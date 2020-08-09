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За минуту до взрыва: "черный" вторник Бейрута
Вечер вторника в Бейруте стал настоящим кошмаром. Привычная жизнь в городе изменилась за мгновение: повсюду разбитые стекла, пыль и крики людей, истекавших кровью. Взрыв в порту уничтожил половину города. Чтобы вернуть к жизни столицу Ливана после "черного" вторника потребуется не один месяц.
2020-08-09T15:22
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
За минуту до взрыва: "черный" вторник Бейрута
Вечер вторника в Бейруте стал настоящим кошмаром. Привычная жизнь в городе изменилась за мгновение: повсюду разбитые стекла, пыль и крики людей, истекавших кровью. Взрыв в порту уничтожил половину города. Чтобы вернуть к жизни столицу Ливана после "черного" вторника потребуется не один месяц.
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видео, бейрут, видео
За минуту до взрыва: "черный" вторник Бейрута
Вечер вторника в Бейруте стал настоящим кошмаром. Привычная жизнь в городе изменилась за мгновение: повсюду разбитые стекла, пыль и крики людей, истекавших кровью. Взрыв в порту уничтожил половину города. Чтобы вернуть к жизни столицу Ливана после "черного" вторника потребуется не один месяц.
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За минуту до взрыва: "черный" вторник Бейрута

15:22 09.08.2020
1678
Вечер вторника в Бейруте стал настоящим кошмаром. Привычная жизнь в городе изменилась за мгновение: повсюду разбитые стекла, пыль и крики людей, истекавших кровью. Взрыв в порту уничтожил половину города. Чтобы вернуть к жизни столицу Ливана после "черного" вторника потребуется не один месяц.
300900
Бейрут
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