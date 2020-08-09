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Врач оценила угрозу распространения нового "смертельного вируса" из Китая
Врач-вирусолог Евгения Тарасова в комментарии "Вечерней Москве" спрогнозировала вероятность распространения лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом. РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T02:53
анатолий альтштейн
евгения тарасова (врач)
россия
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
китай
общество
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россия
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
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РИА Новости
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анатолий альтштейн, евгения тарасова (врач), россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), китай, общество

Врач оценила угрозу распространения нового "смертельного вируса" из Китая

02:53 09.08.2020
10796
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкБорьба с насекомыми-переносчиками опасных заболеваний
Борьба с насекомыми-переносчиками опасных заболеваний
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Врач-вирусолог Евгения Тарасова в комментарии "Вечерней Москве" спрогнозировала вероятность распространения лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом.
Как ранее сообщили СМИ, вирусом SFTS на территории Китая заразились более 60 человек, умерли семеро. Переносчиком этой инфекции выступают клещи, однако она также может передаваться между людьми через кровь или слизистую. Отмечалось, что у больных появляется кашель, поднимается температура, снижается уровень лейкоцитов и тромбоцитов.

"Вряд ли этот вирус распространится, поскольку очаги заражения в пределах одной страны", — пояснила Тарасова.

Вирусолог подчеркнула, что существующие карантинные меры и закрытые границы сводят к минимуму вероятность того, что "зараза перекочует в Россию".
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в стране не выявили случаев острой лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом. В ведомстве отметили, что российские специалисты умеют распознавать заболевание и при необходимости смогут противодействовать его распространению. Вирусолог Анатолий Альтштейн, в свою очередь, добавил, что опасаться эпидемии этого заболевания не следует.
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко выступает на пленарном заседании Госдумы
Вчера, 19:39
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Анатолий АльтштейнЕвгения Тарасова (врач)РоссияЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)КитайОбщество
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