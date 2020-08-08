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В Китае скончались семь человек от вируса SFTS
В Китае обнаружили вспышку вируса SFTS, который впервые выявили еще в 2011 году, пишет Global Times. РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T23:35
коронавирус covid-19
россия
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
китай
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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коронавирус covid-19, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), китай, в мире

В Китае скончались семь человек от вируса SFTS

18:07 08.08.2020 (обновлено: 23:35 08.08.2020)
300580
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкНасекомое
Насекомое
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Насекомое. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. В Китае обнаружили вспышку вируса SFTS, который впервые выявили еще в 2011 году, пишет Global Times.
По последним данным, им заразились уже 60 человек, умерли семь. Предполагается, что инфекция передается от клещей, однако через кровь или слизистую люди также могут заражать друг друга, отмечает газета.
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Изначально вирус обнаружили в провинции Цзянсу, позже им заразились и жители провинции Аньхой.
Одна из инфицированных рассказала, что среди симптомов были кашель, высокая температура, а также снижение уровня лейкоцитов и тромбоцитов в крови.

Реакция Роспотребнадзора

При этом в Роспотребнадзоре отметили, что случаев лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом в России не зафиксировали. В пресс-службе ведомстве рассказали, что, по разным источникам, в Китае действительно обнаружили некоторое число зараженных, однако само заболевание не является новым.
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"Специалистами научных организаций Роспотребнадзора накоплен обширный опыт изучения многочисленных представителей семейства буньявирусов, и имеется потенциал для противодействия распространению SFTS на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что российские специалисты могут определять это заболевание при помощи ПЦР- и ИФА-тестов.

Новые вирусы гриппа

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в этом сезоне в страну придут новые вирусы гриппа, в предыдущие годы от них не прививали.
"Это еще раз подчеркивает актуальность иммунизации от гриппа в этом сезоне", — отметила она.
По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, поставка вакцины от гриппа в регионы начнется 31 августа. Президент Владимир Путин, в свою очередь, говорил, что вакцинация от гриппа должна оставаться добровольной, но этот выбор — еще "и колоссальная ответственность каждого человека за свое здоровье и здоровье близких".
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Коронавирус COVID-19РоссияАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)КитайВ мире
Популярные комментарии
информационный терроризм
8 августа, 19:04
Баба Яга
120405011
Пойду прикуплю 3 пачки масок и пачку респираторов, пока не поздно.
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Коля из Малороссии
1730113420
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