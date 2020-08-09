Российский сенатор объяснил высокую поддержку Лукашенко на выборах

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Весомая поддержка действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко ожидаема, люди голосуют за стабильность и безопасность в стране, считает сенатор Алексей Кондратьев.
Сенатор в составе делегации Совета Федерации в качестве наблюдателя присутствует на президентских выборах в республике. По данным exit poll, Лукашенко поддержали порядка 80% избирателей.
"Избирательные участки закрылись, все спокойно. Нарушений, способных повлиять на итоги голосования, нами не выявлено", - сказал Кондратьев по телефону РИА Новости в воскресенье.
Он также считает ожидаемой столь высокую поддержку действующего главы государства. "Для большинства жителей Белоруссии Лукашенко – это человек, который способен оградить страну от потрясений, от цветных революций, от воздействия Запада", - сказал политик.
По его словам, люди поддерживают нынешний курс белорусского руководства, голосуют за стабильность.
Кондратьев пояснил, что оппозиционные политики предлагали провести в стране экономические реформы, которые "настораживают граждан".
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