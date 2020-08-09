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"Бейтесь насмерть". Японские читатели поспорили из-за Курил
Читатели сайта Yahoo News Japan развернули активную дискуссию из-за принадлежности Курил. РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T19:24
россия
синдзо абэ
владимир путин
япония
в мире
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Чем-то они мне наших небратьев напоминают - тоже любители помечтать о том, что им что-то там вернут.
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Принадлежность островов решилась исходом 2-й мировой войны, и вряд ли хоть один японец в здравом уме решится на адекватный пересмотр этого решения.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
россия, синдзо абэ, владимир путин, япония, в мире

"Бейтесь насмерть". Японские читатели поспорили из-за Курил

18:29 09.08.2020 (обновлено: 19:24 09.08.2020)
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© РИА Новости / Антон ДенисовМыс Шауэтена и гора Ирина острова Уруп
Мыс Шауэтена и гора Ирина острова Уруп
© РИА Новости / Антон Денисов
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Читатели сайта Yahoo News Japan развернули активную дискуссию из-за принадлежности Курил.
Поводом стала новость о планах администрации префектуры Хоккайдо организовать "воздушные поминальные туры" для родственников бывших жителей "северных территорий" (так в Японии называют Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу необитаемых островов). Такое решение было принято после ограничений, введенных из-за коронавируса. Власти будут отправлять чартерные рейсы вдоль акватории ближайших к Японии островов Кунашир и Хабомаи по маршруту полуостров Немуро — полуостров Сирэтоко и обратно.
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Некоторые читатели посетовали, что Курилы никогда не станут японскими.
"Ясно как белый день, что эти острова к нам никогда не вернутся", — написал комментатор с ником abc1126.
Аналогичное мнение выразил пользователь сайта nag.
"Возврат нам "северных территорий" уже невозможен. Так думают почти все", — отметил он.
При этом часть комментаторов призвала "сделать все" для вхождения островов в состав Японии.
"Все 713 действующих депутатов обеих палат японского парламента! Бейтесь насмерть за возврат", — написал wxn.
В ответ на это пользователь с ником tqk возразил: "Посмотрите на наших депутатов. Кто-то из них готов воевать за "северные территории"? Думаю, что нет. И острова мы не вернем".
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Другие же читатели считают, что Токио не может получить Курилы из-за властей страны. Так, cho назвал политику премьер-министра Синдзо Абэ по этому вопросу "полным провалом".
"Никаких результатов!" — возмутился он.
Пользователь с ником h76 также призвал требовать от политиков больше действий.
"Но чем просто кричать "Верните нам острова", лучше сказать нашему правительству: "Добейтесь, чтобы нам вернули острова!" — пишет h76.
"Отступать нельзя ни на шаг", — поддержал его rbn.
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Нашлись и те, кто призвал обратить внимание на внутренние проблемы. В частности, пользователь tadami утверждает, что в скором времени Хоккайдо может быть "оккупирован китайцами".

Курильский вопрос

Москва и Токио много десятилетий пытаются заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остается вопрос о принадлежности Южных Курильских островов: после окончания противостояния весь архипелаг вошел в состав Советского Союза, однако Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы необитаемых островов, которые в Японии называют "северными территориями".
Позиция Москвы заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам войны и российский суверенитет над ними, который имеет соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.
В 2018 году в ходе встречи в Сингапуре Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились ускорить переговорный процесс по заключению мирного договора между двумя странами на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Это было серьезной уступкой со стороны Токио, поскольку до сих пор японские власти требовали вернуть четыре острова и лишь после этого были готовы подписать мирный договор.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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РоссияСиндзо АбэВладимир ПутинЯпонияВ мире
Популярные комментарии
Чем-то они мне наших небратьев напоминают - тоже любители помечтать о том, что им что-то там вернут.
9 августа, 18:40
Mar Nightmare
6161002
Принадлежность островов решилась исходом 2-й мировой войны, и вряд ли хоть один японец в здравом уме решится на адекватный пересмотр этого решения.
9 августа, 18:43
vv dok
5710001
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