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Туризм
https://ria.ru/20200809/1575367277.html
Страна тысячи островов. Хорватия готовится к приему туристов из России
Хорватия — в числе государств, готовых принять российских туристов. Авиасообщение пока не восстановлено, на побережье Адриатического моря сейчас отдыхают... РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T08:16
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/155026/52/1550265268_0:161:3067:1886_1400x0_80_0_0_fd2251cdc48c9048bece4e8ec17a6ee6.jpg
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гид, еда - туризм, коронавирус covid-19, фото - туризм, маршруты - туризм, фото, туризм, хорватия

Страна тысячи островов. Хорватия готовится к приему туристов из России

08:00 09.08.2020 (обновлено: 08:16 09.08.2020)
17635
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости, Мария Селиванова. Хорватия — в числе государств, готовых принять российских туристов. Авиасообщение пока не восстановлено, на побережье Адриатического моря сейчас отдыхают европейцы. Какие правила соблюдать путешественникам в этой балканской стране, чем заняться на курортах, что пробовать и покупать — в фотоленте РИА Новости.
© REUTERS / Antonio Bronic

Хорватия примет туристов из России со справкой об отрицательном тесте на коронавирус. Ее необходимо получить не раньше, чем за 48 часов до прибытия. Иначе отдыхающих ждет двухнедельный карантин.

Гости должны показать туристический ваучер, а те, кто оплатил апартаменты, — договор об аренде жилья.

Вид на Дубровник, Хорватия
1 из 12

Хорватия примет туристов из России со справкой об отрицательном тесте на коронавирус. Ее необходимо получить не раньше, чем за 48 часов до прибытия. Иначе отдыхающих ждет двухнедельный карантин.

Гости должны показать туристический ваучер, а те, кто оплатил апартаменты, — договор об аренде жилья.

© REUTERS / Antonio Bronic
© REUTERS / Antonio Bronic

Авиасообщение между Россией и Хорватией пока не возобновилось, выдача туристических виз все еще приостановлена.

Получить документ на въезд по-прежнему могут россияне, имеющие двойное гражданство, вид на жительство или недвижимость в этой стране, а также отправляющиеся на Адриатику на лечение.

Люди в аэропорту Дубровника, Хорватия
2 из 12

Авиасообщение между Россией и Хорватией пока не возобновилось, выдача туристических виз все еще приостановлена.

Получить документ на въезд по-прежнему могут россияне, имеющие двойное гражданство, вид на жительство или недвижимость в этой стране, а также отправляющиеся на Адриатику на лечение.

© REUTERS / Antonio Bronic
© AFP 2020 / Denis Lovrovic

Из-за распространения коронавируса в Хорватии в начале марта ввели карантин. "Все закрыли, сидели по домам", — вспоминает гид Виктория Молодова.

В начале мая ситуация нормализовалась, и в страну потянулись туристы из соседних государств. С 15 июля курорты принимают отдыхающих из ЕС — при въезде те заполняют анкету с данными о себе и месте отдыха.

Туристы в сувенирном магазине в Стоне, Хорватия
3 из 12

Из-за распространения коронавируса в Хорватии в начале марта ввели карантин. "Все закрыли, сидели по домам", — вспоминает гид Виктория Молодова.

В начале мая ситуация нормализовалась, и в страну потянулись туристы из соседних государств. С 15 июля курорты принимают отдыхающих из ЕС — при въезде те заполняют анкету с данными о себе и месте отдыха.

© AFP 2020 / Denis Lovrovic
© AFP 2020 / Denis Lovrovic

Туризм оживает, рассказывает гид. Сейчас гостей в стране — примерно 70 процентов от показателя августа прошлого года. Приезжают европейцы — жители Германии (их традиционно много), Австрии, Словакии, Венгрии, Скандинавских стран. Многие — на собственных машинах.

Большинство снимают апартаменты. "Отели в незавидной ситуации — они должны строго придерживаться санитарных норм: проводить дезинфекцию, следить за ношением масок, отказаться от шведского стола", — говорит гид Елена Чурчич. По ее словам, открылась лишь треть гостиниц.

Туристы на Великой Хорватской стене
4 из 12

Туризм оживает, рассказывает гид. Сейчас гостей в стране — примерно 70 процентов от показателя августа прошлого года. Приезжают европейцы — жители Германии (их традиционно много), Австрии, Словакии, Венгрии, Скандинавских стран. Многие — на собственных машинах.

Большинство снимают апартаменты. "Отели в незавидной ситуации — они должны строго придерживаться санитарных норм: проводить дезинфекцию, следить за ношением масок, отказаться от шведского стола", — говорит гид Елена Чурчич. По ее словам, открылась лишь треть гостиниц.

© AFP 2020 / Denis Lovrovic
© REUTERS / Antonio Bronic

В июле в Хорватии ввели масочный режим в закрытых помещениях — магазинах, банках. "Немцы и другие туристы строго соблюдают это правило, местные иногда забывают, но им напоминают и не пускают без маски и дезинфекции рук, — рассказывает Виктория Молодова. — На улице, на открытых террасах ресторанов, на пляжах это средство защиты не требуется".

Массовые мероприятия пока запрещены, ночные клубы закрыты, но, к примеру, свадьбу с числом гостей до 100 человек провести можно.

Туристы на улице Страдун в Дубровнике, Хорватия
5 из 12

В июле в Хорватии ввели масочный режим в закрытых помещениях — магазинах, банках. "Немцы и другие туристы строго соблюдают это правило, местные иногда забывают, но им напоминают и не пускают без маски и дезинфекции рук, — рассказывает Виктория Молодова. — На улице, на открытых террасах ресторанов, на пляжах это средство защиты не требуется".

Массовые мероприятия пока запрещены, ночные клубы закрыты, но, к примеру, свадьбу с числом гостей до 100 человек провести можно.

