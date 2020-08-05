Волочкова выставила на продажу купель ради оплаты штрафов

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Балерина Анастасия Волочкова выставила на продажу свою купель, чтобы заплатить штрафы.
"Только продажа моей именной ледяной купели спасет эту безнадежную ситуацию! А вырученные средства пойдут на оплату штрафов", — написала она в своем инстаграме.
Волочкова также уточнила, что один "добрый человек" решил подарить ей взамен новую "деревянную чашу".
В конце июня балерина посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь, при этом в самом Дивеево действовал режим карантина. В итоге на Волочкову составили административные протоколы за "невыполнение правил поведения при ЧС или ее угрозе" и "нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения".
По просьбе балерины протоколы направили для рассмотрения в Москву, по месту ее жительства. В итоге Тверской суд дважды оштрафовал ее — на 20 и 40 тысяч рублей.
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