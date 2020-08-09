https://ria.ru/20200809/1575563344.html
Супруга Цепкало собирается вернуться в Белоруссию
Супруга экс-претендента на пост президента Белоруссии Валерия Цепкало Вероника, которая покинула республику, заявила журналистам, что намерена в ближайшее время РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T22:38
2020-08-09T23:41
президентские выборы в белоруссии
белоруссия
в мире
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575201868_0:0:3031:1706_1400x0_80_0_0_3af66e5199e80b7943f363e180555a8d.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, в мире