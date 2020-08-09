Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200809/1575541224.html
Назван самый малочисленный народ России
Первенство по малочисленности среди одноименных почти 50 народов России занимают чамалалы, их насчитывалось всего 24 человека на 2010 год, пересчитать их заново РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T06:27
россия
кавказ
дальний восток
ленинградская область
хабаровский край
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/152741/39/1527413961_0:79:1500:923_1400x0_80_0_0_22bcb968d2eb204528074de03d05cbf6.jpg
https://ria.ru/20200730/1575165770.html
https://ria.ru/20200730/1575157644.html
россия
кавказ
дальний восток
ленинградская область
хабаровский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/152741/39/1527413961_0:79:1500:923_1400x0_80_0_0_22bcb968d2eb204528074de03d05cbf6.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/152741/39/1527413961_84:0:1417:1000_1400x0_80_0_0_a789fe8872daa6f3ec65cc0caac13989.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/152741/39/1527413961_251:0:1251:1000_1400x0_80_0_0_6476df7837e3b7df0379056f572ec034.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, кавказ, дальний восток, ленинградская область, хабаровский край, общество

Назван самый малочисленный народ России

03:20 09.08.2020 (обновлено: 06:27 09.08.2020)
4188
© РИА Новости / Владимир АстапковичКавказ
Кавказ
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Кавказ. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Первенство по малочисленности среди одноименных почти 50 народов России занимают чамалалы, их насчитывалось всего 24 человека на 2010 год, пересчитать их заново предстоит в ходе Всероссийской переписи населения в 2021 году, рассказали РИА Новости в медиаофисе переписи.
"В Дагестане и Чечне зарегистрированы 24 человека, считающих себя чамалалами (или чамалинцы — ред.), которых относят к андийским народам Кавказа и субэтносу аварцев. Но еще в XIX веке их насчитывалось не менее 3 тысяч 889 человек, компактно проживающих в девяти аулах. Такие данные показала Посемейная перепись населения Дагестана 1886 года. В начале XX века уже первая Всесоюзная перепись населения 1926 года определила 3 тысячи 438 чамалалов, а в 1967 году их насчитали — более 4 тысяч человек", — рассказали в медиаофисе.
Всероссийская перепись
30 июля, 14:05
В Росстате рассказали, какой вопрос не войдет в опросный лист переписи
Свои редкие народности есть в Ленинградской области: 1 тысяча 380 вепсов, 169 ижорцев и 33 представителя народности водь проживали здесь на момент переписи 2010 года. Хабаровский край — родной регион для нанайцев, 91,7% которых (или 11 тысяч 9 человек) были зафиксированы в 2010 году именно здесь. Соседство им составляли 480 негидальцев, 2 тысячи 149 нивхов, 441 орочи, 2 тысячи 621 ульчи, 1 тысяча 128 эвенов, 620 удэгейцев и еще ряд коренных дальневосточных этносов.
Международный день коренных народов мира отмечается 9 августа, в России проживают более 190 народов. В мире насчитывается около 370 миллионов представителей коренных народов. Это 5% населения планеты. Как правило, это малочисленные народы, которые проживают на небольших территориях – в исконной среде обитания.
В России коренными малочисленными признаются народы, проживающие на территориях традиционного расселения своих предков, сохраняющие традиционные образ жизни, хозяйствование и промыслы, насчитывающие менее 50 тысяч человек и осознающие себя самостоятельными этническими общностями.
Всероссийская перепись населения
30 июля, 12:15
Росстат не будет спорить с россиянами, назвавшимися эльфами
По данным последней Всероссийской переписи населения 2010 года в нашей стране 47 таких этносов. В их составе выделяются 40 коренных малочисленных народов Севера, Сибири, Кавказа и Дальнего Востока. Они компактно проживают более чем в 30 субъектах России, более 65% из них – в сельской местности – именно здесь особенно бережно хранят традиции и быт предков.
1618204
Обсудить 0
РоссияКавказДальний ВостокЛенинградская областьХабаровский крайОбщество
Рекомендуем
Фруктовый отдел в супермаркете
Названа связь фруктов и болезни печени
Музыкант и композитор Юрий Лоза
Лоза объяснил отказ российских артистов выступать в Белоруссии
Американские военные
В США объяснили переброску войск из Германии на восток
Посетитель у прилавка гипермаркета
Эксперт рассказал, как распознать, что срок годности продукта перебит
Борьба с насекомыми-переносчиками опасных заболеваний
Врач оценила угрозу распространения нового "смертельного вируса" из Китая
Мясо или фрукты
Врач сравнила продолжительность жизни мясоедов и вегетарианцев
Лондон
Посол России заявил о росте зависимости политики Британии от США
Молодые люди ссорятся
Названы самые обидчивые и злопамятные знаки зодиака
Музыкант и композитор Юрий Лоза
Лоза резко ответил "готовой" прожить на 50 тысяч рублей в месяц Утяшевой
Молоток в зале судебных заседаний
В Волгограде судью поймали на взятке в 20 миллионов рублей, пишет СМИ
Президент США Дональд Трамп
Politico: Трамп обругал крупнейшего донора своей предвыборной кампании
Школьница во время дистанционного обучения дома
Психолог разрешил давать детям планшеты
Актриса Кристина Асмус
"Развелась, чтобы снимок выложить": Асмус опубликовала "голое" фото
Участники группы BTS
Участники группы BTS объявили о выходе нового документального фильма
Девушка за рулем автомобиля
Российских автовладельцев предупредили о важных изменениях
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:39СМИ сообщили о сигнале с резко потерявшего высоту китайского самолета
06:00Врач сравнила продолжительность жизни мясоедов и вегетарианцев
05:40Число пострадавших во время протестов в Бейруте превысило 700 человек
05:31В США объяснили переброску войск из Германии на восток
05:18Психолог разрешил давать детям планшеты
04:40Лоза объяснил отказ российских артистов выступать в Белоруссии
04:11Названа связь фруктов и болезни печени
04:07Эксперт рассказал, как распознать, что срок годности продукта перебит
03:20Назван самый малочисленный народ России
03:00Посол России заявил о росте зависимости политики Британии от США
02:53Врач оценила угрозу распространения нового "смертельного вируса" из Китая
02:34Politico: Трамп обругал крупнейшего донора своей предвыборной кампании
01:43Участники группы BTS объявили о выходе нового документального фильма
01:36В Волгограде судью поймали на взятке в 20 миллионов рублей, пишет СМИ
01:28При беспорядках в Бейруте пострадали 70 правоохранителей
01:04Армия Ливана очистила от протестующих здания еще двух министерств
00:48В Белоруссии пройдет основной день голосования на выборах президента
00:47Лоза резко ответил "готовой" прожить на 50 тысяч рублей в месяц Утяшевой
00:41Названы самые обидчивые и злопамятные знаки зодиака
00:13Число пострадавших в протестах в Бейруте достигло 490 человек
Лента новостейМолния