© REUTERS / Antonio Bronic
© REUTERS / Antonio Bronic

В теплое время года большинство туристов стремятся отдохнуть на побережье — в Хорватии много пляжей с Голубым флагом, заливов, небольших бухт и подводных пещер. По словам Виктории Молодовой, именно они — и еще затонувшие корабли — привлекают дайверов.

"Море в Хорватии очень чистое, к примеру, в районе острова Хвар прозрачность достигает 50 метров", — уточняет она.

Отдыхающие на пляже Банье в Дубровнике, Хорватия
6 из 12

В теплое время года большинство туристов стремятся отдохнуть на побережье — в Хорватии много пляжей с Голубым флагом, заливов, небольших бухт и подводных пещер. По словам Виктории Молодовой, именно они — и еще затонувшие корабли — привлекают дайверов.

"Море в Хорватии очень чистое, к примеру, в районе острова Хвар прозрачность достигает 50 метров", — уточняет она.

© REUTERS / Antonio Bronic
© REUTERS / Antonio Bronic

Многочисленные острова — а Хорватию называют "страной тысячи островов" — рай для любителей серфинга: там часто ветренно, но волны небольшие. Особенно много катающихся на досках на побережье Брач.

Там же, а еще на Рабе и на полуострове Истрии — прекрасные песчаные пляжи.

Отдыхающие на пляже Банье в Дубровнике, Хорватия
7 из 12

Многочисленные острова — а Хорватию называют "страной тысячи островов" — рай для любителей серфинга: там часто ветренно, но волны небольшие. Особенно много катающихся на досках на побережье Брач.

Там же, а еще на Рабе и на полуострове Истрии — прекрасные песчаные пляжи.

© REUTERS / Antonio Bronic
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

В эту страну едут и те, кто хочет провести отпуск на яхте, паруснике или катамаране. "На небольшом судне в компании своих и без лишних контактов шанс подхватить вирус минимален", — объясняет Елена Чурчич.

Виктория Молодова добавляет — в последнее время популярны короткие круизы продолжительностью в три-пять дней на небольших деревянных корабликах вдоль побережья.

Хорватский город Дубровник
8 из 12

В эту страну едут и те, кто хочет провести отпуск на яхте, паруснике или катамаране. "На небольшом судне в компании своих и без лишних контактов шанс подхватить вирус минимален", — объясняет Елена Чурчич.

Виктория Молодова добавляет — в последнее время популярны короткие круизы продолжительностью в три-пять дней на небольших деревянных корабликах вдоль побережья.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© Фото : Pixabay/marianodilent

"В Загребе — столице Хорватии — туристов мало, чувствуются антивирусные ограничения. К тому же в марте город сильно пострадал от землетрясения", — напоминает Елена Чурчич. Так что гости в основном направляются на побережье и в другие крупные города. Так, в Пуле можно увидеть древнеримский амфитеатр, в Дубровнике — живописный Старый город.

Амфитеатр Пулы в Хорватии
9 из 12

"В Загребе — столице Хорватии — туристов мало, чувствуются антивирусные ограничения. К тому же в марте город сильно пострадал от землетрясения", — напоминает Елена Чурчич. Так что гости в основном направляются на побережье и в другие крупные города. Так, в Пуле можно увидеть древнеримский амфитеатр, в Дубровнике — живописный Старый город.

© Фото : Pixabay/marianodilent
© Pixabay / Free-Photos

В маленькой Хорватии десять национальных парков. Самый известный — Плитвицкие озера, где есть 92 водопада и 16 горных водоемов. Заповедник — под защитой ЮНЕСКО.

Плитвицкие озера в Хорватии
10 из 12

В маленькой Хорватии десять национальных парков. Самый известный — Плитвицкие озера, где есть 92 водопада и 16 горных водоемов. Заповедник — под защитой ЮНЕСКО.

© Pixabay / Free-Photos
© Depositphotos / fotoall

Страна делится на континентальную и морскую части, рассказывает Елена Чурчич. Кухня прибрежной зоны славится рыбными блюдами — дорадо, осьминогом, устрицами. В континентальной стоит пробовать мясо, сырокопчености, вино, ракию — самогон из сливы, яблок, винограда.

Вина отличные везде: в Истрии — из итальянских сортов, на юге — из греческих, в центральной части — из белых ягод.

В стране много оливковых рощ, из плодов хорваты делают вкусное масло.

Свежие морепродукты на гриле
11 из 12

Страна делится на континентальную и морскую части, рассказывает Елена Чурчич. Кухня прибрежной зоны славится рыбными блюдами — дорадо, осьминогом, устрицами. В континентальной стоит пробовать мясо, сырокопчености, вино, ракию — самогон из сливы, яблок, винограда.

Вина отличные везде: в Истрии — из итальянских сортов, на юге — из греческих, в центральной части — из белых ягод.

В стране много оливковых рощ, из плодов хорваты делают вкусное масло.

© Depositphotos / fotoall
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина

Лаванда — традиционный сувенир из Хорватии. Также туристы везут домой вино, оливковое масло, сыры, пршут — копченый свиной окорок, перечисляет Елена Чурчич.

А еще — кружева, галстуки (здесь —родина этого аксессуара) или красные шестинские зонты — часть народного костюма, которую изготавливают в деревне Шестине.

Лаванда - традиционный сувенир Истрии
12 из 12

Лаванда — традиционный сувенир из Хорватии. Также туристы везут домой вино, оливковое масло, сыры, пршут — копченый свиной окорок, перечисляет Елена Чурчич.

А еще — кружева, галстуки (здесь —родина этого аксессуара) или красные шестинские зонты — часть народного костюма, которую изготавливают в деревне Шестине.

© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
69514571
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