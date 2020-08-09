Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости
Хорошие новости
https://ria.ru/20200809/1575439343.html
Связь поколений: чему обучают детей в еврейском лагере на Урале
Эпидемия коронавируса нарушила планы на отпуск и летний отдых у многих россиян. Однако постепенно ситуация улучшается — открываются гостиницы и рестораны,... РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T14:43
хорошие новости
хорошие новости
свердловская область
дети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/06/1575436538_0:0:1280:720_1400x0_80_0_0_63f0682f36e45ffa4254793c022c1210.jpg
https://ria.ru/20200728/1575055868.html
А можно в России сделать русский лагерь?
30
Отправить их восстанавливать разрушенный их родителями Бейрут.
27
8
свердловская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/06/1575436538_0:0:1280:720_1400x0_80_0_0_63f0682f36e45ffa4254793c022c1210.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/06/1575436538_143:0:1280:853_1400x0_80_0_0_b9703349f2db52b89f773f1e32416032.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/06/1575436538_291:0:1144:853_1400x0_80_0_0_f07237960bd95686d674ec9697f5930e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
хорошие новости, свердловская область, дети

Связь поколений: чему обучают детей в еврейском лагере на Урале

08:06 09.08.2020 (обновлено: 14:43 09.08.2020)
5361
© Департамент информационной политики Свердловской областиПодростки в детском лагере Екатеринбургского еврейского культурного центра "Менора" – Menora Camps
Подростки в детском лагере Екатеринбургского еврейского культурного центра Менора – Menora Camps
© Департамент информационной политики Свердловской области
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Эпидемия коронавируса нарушила планы на отпуск и летний отдых у многих россиян. Однако постепенно ситуация улучшается — открываются гостиницы и рестораны, возобновляются полеты не только внутри страны, но и за границу. Исключением не стали и детские лагеря, которые готовы принять юных отдыхающих хотя бы в последний месяц каникул и календарного лета.
Так, в Свердловской области открылась первая в этом году смена выездного детского лагеря екатеринбургского еврейского культурного центра "Менора" — Menora Camps. Проект существует уже пять лет, но из-за сложившейся ситуации пришлось значительно изменить его формат.
Лагерь работает в режиме обсерватора: и дети, и сотрудники должны находиться на территории, не покидая ее в течение всей смены, посещение и передача посылок запрещены. Здание и территория в соответствии с требованиями санитарных врачей оснащены рециркуляторами воздуха, обеззараживающими лампами, обеспечены необходимым объемом дезинфицирующих средств. Помимо этого, в течение смен сотрудники лагеря обязаны соблюдать масочный режим.

"На первую смену, подростковую, приехали 70 детей, на вторую смену приедут 50 детей младшего школьного возраста. Раньше мы собирали более ста человек и разрешали приезжать родителям", — цитирует директора еврейского культурного центра Ирину Гуткину информационный портал Свердловской области.

По ее словам, после нескольких месяцев самоизоляции детям и подросткам крайне важно вернуться в мир коммуникации со сверстниками, так как это поможет снизить их уровень тревожности.
"Когда началась пандемия, мы поняли, что, несмотря ни на что, должны сделать этот лагерь. Детям, которые в такой тревожности заканчивали учебный год, семьям, которые в этой тревожности находятся до сих пор, мы можем и должны помочь. Ведь это и есть одна из задач национальной организации — поддерживать свой народ. Причем не только разовой материальной помощью! В лагере дети будут чувствовать себя безопасно в этот период, родители вздохнут свободно, потому что дети смогут отдохнуть, переключиться, наполниться силами, энергией и здоровьем", — отметила Гуткина.
Для спокойного и полноценного отдыха центром "Менора" были соблюдены все меры безопасности. Например, участники смены и сотрудники лагеря прошли все необходимые обследования, а при отъезде каждому измерили температуру.
Дети на набережной в Анапе
28 июля, 16:18
Минпросвещения рассказало о мерах поддержки детских лагерей
Помимо заботы о здоровье юных отдыхающих, организаторы подготовили обширную культурную программу с образовательным уклоном.
"Нам важно, чтобы дети с уважением относились к традициям и истории своего народа. И мы стараемся рассказать им об этом интересно. Ценность человека, человеческое достоинство, мир во всем мире, справедливость, любовь к ближнему — все это важно для евреев, но порой непонятно для малышей. Эти простые и в то же время очень сложные уроки они усваивают гораздо легче в окружении сверстников и в неформальной обстановке", — рассказала директор еврейского культурного центра "Менора".
К каждой смене сотрудники лагеря готовятся заранее, тщательно продумывая интересную программу. В основном в нее входят занятия, знакомящие с еврейскими традициями, уроки в творческих мастерских, развлекательные мероприятия и мастер-классы.
С детьми занимаются активисты еврейской общины — те люди, которые "выросли", чтобы быть вожатыми. Все они закончили специальные курсы.

