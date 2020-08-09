"Бейтесь насмерть". Японские читатели поспорили из-за Курил

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Читатели сайта Читатели сайта Yahoo News Japan развернули активную дискуссию из-за принадлежности Курил.

Поводом стала новость о планах администрации префектуры Хоккайдо организовать "воздушные поминальные туры" для родственников бывших жителей "северных территорий" (так в Японии называют Итуруп Кунашир , Шикотан и группу необитаемых островов). Такое решение было принято после ограничений, введенных из-за коронавируса. Власти будут отправлять чартерные рейсы вдоль акватории ближайших к Японии островов Кунашир и Хабомаи по маршруту полуостров Немуро — полуостров Сирэтоко и обратно.

Некоторые читатели посетовали, что Курилы никогда не станут японскими.

"Ясно как белый день, что эти острова к нам никогда не вернутся", — написал комментатор с ником abc1126.

Аналогичное мнение выразил пользователь сайта nag.

"Возврат нам "северных территорий" уже невозможен. Так думают почти все", — отметил он.

При этом часть комментаторов призвала "сделать все" для вхождения островов в состав Японии.

"Все 713 действующих депутатов обеих палат японского парламента! Бейтесь насмерть за возврат", — написал wxn.

В ответ на это пользователь с ником tqk возразил: "Посмотрите на наших депутатов. Кто-то из них готов воевать за "северные территории"? Думаю, что нет. И острова мы не вернем".

Другие же читатели считают, что Токио не может получить Курилы из-за властей страны. Так, cho назвал политику премьер-министра Синдзо Абэ по этому вопросу "полным провалом".

"Никаких результатов!" — возмутился он.

Пользователь с ником h76 также призвал требовать от политиков больше действий.

"Но чем просто кричать "Верните нам острова", лучше сказать нашему правительству: "Добейтесь, чтобы нам вернули острова!" — пишет h76.

"Отступать нельзя ни на шаг", — поддержал его rbn.

Нашлись и те, кто призвал обратить внимание на внутренние проблемы. В частности, пользователь tadami утверждает, что в скором времени Хоккайдо может быть "оккупирован китайцами".

Курильский вопрос

Кунашира, Москва и Токио много десятилетий пытаются заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остается вопрос о принадлежности Южных Курильских островов : после окончания противостояния весь архипелаг вошел в состав Советского Союза, однако Токио оспаривает принадлежность Итурупа Шикотана и группы необитаемых островов, которые в Японии называют "северными территориями".

Позиция Москвы заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам войны и российский суверенитет над ними, который имеет соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

В 2018 году в ходе встречи в Сингапуре Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились ускорить переговорный процесс по заключению мирного договора между двумя странами на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Это было серьезной уступкой со стороны Токио, поскольку до сих пор японские власти требовали вернуть четыре острова и лишь после этого были готовы подписать мирный договор.