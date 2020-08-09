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Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве.
Президентские выборы в Белоруссии
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Супруга Цепкало собирается вернуться в Белоруссию
Супруга экс-претендента на пост президента Белоруссии Валерия Цепкало Вероника, которая покинула республику, заявила журналистам, что намерена в ближайшее время РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T23:41
президентские выборы в белоруссии
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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белоруссия, в мире

Супруга Цепкало собирается вернуться в Белоруссию

22:38 09.08.2020 (обновлено: 23:41 09.08.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСупруга Валерия Цепкало Вероника на митинге-встрече кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской с избирателями в парке Дружбы Народов в Минске.
Супруга Валерия Цепкало Вероника на митинге-встрече кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской с избирателями в парке Дружбы Народов в Минске.
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Супруга экс-претендента на пост президента Белоруссии Валерия Цепкало Вероника, которая покинула республику, заявила журналистам, что намерена в ближайшее время вернуться в страну.
"В ближайшее время возвращаюсь в Белоруссию", - сказала Цепкало.
Ранее источник сообщил РИА Новости, что Цепкало покинула Белоруссию, опасаясь ареста, Валерий Цепкало также выехал из страны вместе с двумя сыновьями из опасения быть задержанным. Как сообщили РИА Новости в посольстве республики, Вероника Цепкало в воскресенье проголосовала на выборах главы республики в Москве.
О ходе выборов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>
Итоги президентских выборов в Белоруссии
Вчера, 22:48Президентские выборы в Белоруссии
Итоги президентских выборов в Белоруссии
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Президентские выборы в БелоруссииБелоруссияВ мире
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