В Белоруссии пройдет основной день голосования на выборах президента

МИНСК, 9 авг – РИА Новости. Основной день голосования на выборах президента Белоруссии пройдет в воскресенье.

На высший государственный пост претендуют пять кандидатов, в том числе уже 26 лет бессменно возглавляющий республику Александр Лукашенко , для которого это шестая президентская гонка. Конкуренцию ему составляют двое мужчин – представителей оппозиционных организаций и две женщины.

Проголосовать на выборах могут более 6,8 миллиона человек. Всего образованы 5767 участков для голосования, из них 44 – за границей, они будут работать в белорусских посольствах и генконсульствах в 36 странах.

Выборы будут признаны состоявшимися, если в них примут участие более 50% граждан, внесенных в списки. Для избрания президентом Белоруссии необходимо набрать более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Ряд политиков верят, что в нынешней ситуации в стране как никогда есть шансы провести выборы в два тура, чего не было с 1994 года, когда победил Лукашенко.

Лукашенко vs домохозяйка

Уже старт избирательной кампании привлек к себе внимание небывалым числом желающих выдвинуть свою кандидатуру на выборах – 55 человек, большинство из которых были сторонниками заклятого противника Лукашенко, кандидата на выборах 2010 года Николая Статкевича, а также сторонниками популярного блогера Сергея Тихановского, недавно ворвавшегося в белорусскую политику. Глава ЦИК Лидия Ермошина тогда даже обвинила оппозиционеров в попытке сорвать работу Центризбиркома. Сам Тихановский не смог подписать документы для подачи в ЦИК, потому что отбывал административный арест, и тогда инициативную группу решила зарегистрировать его жена Светлана, объяснив позже свой поступок любовью к мужу. Статкевичу, имевшему судимость после разгона акции оппозиции в 2010 году, было отказано в регистрации инициативной группы.

В итоге ЦИК зарегистрировал лишь 15 инициативных групп, которым предстояло собрать 100 тысяч подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов. Многие представители традиционной оппозиции изначально признавались, что президентами становиться на планируют, а намерены лишь использовать возможность проведения пикетов по сбору подписей для общения с гражданами. Белорусы несмотря на пандемию коронавируса посещали пикеты и охотно отдавали свои подписи за претендентов, альтернативных Лукашенко. Но на авансцену вышли три человека – Тихановская, экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало . Именно на их пикетах выстраивались километровые очереди из желающих отдать свои подписи в поддержку претендентов.

Но ЦИК зарегистрировал кандидатами лишь пять человек, отказав Бабарико и Цепкало. При этом муж Тихановской и многие члены ее штаба были задержаны в рамках уголовных дел, Бабарико и ряд близких к нему людей стали обвиняемыми в экономических преступлениях, а Цепкало покинул страну из-за угрозы ареста в рамках проводимой МВД проверки о взятках в Парке высоких технологий.

Три штаба - Тихановской, а также Бабарико и Цепкало - заявили, что решили объединить усилия во время нынешней избирательной кампании с целью проведения честных выборов в стране. Лицами этой кампании, помимо Тихановской, являются жена Цепкало Вероника и представитель штаба Бабарико Мария Колесникова, или "три грации", как их охарактеризовала глава Центризбиркома. Своей главной целью они провозгласили новые честные выборы в течение полугода. Их агитационные пикеты собирали тысячи людей, которые в знак приверженности переменам носят на руках белые браслеты.

В интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону Лукашенко заявил, что ему жаль 37-летнюю домохозяйку Тихановскую и ему не о чем с ней дебатировать. "Вот сидит Светлана без бумажек… Говорить-то не о чем. Ее выпихнули и развернули, как некое знамя. Она хорошую котлету только что приготовила, может, детишек накормила там... А тут дебаты надо вести по каким-то там вопросам", - сказал он.

Белорусский президент не считает, что ее действиями руководит Кремль. За ее спиной он видит Бабарико и Цепкало, кампании которых, по его мнению, финансировались из РФ, в частности, "огромные деньги закачаны через "Газпром".

Уникальная кампания

Уникальность нынешних выборов заключается не только в высоком градусе протестных настроений в обществе, но и в беспрецедентных мерах, принятых в период пандемии коронавируса.

