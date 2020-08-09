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Волочкова обнажилась и показала новую купель
Балерина Анастасия Волочкова показала в своем Instagram новую именную купель. Приобретение артистка решила представить подписчикам, полностью обнажившись. РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T15:03
россия
шоу-бизнес
анастасия волочкова
москва
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https://ria.ru/20200629/1573645431.html
Пощелкал по новостям, нашел ее самовлюбленную цитату: "...белые розы, сама любовь — это очень опасное вещество, знаете, для кого? Для вас, завистниц, недолюбленных страшных женщин, которые завидуют мне, моей растяжке, моей форме прекрасной, моему успеху, моему таланту, любви ко мне мужчин." Смотрю на фото ее не накрашенной и полуголой, затем на цитату - и ржу, а потом опять ржу, и снова. А потом грустно думаю, как мне эту фотку развидеть)
30
Мудрость приходит с возрастом. Но иногда возраст приходит один.
25
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россия
москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
россия, шоу-бизнес, анастасия волочкова, москва

Волочкова обнажилась и показала новую купель

15:00 09.08.2020 (обновлено: 15:03 09.08.2020)
18376
© РИА Новости / Виталий БелоусовБалерина Анастасия Волочкова
Балерина Анастасия Волочкова
© РИА Новости / Виталий Белоусов
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Балерина Анастасия Волочкова показала в своем Instagram новую именную купель. Приобретение артистка решила представить подписчикам, полностью обнажившись.
"Обновление во всем всегда приносит радость", — написала она в публикации, поблагодарив купельмейстера, создавшего для нее сосуд.
Также балерина напомнила, что ее "прежняя" купель по-прежнему ждет своего хозяина. Ранее Волочкова объявила о продаже именной чаши из-за необходимости оплатить штрафы.
В конце июня бывшая прима посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь, несмотря на действовавшие в Дивеево ограничительные меры, введенные из-за распространения коронавируса. На артистку составили протоколы за "невыполнение правил поведения при ЧС или ее угрозе" и "нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения". Позже Тверской суд Москвы дважды оштрафовал ее — на 20 и 40 тысяч рублей.
Анастасия Волочкова
29 июня, 18:34Распространение нового коронавируса
Волочкова прокомментировала ситуацию с посещением монастыря в карантин
22709714357
Обсудить 20
РоссияШоу-бизнесАнастасия ВолочковаМосква
Популярные комментарии
Пощелкал по новостям, нашел ее самовлюбленную цитату: "...белые розы, сама любовь — это очень опасное вещество, знаете, для кого? Для вас, завистниц, недолюбленных страшных женщин, которые завидуют мне, моей растяжке, моей форме прекрасной, моему успеху, моему таланту, любви ко мне мужчин." Смотрю на фото ее не накрашенной и полуголой, затем на цитату - и ржу, а потом опять ржу, и снова. А потом грустно думаю, как мне эту фотку развидеть)
9 августа, 17:04
НПНе Патриот
8171004
Мудрость приходит с возрастом. Но иногда возраст приходит один.
9 августа, 19:45
НЕНиколай Ефимов
2230000
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