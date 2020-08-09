В Петербурге женщина принесла знакомому тело младенца в пакете

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Жительница Петербурга принесла знакомому тело новорожденного ребенка в пакете. Об этом сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
У самой женщины открылось послеродовое кровотечение и ее госпитализировали в тяжелом состоянии. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причину смерти младенца.
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Мужчина, в чью квартиру принесли младенца, путается в показаниях. Вначале он сообщил РЕН ТВ, что в день трагедии они с компанией, в том числе и с молодой матерью, выпивали.
"Увидел: ребенок на улице валяется. Я поднял, говорю девчонке: "Твой ребенок?" — она говорит: "Мой". Я отдал его ей", — сказал он.
Однако затем он заявил, что ребенка нашли на полу в коридоре. Как сообщает телеканал, собутыльники могли сами придушить новорожденного.