Летучая мышь укусила кандидата в президенты США

Избирательница на участке для предварительного голосования по отбору кандидатов на президентских выборах в США

© AP Photo / Tony Dejak Избирательница на участке для предварительного голосования по отбору кандидатов на президентских выборах в США

ВАШИНГТОН, 9 авг - РИА Новости. Кандидат в президенты Кандидат в президенты США от Либертарианской партии Джо Джоргенсен сообщила в Twitter , что пропустила первый предвыборный митинг своей предвыборной кампании из-за укуса летучей мыши.

"После того, как практически в начале предвыборного тура меня укусила летучая мышь, я для предосторожности сделаю прививку от бешенства", - написала Джоргенсен в Twitter.

I will not be able to attend the campaign rally tomorrow morning. I will be getting a rabies vaccine as a precaution after having been bitten by a bat near the start of this campaign tour! I have every intention of participating in the FLAME march and I will deliver remarks at... — Jo Jorgensen (@Jorgensen4POTUS) August 8, 2020

Она добавила, что собиралась выступить в Миссисипи в субботу.

Каким образом с ней произошла неприятность с укусом, Джоргенсен не объяснила.

Один из комментаторов назвал Джоргенсен Бэтгерл - "девушкой-летучей мышью". Другой пользователь отметил, что Бэтгерл, как и Бэтменом, нельзя стать из-за укуса летучей мыши. По его словам, для того, чтобы стать Бэтменом, человека должна укусить не летучая мышь, а радиоактивный паук.

"Я не Бэтмен", - ответила на это кандидат.