В Петербурге женщина принесла знакомому тело младенца в пакете

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Жительница Жительница Петербурга принесла знакомому тело новорожденного ребенка в пакете. Об этом сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

У самой женщины открылось послеродовое кровотечение и ее госпитализировали в тяжелом состоянии. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причину смерти младенца.

Мужчина, в чью квартиру принесли младенца, путается в показаниях. Вначале он сообщил РЕН ТВ , что в день трагедии они с компанией, в том числе и с молодой матерью, выпивали.

"Увидел: ребенок на улице валяется. Я поднял, говорю девчонке: "Твой ребенок?" — она говорит: "Мой". Я отдал его ей", — сказал он.