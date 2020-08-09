https://ria.ru/20200809/1575562074.html
Барщевский ответил на обвинения в изнасиловании
Михаил Барщевский прокомментировал телеканалу "360" обвинения в изнасиловании, опубликованные Еленой Радаевой в Facebook. РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T21:49
2020-08-10T04:02
россия
михаил барщевский
происшествия
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https://ria.ru/20200706/1573953781.html
Руслан Тлеуж
Что и требовалось доказать: психически больная женщина преследует известного человека.
101
vovik4488
В 2011 году запретили лампы накаливания мощностью в 100 ватт. Пусть попросит приобщить это к делу .
79
29
россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/40863/83/408638361_0:283:2918:1924_1400x0_80_0_0_06df96950f6c1793ce13529fe3f88eaf.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил барщевский, происшествия