Если COVID-19 не смог помешать сбору подписей в поддержку выдвижения кандидатов и проведению агитации, то коррективы в организацию кампании внес. И дело даже не в рекомендациях членам избиркомов и избирателям носить маски и перчатки, не в требованиях к санитарной обработке участков для голосования и урны для бюллетеней, не в кабинках для голосования с незакрывающейся шторкой и не в подвозе лечащихся дома избирателей с COVID-19 на организованные в больницах участки.

Впервые выборы пройдут без наблюдателей от ОБСЕ. Долгое время из-за коронавируса в мире, закрытых границ и нарушенного транспортного сообщения присутствие международных наблюдателей на выборах президента Белоруссии было вообще под вопросом. Белорусская сторона лишь после этапа регистрации направила приглашения наблюдать за выборами в БДИПЧ ОБСЕ, СНГ и ШОС, а также ряду межпарламентских структур. ЦИК Белоруссии вообще не пригласил представителей Центральных избиркомов других стран, в том числе России, для мониторинга президентских выборов, пояснив, что не располагает ресурсами обеспечить для них безопасное наблюдение в сложной эпидемиологической ситуации.

БДИПЧ ОБСЕ заявило, что не планирует участвовать в мониторинге электоральной кампании в республике из-за эпидемиологической ситуации и поздно направленного приглашения для формирования миссии. Пандемия не позволила приехать на выборы и наблюдателям от Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

По данным на 6 августа, на выборах аккредитованы 248 международных наблюдателей: по линии СНГ - 184 человека, а также 64 из числа сотрудников посольств, работающих в Белоруссии. На предыдущих выборах президента Белоруссии в 2015 году наблюдение осуществляли 928 международных наблюдателей, в том числе 344 от БДИПЧ ОБСЕ и 387 от СНГ.

Зато в эти выборы аккредитовано рекордное число национальных наблюдателей - 48 642. Альтернативные кандидаты призвали своих сторонников идти в наблюдатели, чтобы обеспечить прозрачность выборов. Однако ЦИК республики из-за пандемии COVID-19 и для исключения помех работе членов участковых избиркомов ограничил число внутренних наблюдателей, которые могут находиться одновременно на участках для голосования. Было решено уменьшить число наблюдателей в основной день голосования до пяти человек, во время досрочного голосования - до трех. Наблюдателей допускают на участок по дате получения аккредитации.

В итоге получилось, что наблюдают за выборами в основном представители провластных общественных организаций. Но независимые наблюдатели не сдались: считают явку у входа на избирательные участки, в коридорах и даже подсматривая в окна. Не обходится без конфликтов: кампании по наблюдению сообщают о задержаниях милицией своих активистов после жалоб членов участковых избирательных комиссий.

Четвертого августа в Белоруссии началось досрочное голосование, которое продлилось пять дней. Явка избирателей, несмотря на призывы альтернативных кандидатов во избежание возможных фальсификаций приходить на выборы лишь во второй половине дня 9 августа, составила за четыре дня 32,24%. Явка на досрочном голосовании на прошлых выборах президента в 2015 году составила 36,05%. Близкие к оппозиции кампании по наблюдению за выборами и правозащитники заявили о серьезном завышении явки. Процедура досрочного голосования традиционно является объектом критики со стороны оппонентов действующей власти, которые призывают избирателей отказаться от этой формы волеизъявления.

По мнению Лукашенко, высокая явка на досрочном голосовании в Белоруссии показала, что граждане поняли, что могут "потерять страну", и "уцепились" за нее.

"Майдана" не будет

Лукашенко заявил, что "не парится слишком" из-за многолюдных акций оппозиции в республике. По его мнению, на акции оппозиции в основном ходят гастарбайтеры, студенты зарубежных вузов, вернувшиеся в Белоруссию из-за коронавируса, и индивидуальные предприниматели, которые "возили шмотки" в республику продавать и остались без работы из-за закрытых в связи с пандемией границ. При этом глава белорусского государства считает, что митинги оппозиции не столь многочисленные, как преподносится, - дело в ракурсе. Лукашенко пояснил, что знает, что можно сделать нужную "картинку".

