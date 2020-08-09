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В Петербурге женщина принесла знакомому тело младенца в пакете
Жительница Петербурга принесла знакомому тело новорожденного ребенка в пакете. Об этом сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T16:51
санкт-петербург
происшествия
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санкт-петербург
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
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РИА Новости
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60
санкт-петербург, происшествия

В Петербурге женщина принесла знакомому тело младенца в пакете

15:41 09.08.2020 (обновлено: 16:51 09.08.2020)
24751
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкАвтомобиль дорожно-патрульной службы Белоруссии
Автомобиль дорожно-патрульной службы Белоруссии
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Жительница Петербурга принесла знакомому тело новорожденного ребенка в пакете. Об этом сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
У самой женщины открылось послеродовое кровотечение и ее госпитализировали в тяжелом состоянии. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причину смерти младенца.
Лужнецкая набережная и мост Лужники в Москве
2 июля, 16:58
В Москве-реке нашли тело младенца
Мужчина, в чью квартиру принесли младенца, путается в показаниях. Вначале он сообщил РЕН ТВ, что в день трагедии они с компанией, в том числе и с молодой матерью, выпивали.
"Увидел: ребенок на улице валяется. Я поднял, говорю девчонке: "Твой ребенок?" — она говорит: "Мой". Я отдал его ей", — сказал он.
Однако затем он заявил, что ребенка нашли на полу в коридоре. Как сообщает телеканал, собутыльники могли сами придушить новорожденного.
353137818
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