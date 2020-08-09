https://ria.ru/20200809/1575551569.html
Летучая мышь укусила кандидата в президенты США
Кандидат в президенты США от Либертарианской партии Джо Джоргенсен сообщила в Twitter, что пропустила первый предвыборный митинг своей предвыборной кампании... РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T14:25
2020-08-09T14:25
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, миссисипи, в мире
ВАШИНГТОН, 9 авг - РИА Новости.
Кандидат в президенты США
от Либертарианской партии Джо Джоргенсен сообщила в Twitter
, что пропустила первый предвыборный митинг своей предвыборной кампании из-за укуса летучей мыши.
"После того, как практически в начале предвыборного тура меня укусила летучая мышь, я для предосторожности сделаю прививку от бешенства", - написала Джоргенсен в Twitter.
Она добавила, что собиралась выступить в Миссисипи
в субботу.
Каким образом с ней произошла неприятность с укусом, Джоргенсен не объяснила.
Один из комментаторов назвал Джоргенсен Бэтгерл - "девушкой-летучей мышью". Другой пользователь отметил, что Бэтгерл, как и Бэтменом, нельзя стать из-за укуса летучей мыши. По его словам, для того, чтобы стать Бэтменом, человека должна укусить не летучая мышь, а радиоактивный паук.
"Я не Бэтмен", - ответила на это кандидат.
Либертарианская партия де-факто не претендует на победу на президентских выборах в США, где почти все избиратели разделены между Демократической и Республиканской партиями. Однако либертарианцы могут претендовать, согласно опросам, примерно на 2% голосов.