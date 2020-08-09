В Москве выявили 689 новых случаев заражения коронавирусом

"Распределение по субъектам: 1. Москва - 689, 2. Свердловская область - 184, 3. Санкт-Петербург - 160", - говорится в сообщении.

Наименьшее число новых случаев за сутки в Северной Осетии - шесть, в Еврейской автономной области - три, Чукотском автономном округе - два.