Почему Пантелеимону Целителю порой молятся неправильно

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Православные отмечают праздник в честь великомученика Пантелеимона. Он снискал особую популярность в народе прежде всего как целитель. Однако особое почитание порой доходит до крайностей — святого называют всемогущим "небесным врачом", следуют суевериям, совершают ритуалы, не имеющие ничего общего с христианской верой. О том, как этого избежать, — в материале РИА Новости.

Что о нем известно

Страшно читать об истязаниях святого Пантелеимона. Как только его не мучили: подвешивали камень к шее и топили в море, распинали, жгли огнем, натравливали диких зверей, бросали в кипящее олово. Список далеко не полный. Но всегда он оставался цел и невредим.

А еще Пантелеимон творил чудеса: например, излечил парализованного, над которым безуспешно бились доктора римского императора. Изумленный правитель и его двор тут же уверовали в проповедуемого целителем Христа.

Как выяснили историки и богословы, довольно пространное житие Пантелеимона писалось много веков и обрастало новыми деталями. В том числе из-за этого Католическая церковь официально признала многие его чудеса выдумкой.

Но простой народ это не смутило. Как и то, что о почитаемом святом мало достоверных сведений. До наших дней дошли лишь обрывки биографии. Он родился в конце III века в Никомедии (город в окрестностях современного Стамбула) в богатой семье. Отец назвал его Пантолеон — "во всем лев". В одной из видных языческих школ юноша обучился врачебному мастерству.

© Depositphotos / Zacariasdamata Витраж с изображением святого Пантелеимона в католическом соборе в Португалии © Depositphotos / Zacariasdamata Витраж с изображением святого Пантелеимона в католическом соборе в Португалии

Тогда же он познакомился с пресвитером Никомедии Ермолаем, и тот крестил молодого человека под именем Пантелеимон — "всемилостивый".

Новообращенный помогал больным безвозмездно, чем навлек на себя гнев местных лекарей: за свои услуги они брали большие деньги. Те оклеветали Пантелеимона, и примерно в 305 году местные власти его казнили. Перед тем как отрубить голову, целителя долго пытали. За перенесенные страдания Церковь возвела его в сан великомученика.

Парадоксальный святой

Святому Пантелеимону молятся в христианских храмах по всему миру. Однако самую большую любовь он снискал в Русской церкви. Широко почитают его с конца XI века.

На Руси распространилось множество устных сказов о святом. В них он предстает врачевателем-чудотворцем: то деревню спасет от "поветрия морового", то младенца от горячки избавит. А в некоторых легендах помогает не только людям, но и животным — например, исцеляет ездовых лошадей.

Сложилась традиция: чуть что заболело — сразу идти к его иконе. Но вот что интересно: в популярности он не уступает всенародно любимому Николе Угоднику, но храмов в его честь немного. А вот Никольских церквей — большинство.

"Пантелеимон — христианский святой, но он считался покровителем знахарей, а они нередко прибегали к магии и в заклинаниях призывали его имя", — обращает внимание Екатерина Дорохова, замглавы Центра русского фольклора Государственного российского дома народного творчества.

Русская традиция четко противопоставляет знахарей колдунам, но официальной Церковью все они часто воспринимались как прислужники темных сил. Именно из-за этой двойственности, считает фольклорист, посвященных Пантелеимону храмов так мало.

"В отличие от церковного понимания святого, народ видел в нем носителя тайных знаний, способных исцелять. Особенно если речь о психических заболеваниях", — отмечает Дорохова.

Кому молиться на самом деле

В современной России репутация "главного небесного врача" сохранилась. Причем как среди воцерковленных, так и в сознании тех, кто редко бывает в храмах. "Захожане", как их называют здешние работники, чаще всего спрашивают с порога: "А где поставить свечку целителю Пантелеимону?"

"Порой подобное почитание святых доходит до искажений. В разных книгах и на сайтах написано, кому, от какого заболевания и как молиться. Это превращается в магический заклинательный процесс, что, конечно, неправильно", — говорит известный церковный публицист протоиерей Максим Первозванский.

© РИА Новости / Сергей Пятаков Икона Пантелеимона Целителя в церкви Всех Святых на Кулишках в Москве © РИА Новости / Сергей Пятаков Икона Пантелеимона Целителя в церкви Всех Святых на Кулишках в Москве

По его словам, расхожее представление о помощи святых — будь то Пантелеимон Целитель или Николай Чудотворец — неверно. Люди часто преувеличивают их возможности.

"Для христианина важнее всех — Господь Иисус Христос. Он — начало и конец всего. Но при температуре мы идем в аптеку за парацетамолом, понимая: по воле Божьей лекарство поможет. Так и тут: мы обращаемся к святому, имея в виду прежде всего Бога", — объясняет священнослужитель.

То есть святой сам по себе — "проводник" молитвы и заступник человека перед Богом. По словам отца Максима, совершенно нормально, если верующий просит об исцелении не Пантелеимона, а напрямую Господа.

Свежий пример — пандемия коронавируса: во всех храмах духовенство молится об избавлении от болезни именно Господу Иисусу Христу, а не великомученику Пантелеимону.

Врач, который "обращен к нам"

Однако обычные верующие все равно просят божественной помощи у святых — определенных, "излюбленных". В церковном месяцеслове их тысячи.

"Они особо почитаемы людьми, потому что частично обращены к нам. Хотя святость — это отношения человека именно с Богом и в Боге. Но почему-то некоторые святые этим не ограничиваются — и помогают живущим на Земле", — подчеркивает Первозванский.