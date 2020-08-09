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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200809/1575545410.html
В Москве выявили 689 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве - 689, Свердловской области - 184, Санкт-Петербурге - 160, сообщили журналистам в оперативном РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T10:35
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
москва
свердловская область
санкт-петербург
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1
москва
свердловская область
санкт-петербург
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529915_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_4d04c9a490507e814d13da3b72b01327.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, москва, свердловская область, санкт-петербург

В Москве выявили 689 новых случаев заражения коронавирусом

10:35 09.08.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве - 689, Свердловской области - 184, Санкт-Петербурге - 160, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Распределение по субъектам: 1. Москва - 689, 2. Свердловская область - 184, 3. Санкт-Петербург - 160", - говорится в сообщении.
Наименьшее число новых случаев за сутки в Северной Осетии - шесть, в Еврейской автономной области - три, Чукотском автономном округе - два.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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