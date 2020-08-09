https://ria.ru/20200809/1575540253.html
Лоза резко ответил "готовой" прожить на 50 тысяч рублей в месяц Утяшевой
Музыкант Юрий Лоза раскритиковал коллег по шоу-бизнесу, в частности, Ляйсан Утяшеву, которая заявила о готовности прожить месяц на 50 тысяч рублей, пишет "Пятый РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T00:47
2020-08-09T03:25
россия
шоу-бизнес
юрий лоза
ляйсан утяшева
общество
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, шоу-бизнес, юрий лоза, ляйсан утяшева, общество