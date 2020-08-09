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Лоза резко ответил "готовой" прожить на 50 тысяч рублей в месяц Утяшевой
Музыкант Юрий Лоза раскритиковал коллег по шоу-бизнесу, в частности, Ляйсан Утяшеву, которая заявила о готовности прожить месяц на 50 тысяч рублей, пишет "Пятый РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T03:25
россия
шоу-бизнес
юрий лоза
ляйсан утяшева
общество
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россия, шоу-бизнес, юрий лоза, ляйсан утяшева, общество

Лоза резко ответил "готовой" прожить на 50 тысяч рублей в месяц Утяшевой

00:47 09.08.2020 (обновлено: 03:25 09.08.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМузыкант и композитор Юрий Лоза
Музыкант и композитор Юрий Лоза
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Музыкант Юрий Лоза раскритиковал коллег по шоу-бизнесу, в частности, Ляйсан Утяшеву, которая заявила о готовности прожить месяц на 50 тысяч рублей, пишет "Пятый канал".
Артист считает, что Утяшева допустила подобное высказывание "ради красного словца".

"Мы должны помнить, что у нее (Утяшевой. — Прим. Ред.) есть муж, который зарабатывает прилично, для того, чтобы ей хватало 50 тысяч. Она в принципе может вообще не зарабатывать, так как муж ее прокормит", — считает Лоза.

Исполнитель утверждает, что 50 тысяч рублей в месяц — прожиточный минимум.

"У меня коммуналка за дом и за дачу, наверное, все эти деньги съедает. Если у меня не будет концертов, то, наверное, я встану в очередь за бесплатным супом", — признался он.

Лоза добавил, что старается экономить собственные средства.
Продюсер Иосиф Пригожин
7 августа, 01:15
Пригожин усомнился в возможности прожить на 50 тысяч рублей в месяц
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