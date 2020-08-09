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Эксперт оценил угрозу распространения в России нового смертельного вируса
Определенная угроза распространения лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом (SFTS) в мире есть, но реальной угрозы для России пока нет, так как границы с... РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T21:21
россия
виктор малеев
здоровье - общество
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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2020
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
россия, виктор малеев, здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

Эксперт оценил угрозу распространения в России нового смертельного вируса

21:21 09.08.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинские работники проводят компьютерную томографию пациентки
Медицинские работники проводят компьютерную томографию пациентки
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Определенная угроза распространения лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом (SFTS) в мире есть, но реальной угрозы для России пока нет, так как границы с Китаем остаются закрытыми, сейчас важно следить за лихорадкой и изучать ее, сообщил РИА Новости советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.
Ранее пресс-служба Роспотребнадзора сообщала, что в Китае, согласно сообщениям из разных источников, регистрируются случаи острой лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом, но в России ее нет.
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"Определенная угроза распространения лихорадки в мире всегда есть, но вероятность, что она будет в России, мала... Граница с Китаем у нас еще закрыта, так что реальной угрозы пока нет", - рассказал Малеев.
Он пояснил, что сейчас еще нужно разобраться, какие клещи переносят лихорадку, возможно, что в России таких нет.
Лихорадка SFTS, по словам Малеева, известна с 2009 года, помимо Китая она встречалась в Японии, Южной Корее и Вьетнаме, за это время больших вспышек заболеваемости не было. По сравнению с COVID-19, которым заражены уже 19 миллионов человек в мире, лихорадка имеет незначительные масштабы - менее 100 случаев.
"Сейчас нужно изучать и следить за лихорадкой, но заранее паниковать не стоит", - подчеркнул Малеев.
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Всем Ханой? Когда до России доберется новый вирус из Вьетнама
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РоссияВиктор МалеевЗдоровье - ОбществоРоссийская академия наукФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
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