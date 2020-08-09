https://ria.ru/20200809/1575552473.html
Волочкова обнажилась и показала новую купель
Балерина Анастасия Волочкова показала в своем Instagram новую именную купель. Приобретение артистка решила представить подписчикам, полностью обнажившись. РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T15:00
2020-08-09T15:03
россия
шоу-бизнес
анастасия волочкова
москва
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https://ria.ru/20200629/1573645431.html
Не Патриот
Пощелкал по новостям, нашел ее самовлюбленную цитату: "...белые розы, сама любовь — это очень опасное вещество, знаете, для кого? Для вас, завистниц, недолюбленных страшных женщин, которые завидуют мне, моей растяжке, моей форме прекрасной, моему успеху, моему таланту, любви ко мне мужчин." Смотрю на фото ее не накрашенной и полуголой, затем на цитату - и ржу, а потом опять ржу, и снова. А потом грустно думаю, как мне эту фотку развидеть)
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Николай Ефимов
Мудрость приходит с возрастом. Но иногда возраст приходит один.
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россия
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, шоу-бизнес, анастасия волочкова, москва