В России появится суперсервис "Моя школа"

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Минпросвещения создаст в рамках внедрения Цифровой образовательной среды суперсервис "Моя школа", который объединит несколько сервисов и баз данных, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.
"В рамках ЦОС создается государственная информационная система, по сути, суперсервис ГИС "Моя школа". Она будет включать огромный объем информации от всех российских школ, объединит сразу несколько сервисов и баз данных", - заявил он в интервью "Российской газете".
По его словам, это создаст все условия для того, чтобы дети и родители смогли без лишних проволочек, оперативно получать необходимую информацию и решать вопросы своего взаимодействия с учителем, со школой и всей системой образования с минимальными потерями времени и сил.
Кравцов добавил, что суперсервис объединит информацию о приеме в детские сады и школы, о текущей успеваемости, а также о промежуточной и итоговой аттестации, запись в кружки и секции и многое другое.