В то же время в эту кампанию Лукашенко как никогда много говорит о попытках дестабилизации ситуации и "майданов" в стране, заявляя, что действующая власть этого не допустит. По мнению президента, белорусы стоят в эти выборы перед задачей сохранить суверенитет и независимость.

Но помимо рисков, исходящих от "майданутых" внутри страны, Лукашенко видит угрозу и извне.

Белорусские власти сообщили 29 июля о задержании 33 российских граждан. СК Белоруссии сообщил, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике, по этому делу также проходят белорусские оппозиционеры Статкевич и Тихановский. При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании". За несколько дней до выборов Лукашенко заявил, что еще один отряд примерно из 30 человек переброшен в Белоруссию через южную границу.

В МИД РФ сообщали, что группа задержанных в Белоруссии россиян следовала транзитом через Минск в Стамбул, имея на руках все необходимые документы, включая авиабилеты, а логистику обеспечивала белорусская компания. При этом МИД России подчеркнул, что одиозная трактовка белорусской стороной задержания россиян не выдерживает никакой критики, и призвал прекратить нагнетание ненужных негативных эмоций. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что задержание россиян в Белоруссии оказалось провокацией со стороны третьего государства.

Лукашенко считает, что против Минска идет гибридная война и ждать "пакостей" можно с любой стороны. "Честно признаюсь, и, наверное, вы мне нового не скажете: мы не знаем, на что они способны. Мы даже не знаем, кто они. Или это американцы с натовцами, или из Украины нас кто-то поджимает, или нас восточные братья так сильно "любят", - мы даже не знаем", - добавил белорусский лидер.

"В нужное время в нужном месте мы приведем всех в чувства. Переворота в стране не будет. Майдана — тем более. Запомните все, кто меня услышит: страну они не получат", - заявил президент. При этом Лукашенко не верит, что на улицах белорусских городов будет слышна стрельба.

Праздник и протесты

Лукашенко заявил, что несмотря на сложную общественно-политическую обстановку в стране недопустимо отказываться от традиции проведения выборов как праздника. На избирательных участках обычно работают буфеты, выездная торговля, выступают творческие коллективы.

"Прошу не забывать, что по хорошей белорусской традиции, может быть, и советской традиции, мы всегда выборы проводили как настоящий праздник для людей. И буфеты были организованы, и концертные площадки. Проголосовав, люди готовы были послушать хорошую песню, чтобы настроение было приличное. Надо и в этот раз не забывать о таком празднике", - поручил президент на встрече с председателями облисполкомов и Минского горисполкома, помощниками президента по областям и Минску.

В этот период традиционно белорусская милиция и экстренные службы переходят на усиленный режимы работы. Вместе с тем уже после задержания под Минском более 30 россиян в стране были усилены меры безопасности при проведении массовых мероприятий: охрану общественного порядка на них взяла на себя милиция. Предвыборные митинги проходили на площадках, огороженных турникетами, сотрудники милиции следили за тем, чтобы участники акций не были в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, не проносили с собой опасные предметы, а также проверяли вещи металлодетекторами.

Замминистра внутренних дел Александр Барсуков в интервью государственному телеканалу "Беларусь 1" заявил, что у милиции "достаточно сил и средств, чтобы противостоять тем, кто не желает соблюдать закон страны". "Сотрудники милиции обязаны применять к нарушителям меры, прямо предусмотренные законом, это их долг. Призываю сделать свой выбор цивилизованно, без хаоса и беспорядков, уважая мнения других людей и тех, кто стоит на страже закона", - предупредил Барсуков.

МВД обратилось к гражданам с просьбой не участвовать в несанкционированных акциях, за что предусмотрена ответственность. "Участники таких мероприятий должны понимать: провоцируя органы правопорядка на принятие превентивных и в том числе силовых мер, они ставят под угрозу безопасность обычных граждан, оказавшихся в эпицентре событий… Мы не допустим хаоса, не позволим устраивать беспорядки на улицах", - отметил замминистра.

