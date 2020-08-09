Связь поколений: чему обучают детей в еврейском лагере на Урале

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Эпидемия коронавируса нарушила планы на отпуск и летний отдых у многих россиян. Однако постепенно ситуация улучшается — открываются гостиницы и рестораны, возобновляются полеты не только внутри страны, но и за границу. Исключением не стали и детские лагеря, которые готовы принять юных отдыхающих хотя бы в последний месяц каникул и календарного лета.

Так, в Свердловской области открылась первая в этом году смена выездного детского лагеря екатеринбургского еврейского культурного центра "Менора" — Menora Camps. Проект существует уже пять лет, но из-за сложившейся ситуации пришлось значительно изменить его формат.

Лагерь работает в режиме обсерватора: и дети, и сотрудники должны находиться на территории, не покидая ее в течение всей смены, посещение и передача посылок запрещены. Здание и территория в соответствии с требованиями санитарных врачей оснащены рециркуляторами воздуха, обеззараживающими лампами, обеспечены необходимым объемом дезинфицирующих средств. Помимо этого, в течение смен сотрудники лагеря обязаны соблюдать масочный режим.

"На первую смену, подростковую, приехали 70 детей, на вторую смену приедут 50 детей младшего школьного возраста. Раньше мы собирали более ста человек и разрешали приезжать родителям", — цитирует директора еврейского культурного центра Ирину Гуткину информационный портал Свердловской области.

По ее словам, после нескольких месяцев самоизоляции детям и подросткам крайне важно вернуться в мир коммуникации со сверстниками, так как это поможет снизить их уровень тревожности.

"Когда началась пандемия, мы поняли, что, несмотря ни на что, должны сделать этот лагерь. Детям, которые в такой тревожности заканчивали учебный год, семьям, которые в этой тревожности находятся до сих пор, мы можем и должны помочь. Ведь это и есть одна из задач национальной организации — поддерживать свой народ. Причем не только разовой материальной помощью! В лагере дети будут чувствовать себя безопасно в этот период, родители вздохнут свободно, потому что дети смогут отдохнуть, переключиться, наполниться силами, энергией и здоровьем", — отметила Гуткина.

Для спокойного и полноценного отдыха центром "Менора" были соблюдены все меры безопасности. Например, участники смены и сотрудники лагеря прошли все необходимые обследования, а при отъезде каждому измерили температуру.

Помимо заботы о здоровье юных отдыхающих, организаторы подготовили обширную культурную программу с образовательным уклоном.

"Нам важно, чтобы дети с уважением относились к традициям и истории своего народа. И мы стараемся рассказать им об этом интересно. Ценность человека, человеческое достоинство, мир во всем мире, справедливость, любовь к ближнему — все это важно для евреев, но порой непонятно для малышей. Эти простые и в то же время очень сложные уроки они усваивают гораздо легче в окружении сверстников и в неформальной обстановке", — рассказала директор еврейского культурного центра "Менора".

К каждой смене сотрудники лагеря готовятся заранее, тщательно продумывая интересную программу. В основном в нее входят занятия, знакомящие с еврейскими традициями, уроки в творческих мастерских, развлекательные мероприятия и мастер-классы.

С детьми занимаются активисты еврейской общины — те люди, которые "выросли", чтобы быть вожатыми. Все они закончили специальные курсы.

"Тема Menora Camps — 2020 связана с культурой. Как через культуру люди могут себя проявлять, говорить о ценностях, о смыслах? Дети будут себя проявлять как художники, как режиссеры, как писатели. Мы создали тексты, сценарии, фильмы, картины, которые станут достоянием не только "Меноры", но и всех тех, кто связан с национальной культурой народов Среднего Урала, а особенно с еврейской культурой", — поделилась программный директор лагеря Анастасия Житова.

"Екатеринбургский еврейский культурный центр "Менора" — крупнейшая из национальных благотворительных организаций региона. Организация поддерживает евреев Свердловской и Тюменской областей, Пермского края, реализует проекты, сохраняющие и развивающие национальные традиции и культуру.