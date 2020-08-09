Врач оценила угрозу распространения нового "смертельного вируса" из Китая

"Вряд ли этот вирус распространится, поскольку очаги заражения в пределах одной страны", — пояснила Тарасова.

Вирусолог подчеркнула, что существующие карантинные меры и закрытые границы сводят к минимуму вероятность того, что "зараза перекочует в Россию".