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Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве.
Президентские выборы в Белоруссии
https://ria.ru/20200809/1575561106.html
Российский сенатор объяснил высокую поддержку Лукашенко на выборах
Весомая поддержка действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко ожидаема, люди голосуют за стабильность и безопасность в стране, считает сенатор... РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T21:13
президентские выборы в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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александр лукашенко, белоруссия, в мире

Российский сенатор объяснил высокую поддержку Лукашенко на выборах

21:05 09.08.2020 (обновлено: 21:13 09.08.2020)
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© РИА Новости / Антон ДенисовМужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве.
Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве.
© РИА Новости / Антон Денисов
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Весомая поддержка действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко ожидаема, люди голосуют за стабильность и безопасность в стране, считает сенатор Алексей Кондратьев.
Сенатор в составе делегации Совета Федерации в качестве наблюдателя присутствует на президентских выборах в республике. По данным exit poll, Лукашенко поддержали порядка 80% избирателей.

"Избирательные участки закрылись, все спокойно. Нарушений, способных повлиять на итоги голосования, нами не выявлено", - сказал Кондратьев по телефону РИА Новости в воскресенье.

Он также считает ожидаемой столь высокую поддержку действующего главы государства. "Для большинства жителей Белоруссии Лукашенко – это человек, который способен оградить страну от потрясений, от цветных революций, от воздействия Запада", - сказал политик.
По его словам, люди поддерживают нынешний курс белорусского руководства, голосуют за стабильность.
Кондратьев пояснил, что оппозиционные политики предлагали провести в стране экономические реформы, которые "настораживают граждан".
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Вчера, 14:41
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О ходе выборов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>
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Досрочное голосование на выборах президента БелоруссииВыборы в Белоруссии. Онлайн-репортажВчера, 08:00
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