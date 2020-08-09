Милиция применила светошумовые гранаты на акции протеста в Минске

Минск гудит, в городе собираются группы недовольных официальными результатами выборов. Столкновения в Минске. По сообщениям СМИ, милиция применила светошумовые гранаты, а среди протестующих есть раненые. pic.twitter.com/CsTf50Zzt5

По словам корреспондента РИА Новости, на площади Победы оппозиция зажигает файеры и бросает их в сторону силовиков.

По результатам экзит-поллов на выборах президента Белоруссии лидирует Александр Лукашенко, который набирает 79,7 процента голосов. Также, как сообщили в Центризбиркоме, действующий глава государства побеждает по предварительным результатам подсчета голосов на закрытых участках.