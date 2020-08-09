За минуту до взрыва: "черный" вторник Бейрута

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Вечер вторника в Бейруте стал настоящим кошмаром. Привычная жизнь в городе изменилась за мгновение: повсюду разбитые стекла, пыль и крики людей, истекавших кровью. Взрыв в порту уничтожил половину города. Чтобы вернуть к жизни столицу Ливана после "черного" вторника потребуется не один месяц.