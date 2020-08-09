Эксперт оценил угрозу распространения в России нового смертельного вируса

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Определенная угроза распространения лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом (SFTS) в мире есть, но реальной угрозы для России пока нет, так как границы с Виктор Малеев. Определенная угроза распространения лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом (SFTS) в мире есть, но реальной угрозы для России пока нет, так как границы с Китаем остаются закрытыми, сейчас важно следить за лихорадкой и изучать ее, сообщил РИА Новости советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора , академик РАН

Ранее пресс-служба Роспотребнадзора сообщала, что в Китае, согласно сообщениям из разных источников, регистрируются случаи острой лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом, но в России ее нет.

"Определенная угроза распространения лихорадки в мире всегда есть, но вероятность, что она будет в России, мала... Граница с Китаем у нас еще закрыта, так что реальной угрозы пока нет", - рассказал Малеев.

Он пояснил, что сейчас еще нужно разобраться, какие клещи переносят лихорадку, возможно, что в России таких нет.

Южной Корее и Лихорадка SFTS, по словам Малеева, известна с 2009 года, помимо Китая она встречалась в Японии Вьетнаме , за это время больших вспышек заболеваемости не было. По сравнению с COVID-19, которым заражены уже 19 миллионов человек в мире, лихорадка имеет незначительные масштабы - менее 100 случаев.