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Волочкова выставила на продажу купель ради оплаты штрафов
Балерина Анастасия Волочкова выставила на продажу свою купель, чтобы заплатить штрафы. РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T11:57
шоу-бизнес
анастасия волочкова
москва
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https://ria.ru/20200315/1568619743.html
Друг спрашивает, что имеется в виду под словом "купель"?
27
А можно еще трусики выставить. Это ж не простые трусики, а от самой Волочковой. Моток шпагата продать...
21
13
москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
шоу-бизнес, анастасия волочкова, москва

Волочкова выставила на продажу купель ради оплаты штрафов

08:57 05.08.2020 (обновлено: 11:57 05.08.2020)
28793
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАнастасия Волочкова после премьеры спектакля Иосифа Райхельгауза "Пришел мужчина к женщине"
Анастасия Волочкова после премьеры спектакля Иосифа Райхельгауза Пришел мужчина к женщине
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Балерина Анастасия Волочкова выставила на продажу свою купель, чтобы заплатить штрафы.

"Только продажа моей именной ледяной купели спасет эту безнадежную ситуацию! А вырученные средства пойдут на оплату штрафов", — написала она в своем инстаграме.

Волочкова также уточнила, что один "добрый человек" решил подарить ей взамен новую "деревянную чашу".
В конце июня балерина посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь, при этом в самом Дивеево действовал режим карантина. В итоге на Волочкову составили административные протоколы за "невыполнение правил поведения при ЧС или ее угрозе" и "нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения".
По просьбе балерины протоколы направили для рассмотрения в Москву, по месту ее жительства. В итоге Тверской суд дважды оштрафовал ее — на 20 и 40 тысяч рублей.
Шоу с сухим льдом на вечеринке Анастасии Волочковой
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Обсудить 13
Шоу-бизнесАнастасия ВолочковаМосква
Популярные комментарии
Друг спрашивает, что имеется в виду под словом "купель"?
5 августа, 09:04
ЛКЛысый Кучерявый
8190000
А можно еще трусики выставить. Это ж не простые трусики, а от самой Волочковой. Моток шпагата продать...
5 августа, 09:35
Von Stirliz
6150000
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