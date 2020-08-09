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В России появится суперсервис "Моя школа"
Минпросвещения создаст в рамках внедрения Цифровой образовательной среды суперсервис "Моя школа", который объединит несколько сервисов и баз данных, заявил... РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T10:10
россия
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
сергей кравцов
образование - общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
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60
россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), сергей кравцов, образование - общество

В России появится суперсервис "Моя школа"

10:10 09.08.2020
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкСтаршеклассники на перемене
Старшеклассники на перемене
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Старшеклассники на перемене. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Минпросвещения создаст в рамках внедрения Цифровой образовательной среды суперсервис "Моя школа", который объединит несколько сервисов и баз данных, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

"В рамках ЦОС создается государственная информационная система, по сути, суперсервис ГИС "Моя школа". Она будет включать огромный объем информации от всех российских школ, объединит сразу несколько сервисов и баз данных", - заявил он в интервью "Российской газете".

По его словам, это создаст все условия для того, чтобы дети и родители смогли без лишних проволочек, оперативно получать необходимую информацию и решать вопросы своего взаимодействия с учителем, со школой и всей системой образования с минимальными потерями времени и сил.
Кравцов добавил, что суперсервис объединит информацию о приеме в детские сады и школы, о текущей успеваемости, а также о промежуточной и итоговой аттестации, запись в кружки и секции и многое другое.
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РоссияМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)Сергей КравцовОбразование - Общество
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