"Тема Menora Camps — 2020 связана с культурой. Как через культуру люди могут себя проявлять, говорить о ценностях, о смыслах? Дети будут себя проявлять как художники, как режиссеры, как писатели. Мы создали тексты, сценарии, фильмы, картины, которые станут достоянием не только "Меноры", но и всех тех, кто связан с национальной культурой народов Среднего Урала, а особенно с еврейской культурой", — поделилась программный директор лагеря Анастасия Житова.

"Екатеринбургский еврейский культурный центр "Менора" — крупнейшая из национальных благотворительных организаций региона. Организация поддерживает евреев Свердловской и Тюменской областей, Пермского края, реализует проекты, сохраняющие и развивающие национальные традиции и культуру.
В центре реализуется более 40 ежедневных образовательных и культурных программ для всех возрастов, почти три тысячи человек получают в рамках социальных программ "Меноры" регулярную благотворительную помощь.
4176291155
Обсудить 8
Хорошие новостиХорошие новостиСвердловская областьДети
Популярные комментарии
А можно в России сделать русский лагерь?
9 августа, 11:47
ТТТомас Торквемада
2620002
Отправить их восстанавливать разрушенный их родителями Бейрут.
9 августа, 11:27
Josef Cibulka
2021013
Рекомендуем
Женщина в инвалидном кресле готовит на кухне
Москвичей с ограниченными возможностями научат самостоятельной жизни
Американские военные, отправляющиеся в район операций Центрального командования США из Форт-Брэгг, Северная Каролина
"Это началось недавно": почему солдаты армии США убивают друг друга
Американский писатель-фантаст Джордж Рэймонд Ричард Мартин
Автору "Игры престолов" Мартину вменяют 214 изнасилований. И это не все
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу
Путин лишил каракулевых шапок высших офицеров и полковников ВС
Великомученик и целитель Пантелеимон
Почему Пантелеимону Целителю порой молятся неправильно
Александр Лукашенко и Владимир Зеленский
Киев хочет вовлечь Минск в "новую Речь Посполитую"
Глиняная маска на лице таштыкской мумии мужчины, найденной в Хакасии
Мужчина с татуировкой змеи: неожиданное назначение самых древних наколок
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
Добровинский анонсировал новый поворот в деле Ефремова
Молодая пара на кухне
Названа оптимальная частота занятий сексом
Девушка на пляже
Страна тысячи островов. Хорватия готовится к приему туристов из России
Дрессировщица Кармен Зандер во время выступления на Международном цирковом фестивале в Монте-Карло
Итальянцы на Цветном бульваре. Что стало с цирками после карантина
Певица София Ротару
"Колдунья, не иначе!" София Ротару шокировала фанатов внешним видом
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Бедминстере
Трамп покинул пресс-конференцию из-за неудобного вопроса
Балерина Анастасия Волочкова
Волочкова обнажилась и показала новую купель
Полномочный представитель правительства РФ в высших судебных инстанциях Михаил Барщевский
Барщевский ответил на обвинения в изнасиловании
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Досрочное голосование на выборах президента БелоруссииВыборы в Белоруссии. Онлайн-репортажВчера, 08:00
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:27Пожар в частном доме в Тверской области унес жизни четырех человек
06:07В Портленде в задержали девятерых участников беспорядков
05:53Эксперт предупредил о более тяжелом течении COVID-19 осенью
05:14Генпрокурор США назвал антифа большевиками и фашистами
05:01Посол России рассказал о ходе работы по вывозу россиян из США
04:54Врач рассказал, почему российские школы не станут рассадником COVID-19
04:46Следователи начали осматривать места в Минске, где прошли протесты
04:35Эксперт рассказал, чем опасны популярные сайты знакомств
04:33Ученый рассказал о невосприимчивых к коронавирусу людях
04:29Эксперты сделали прогноз по урожаю зерновых в 2020 году
03:32Выяснилось, сколько кофе в год выпивает среднестатистический россиянин
03:30Названы новые востребованные профессии
03:24Россиян предупредили о жаре
03:20В Совбезе рассказали, как основатель "Белых касок" обманул Запад
03:15Шторм "Чанми" заденет два российских региона
03:14Трамп пообещал "существенно" помочь Ливану
03:08"Готовы удушить Европу". Совбез России высказался о политике США
03:08Протестующие разошлись из центра Минска
02:51Пригожин раскрыл секрет похудения
02:44С помощью таблицы и календаря: как начать регулярно заниматься спортом
Лента новостейМолния