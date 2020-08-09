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Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве.
Президентские выборы в Белоруссии
https://ria.ru/20200809/1575545047.html
В Минске наблюдаются проблемы с доступом к интернету
В день выборов президента Белоруссии в Минске наблюдаются проблемы с интернетом, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T14:17
президентские выборы в белоруссии
telegram (приложение)
youtube
минск
белоруссия
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https://ria.ru/20200808/1575531525.html
https://ria.ru/20200809/1575527514.html
Не выборы, а один сплошной фарс. Батька даже не стесняется, то рты кому надо закроет, то конкурентов своих уберёт, теперь ещё и интернет кошмарит, лишь бы люди чего не узнали. Зачем тогда сами выборы-то проводить? Всем и так понятно, что выборов нет, а есть один самопровозглашенный диктатор окруживший себя псами и холуями.
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12
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/07/1575490819_0:65:2730:1601_1400x0_80_0_0_db7b2340e396b0c1de46f9e01a33f5d7.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
telegram (приложение), youtube, минск, белоруссия

В Минске наблюдаются проблемы с доступом к интернету

10:28 09.08.2020 (обновлено: 14:17 09.08.2020)
17637
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкПредвыборные плакаты кандидатов в президенты Белоруссии Сергея Черчень и Светланы Тихановской на улице в Минске
Предвыборные плакаты кандидатов в президенты Белоруссии Сергея Черчень и Светланы Тихановской на улице в Минске
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Перейти в фотобанк
Предвыборные плакаты кандидатов в президенты Белоруссии Сергея Черчень и Светланы Тихановской на улице в Минске. Архивное фото
МИНСК, 9 авг — РИА Новости. В день выборов президента Белоруссии в Минске наблюдаются проблемы с интернетом, передает корреспондент РИА Новости.
С утра Сеть работала стабильно, однако около 09:00 начались сбои, скорость резко упала. Telegram перестал грузиться на стационарном компьютере, но периодически подключается на телефоне и планшете. C перебоями загружается YouTube. На подобные проблемы жалуются в соцсетях многие минчане.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает с посланием белорусскому народу и Национальному Собранию
8 августа, 16:43
Эксперт назвал первый для Лукашенко вызов за время президентства
РИА Новости запросили по этому поводу комментарий у Министерства связи и информатизации. Там предложили дождаться завершения выходного дня.
"Сегодня выходной, поэтому каких-то официальных данных нет. Предлагаю вам прислать на электронную почту свой вопрос. И мы в рабочий день рассмотрим с заинтересованными лицами и дадим вам официальный ответ", — сказали агентству в ведомстве.
Ранее кандидат в президенты Андрей Дмитриев заявлял, что власти предупреждали о возможном ограничении интернета в стране, если увидят прямую угрозу безопасности.
Президентские выборы проходят в Белоруссии 9 августа, в них участвуют пять человек. Действующий президент Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок, на высший государственный пост претендуют также Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Светлана Тихановская и Сергей Черечень.
По данным ЦИК, к 10:00 явка составила 45,33 процента с учетом досрочного голосования, которое проходило с 4 по 8 августа.
О ходе выборов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>
Предвыборные плакаты кандидатов в президенты Белоруссии Сергея Черчень и Светланы Тихановской на улице в Минске
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Популярные комментарии
Не выборы, а один сплошной фарс. Батька даже не стесняется, то рты кому надо закроет, то конкурентов своих уберёт, теперь ещё и интернет кошмарит, лишь бы люди чего не узнали. Зачем тогда сами выборы-то проводить? Всем и так понятно, что выборов нет, а есть один самопровозглашенный диктатор окруживший себя псами и холуями.
9 августа, 11:56
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