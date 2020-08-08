В Китае скончались семь человек от вируса SFTS

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. В Китае обнаружили вспышку вируса SFTS, который впервые выявили еще в 2011 году, пишет В Китае обнаружили вспышку вируса SFTS, который впервые выявили еще в 2011 году, пишет Global Times

По последним данным, им заразились уже 60 человек, умерли семь. Предполагается, что инфекция передается от клещей, однако через кровь или слизистую люди также могут заражать друг друга, отмечает газета.

Изначально вирус обнаружили в провинции Цзянсу, позже им заразились и жители провинции Аньхой.

Одна из инфицированных рассказала, что среди симптомов были кашель, высокая температура, а также снижение уровня лейкоцитов и тромбоцитов в крови.

Реакция Роспотребнадзора

При этом в Роспотребнадзоре отметили, что случаев лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом в России не зафиксировали. В пресс-службе ведомстве рассказали, что, по разным источникам, в Китае действительно обнаружили некоторое число зараженных, однако само заболевание не является новым.

"Специалистами научных организаций Роспотребнадзора накоплен обширный опыт изучения многочисленных представителей семейства буньявирусов, и имеется потенциал для противодействия распространению SFTS на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что российские специалисты могут определять это заболевание при помощи ПЦР- и ИФА-тестов.

Новые вирусы гриппа

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в этом сезоне в страну придут новые вирусы гриппа, в предыдущие годы от них не прививали.

"Это еще раз подчеркивает актуальность иммунизации от гриппа в этом сезоне", — отметила она.