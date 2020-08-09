В Минске наблюдаются проблемы с доступом к интернету

Предвыборные плакаты кандидатов в президенты Белоруссии Сергея Черчень и Светланы Тихановской на улице в Минске. Архивное фото

Предвыборные плакаты кандидатов в президенты Белоруссии Сергея Черчень и Светланы Тихановской на улице в Минске

МИНСК, 9 авг — РИА Новости. В день выборов президента Белоруссии в Минске наблюдаются проблемы с интернетом, передает корреспондент РИА Новости.

С утра Сеть работала стабильно, однако около 09:00 начались сбои, скорость резко упала. Telegram перестал грузиться на стационарном компьютере, но периодически подключается на телефоне и планшете. C перебоями загружается YouTube . На подобные проблемы жалуются в соцсетях многие минчане.

РИА Новости запросили по этому поводу комментарий у Министерства связи и информатизации. Там предложили дождаться завершения выходного дня.

"Сегодня выходной, поэтому каких-то официальных данных нет. Предлагаю вам прислать на электронную почту свой вопрос. И мы в рабочий день рассмотрим с заинтересованными лицами и дадим вам официальный ответ", — сказали агентству в ведомстве.

Ранее кандидат в президенты Андрей Дмитриев заявлял, что власти предупреждали о возможном ограничении интернета в стране, если увидят прямую угрозу безопасности.

Президентские выборы проходят в Белоруссии 9 августа, в них участвуют пять человек. Действующий президент Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок, на высший государственный пост претендуют также Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Светлана Тихановская и Сергей Черечень.

По данным ЦИК, к 10:00 явка составила 45,33 процента с учетом досрочного голосования, которое проходило с 4 по 8 августа.