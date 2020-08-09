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Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве.
Президентские выборы в Белоруссии
https://ria.ru/20200809/1575562576.html
Милиция применила светошумовые гранаты на акции протеста в Минске
Милиция применила светошумовые гранаты в центре Минска, передает Sputnik Беларусь. Среди протестующих есть раненые, они в крови. РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T23:17
президентские выборы в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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Сняли 3 из 3 реальных опозиционеров, свезли военных, отключили интернет, задержали Российских граждан, как можно после такого верить в "союзное государство"?
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минск
белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Применение светошумовых гранат в Минске
Применение светошумовых гранат в Минске
2020-08-09T22:10
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
минск, белоруссия, в мире

Милиция применила светошумовые гранаты на акции протеста в Минске

22:10 09.08.2020 (обновлено: 23:17 09.08.2020)
22199
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Милиция применила светошумовые гранаты в центре Минска, передает Sputnik Беларусь. Среди протестующих есть раненые, они в крови.
Пострадавшим оказывают помощь.
По словам корреспондента РИА Новости, на площади Победы оппозиция зажигает файеры и бросает их в сторону силовиков.
По результатам экзит-поллов на выборах президента Белоруссии лидирует Александр Лукашенко, который набирает 79,7 процента голосов. Также, как сообщили в Центризбиркоме, действующий глава государства побеждает по предварительным результатам подсчета голосов на закрытых участках.
В некоторых городах белорусы стали выходить на протестные акции. Задержания уже начались в Минске, Витебске и Бресте.
О ходе выборов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>
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Президентские выборы в БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Накипело у 80%..
9 августа, 22:10
Андрей Дашков
44610028
Сняли 3 из 3 реальных опозиционеров, свезли военных, отключили интернет, задержали Российских граждан, как можно после такого верить в "союзное государство"?
9 августа, 22:14
Роман Крашенинников
24110021
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Досрочное голосование на выборах президента БелоруссииВыборы в Белоруссии. Онлайн-репортажВчера, 08:00
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