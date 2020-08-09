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Барщевский ответил на обвинения в изнасиловании
Михаил Барщевский прокомментировал телеканалу "360" обвинения в изнасиловании, опубликованные Еленой Радаевой в Facebook. РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-10T04:02
россия
михаил барщевский
происшествия
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https://ria.ru/20200706/1573953781.html
Что и требовалось доказать: психически больная женщина преследует известного человека.
101
В 2011 году запретили лампы накаливания мощностью в 100 ватт. Пусть попросит приобщить это к делу .
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россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
россия, михаил барщевский, происшествия

Барщевский ответил на обвинения в изнасиловании

21:49 09.08.2020 (обновлено: 04:02 10.08.2020)
63863
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПолномочный представитель правительства РФ в высших судебных инстанциях Михаил Барщевский
Полномочный представитель правительства РФ в высших судебных инстанциях Михаил Барщевский
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Михаил Барщевский прокомментировал телеканалу "360" обвинения в изнасиловании, опубликованные Еленой Радаевой в Facebook.
Он заявил, что женщина два года назад подавала заявление в прокуратуру, но ей отказали в возбуждении уголовного дела "за отсутствием самого факта".
Фотограф Сергей Берменьев
6 июля, 13:57
Фотограф Берменьев назвал обвинение в изнасиловании провокацией
"Во-первых, Елена Радаева — это псевдоним. Во-вторых, она имеет диагноз "шизофрения", "бред навязчивых идей". Это официальный диагноз", — отметил Барщевский.
Ранее женщина обвинила заслуженного юриста России в изнасиловании, которое якобы произошло в 2011 году. В качестве подтверждения своих слов она опубликовала фото переписки, в которой, по ее словам, дочь Барщевского подтверждает факт изнасилования. Также она заявила, что готова пройти детектор лжи.
14514838113173
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РоссияМихаил БарщевскийПроисшествия
Популярные комментарии
Что и требовалось доказать: психически больная женщина преследует известного человека.
9 августа, 21:58
Руслан Тлеуж
503202422
В 2011 году запретили лампы накаливания мощностью в 100 ватт. Пусть попросит приобщить это к делу .
9 августа, 22:13
vovik4488
29401009
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