Нынешняя президентская кампания сопровождается несанкционированными акциями протеста и задержаниями их участников и представителей оппозиции в различных регионах республики. Кроме того, большое число людей приходит на легальные митинги альтернативных кандидатов, особенно в областных центрах. Многотысячный митинг "объединенного штаба" Тихановской и ее соратников 30 июля собрал в Минске, по оценкам наблюдателей из правозащитных организаций, свыше 63 тысяч человек, которые не смогли уместиться на огороженную для мероприятия территорию. Милиция оценила число участников акции примерно в 18 тысяч.

На неделе перед основным днем голосования оппозиция не смогла провести масштабные запланированные пикеты, поскольку разрешенные для этого в ряде городов площадки оказались зарезервированными под праздники и концерты, организованные местными властями, или на них работали коммунальные службы – пилили деревья, сажали цветы, ремонтировали трубы. В Минске 6 августа сторонники Тихановской не смогли повторить многотысячный митинг в парке Дружбы народов, где городские власти решили организовать концерт по случаю Дня железнодорожных войск. Однако несколько тысяч сторонников кандидата пришли в соседний сквер, где власти проводили праздник дополнительного образования, а затем организовали шествие по улице.

Кроме того, перед выборами прошли несколько протестов в формате флэшмобов, ряд их участников были задержаны.

План по защите голосов

Ранее действующий президент заявил, что "некоторые продолжают людей звать на майдан 9-10 (августа – ред.)", и предупредил, что власти не позволят "разжечь костер в центре Минска". Вместе с тем пока ни один из альтернативных кандидатов в президенты не призывал своих сторонников выходить на акции протеста после окончания голосования и объявления его официальных итогов. После разгона милицией нескольких спонтанных акций, прокатившихся по всей стране в июле, главным катализатором протестов являются соцсети, где жители Белоруссии организовываются вокруг какой-то идеи выразить свое несогласие, например, в форме флэшмобов, велопробега или путем выстраивания в очереди и цепочки солидарности. Милиция проводит задержания участников, не позволяя масштабам акций увеличиваться.

Черечень, который считает, что исход нынешней кампании предопределен, заявил в интервью РИА Новости, что "площадь" не спасет". Дмитриев не ответил прямо на вопрос РИА Новости, готов ли присоединиться к акции протеста после выборов, отметив, что у альтернативных кандидатов должен быть единый план защиты голосов.

Колесникова , входящая в "объединенный штаб" Тихановской, заявила, что традиционная оппозиция и власть Белоруссии являются пленниками шаблонного мышления, когда речь заходит об изменениях в стране, поскольку считают, что "только уличное сопротивление решает смену власти при отсутствии честных выборов". "Белорусское общество не приемлет насилия, даже намеки на него. И смена власти в этой стране долгая, но в текущей ситуации абсолютно реальная история… Режим может справиться с "площадью" (акциями протеста), но с длинным, регулярным и разнообразным протестом большинства не способен", - пояснила она.

Тихановская накануне основного дня голосования призвала белорусов отказаться от насилия, поскольку стране "не нужна кровь на улицах городов". "Пожалуйста, будьте аккуратны, берегите себя, соблюдайте порядок и спокойствие", - добавила кандидат в видеообращении.

Дмитриев 8 августа выступил рядом с местом базирования спецназа внутренних войск МВД Белоруссии . Он призвал силовиков защитить мирных граждан, а не "одного человека", и заявил о необходимости не допустить провокаций и пересечения черты, за которой начинается насилие.

Генпрокурор Белоруссии Александр Конюк напомнил гражданам об ответственности за участие в несанкционированных акциях - административной и уголовно-правовой ответственности. "Прошу вас проявить благоразумие. Особо обращаюсь ко всем родителям: не дайте втянуть своих детей в чужие грязные игры. Уберегите их от необдуманных действий, не позвольте стать разменной монетой", - подчеркнул Конюк.

Пока альтернативные кандидаты продвигают идеи организации широкого наблюдения за выборами, даже несмотря на ограничения ЦИК, а также организации альтернативного подсчета голосов через специально разработанную IT-платформу. Лукашенко ранее заявил, что генпрокуратура должна оценить законность инициатив по альтернативному подсчету голосов на выборах главы государства.