В России появится суперсервис "Моя школа"

"В рамках ЦОС создается государственная информационная система, по сути, суперсервис ГИС "Моя школа". Она будет включать огромный объем информации от всех российских школ, объединит сразу несколько сервисов и баз данных", - заявил он в интервью " Российской газете ".

По его словам, это создаст все условия для того, чтобы дети и родители смогли без лишних проволочек, оперативно получать необходимую информацию и решать вопросы своего взаимодействия с учителем, со школой и всей системой образования с минимальными потерями времени и сил.