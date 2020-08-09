Российский сенатор объяснил высокую поддержку Лукашенко на выборах

"Избирательные участки закрылись, все спокойно. Нарушений, способных повлиять на итоги голосования, нами не выявлено", - сказал Кондратьев по телефону РИА Новости в воскресенье.

Он также считает ожидаемой столь высокую поддержку действующего главы государства. "Для большинства жителей Белоруссии Лукашенко – это человек, который способен оградить страну от потрясений, от цветных революций, от воздействия Запада", - сказал политик.