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Михаила Барщевского обвинили в изнасиловании
Заслуженного юриста России и полномочного представителя правительства в высших судебных инстанциях Михаила Барщевского обвинили в изнасиловании. Соответствующий РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T20:57
россия
михаил барщевский
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/96597/88/965978822_0:320:2900:1951_1400x0_80_0_0_4e48a8640603842359e72678bb36d735.jpg
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РИА Новости
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россия, михаил барщевский, происшествия

Михаила Барщевского обвинили в изнасиловании

20:46 09.08.2020 (обновлено: 20:57 09.08.2020)
65470
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкМихаил Барщевский
Михаил Барщевский
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Заслуженного юриста России и полномочного представителя правительства в высших судебных инстанциях Михаила Барщевского обвинили в изнасиловании. Соответствующий пост в Facebook опубликовала Елена Радаева.
По ее словам, Барщевский якобы принудил ее к сексу и изнасиловал в 2011 году, когда она обратилась к нему за помощью. Радаева утверждает, что против нее в тот момент хотели завести незаконное уголовное дело, из-за чего ей грозило до десяти лет тюрьмы.
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"Он воспользовался моим отчаянием и принудил меня к сексу с ним. Причинял во время секса мне сильную боль. Заставил заниматься неприемлемыми для меня видами секса. Что было для меня абсолютно недопустимо и привело в дальнейшем к попытке суицида и депрессии, от которой я лечилась шесть лет. Он принуждал меня к групповому сексу", — написала она.
Также Радаева утверждает, что, после того как она рассталась с Барщевским, он якобы поспособствовал возбуждению против нее уголовного дела, которое через четыре года было закрыто. Причиной, по словам женщины, стало "отсутствие состава преступления".
В подтверждение своих слов она заявила о готовности пройти детектор лжи.
Помимо этого, женщина опубликовала фото переписки, где, как она утверждает, ей отвечает дочь Барщевского — Наталия.
В тексте отправленных Радаевой сообщений указывается, что у ее дочери обнаружили сахарный диабет первого типа и ей необходима помпа. Из-за этого она решила предать историю огласке, благодаря чему она рассчитывает оплатить операцию за счет "гонорара с передачи".
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При этом она в переписке указывает, что пыталась якобы связаться полгода назад с Барщевским, чтобы получить от него юридическую консультацию, но не смогла этого сделать. Радаева добавляет, что речь идет не только о ней, но и о "сотнях других девушек, мягко говоря, недовольных отношениями" с Барщевским.
Собеседница Радаевой призывает ее не делать историю публичной и говорит, что готова оплатить операцию дочери.
При этом женщина отказывается от такого предложения, поскольку она уже якобы договорилась об эфире. Собеседница уточняет, продиктовано ли ее желание рассказать о случившемся местью или необходимостью помочь дочери. В ответ Радаева заявляет, что у нее есть обязательства об участии. Также она снова заявляет, что полгода пыталась связаться с Барщевским, а ее собеседница якобы ответила ей и удалила из друзей в Facebook.
Сам Барщевский ситуацию пока никак не комментировал.
Фотограф Сергей Берменьев
6 июля, 13:57
Фотограф Берменьев назвал обвинение в изнасиловании провокацией
33183321027135
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РоссияМихаил БарщевскийПроисшествия
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А чо девять лет молчала?
9 августа, 20:56
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Может баксами взять хочет и курс не устраивал?
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SVSamvel Vazgenovich Gurgenov
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