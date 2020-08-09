Страна тысячи островов. Хорватия готовится к приему туристов из России

Хорватия примет туристов из России со справкой об отрицательном тесте на коронавирус. Ее необходимо получить не раньше, чем за 48 часов до прибытия. Иначе отдыхающих ждет двухнедельный карантин.
Гости должны показать туристический ваучер, а те, кто оплатил апартаменты, — договор об аренде жилья.
Хорватия примет туристов из России со справкой об отрицательном тесте на коронавирус. Ее необходимо получить не раньше, чем за 48 часов до прибытия. Иначе отдыхающих ждет двухнедельный карантин.
Гости должны показать туристический ваучер, а те, кто оплатил апартаменты, — договор об аренде жилья.
Авиасообщение между Россией и Хорватией пока не возобновилось, выдача туристических виз все еще приостановлена.
Получить документ на въезд по-прежнему могут россияне, имеющие двойное гражданство, вид на жительство или недвижимость в этой стране, а также отправляющиеся на Адриатику на лечение.
Авиасообщение между Россией и Хорватией пока не возобновилось, выдача туристических виз все еще приостановлена.
Получить документ на въезд по-прежнему могут россияне, имеющие двойное гражданство, вид на жительство или недвижимость в этой стране, а также отправляющиеся на Адриатику на лечение.
Из-за распространения коронавируса в Хорватии в начале марта ввели карантин. "Все закрыли, сидели по домам", — вспоминает гид Виктория Молодова.
В начале мая ситуация нормализовалась, и в страну потянулись туристы из соседних государств. С 15 июля курорты принимают отдыхающих из ЕС — при въезде те заполняют анкету с данными о себе и месте отдыха.
Из-за распространения коронавируса в Хорватии в начале марта ввели карантин. "Все закрыли, сидели по домам", — вспоминает гид Виктория Молодова.
В начале мая ситуация нормализовалась, и в страну потянулись туристы из соседних государств. С 15 июля курорты принимают отдыхающих из ЕС — при въезде те заполняют анкету с данными о себе и месте отдыха.
Туризм оживает, рассказывает гид. Сейчас гостей в стране — примерно 70 процентов от показателя августа прошлого года. Приезжают европейцы — жители Германии (их традиционно много), Австрии, Словакии, Венгрии, Скандинавских стран. Многие — на собственных машинах.
Большинство снимают апартаменты. "Отели в незавидной ситуации — они должны строго придерживаться санитарных норм: проводить дезинфекцию, следить за ношением масок, отказаться от шведского стола", — говорит гид Елена Чурчич. По ее словам, открылась лишь треть гостиниц.
Туризм оживает, рассказывает гид. Сейчас гостей в стране — примерно 70 процентов от показателя августа прошлого года. Приезжают европейцы — жители Германии (их традиционно много), Австрии, Словакии, Венгрии, Скандинавских стран. Многие — на собственных машинах.
Большинство снимают апартаменты. "Отели в незавидной ситуации — они должны строго придерживаться санитарных норм: проводить дезинфекцию, следить за ношением масок, отказаться от шведского стола", — говорит гид Елена Чурчич. По ее словам, открылась лишь треть гостиниц.
В июле в Хорватии ввели масочный режим в закрытых помещениях — магазинах, банках. "Немцы и другие туристы строго соблюдают это правило, местные иногда забывают, но им напоминают и не пускают без маски и дезинфекции рук, — рассказывает Виктория Молодова. — На улице, на открытых террасах ресторанов, на пляжах это средство защиты не требуется".
Массовые мероприятия пока запрещены, ночные клубы закрыты, но, к примеру, свадьбу с числом гостей до 100 человек провести можно.
В июле в Хорватии ввели масочный режим в закрытых помещениях — магазинах, банках. "Немцы и другие туристы строго соблюдают это правило, местные иногда забывают, но им напоминают и не пускают без маски и дезинфекции рук, — рассказывает Виктория Молодова. — На улице, на открытых террасах ресторанов, на пляжах это средство защиты не требуется".
Массовые мероприятия пока запрещены, ночные клубы закрыты, но, к примеру, свадьбу с числом гостей до 100 человек провести можно.
В теплое время года большинство туристов стремятся отдохнуть на побережье — в Хорватии много пляжей с Голубым флагом, заливов, небольших бухт и подводных пещер. По словам Виктории Молодовой, именно они — и еще затонувшие корабли — привлекают дайверов.
"Море в Хорватии очень чистое, к примеру, в районе острова Хвар прозрачность достигает 50 метров", — уточняет она.
В теплое время года большинство туристов стремятся отдохнуть на побережье — в Хорватии много пляжей с Голубым флагом, заливов, небольших бухт и подводных пещер. По словам Виктории Молодовой, именно они — и еще затонувшие корабли — привлекают дайверов.
"Море в Хорватии очень чистое, к примеру, в районе острова Хвар прозрачность достигает 50 метров", — уточняет она.
Многочисленные острова — а Хорватию называют "страной тысячи островов" — рай для любителей серфинга: там часто ветренно, но волны небольшие. Особенно много катающихся на досках на побережье Брач.
Там же, а еще на Рабе и на полуострове Истрии — прекрасные песчаные пляжи.
Многочисленные острова — а Хорватию называют "страной тысячи островов" — рай для любителей серфинга: там часто ветренно, но волны небольшие. Особенно много катающихся на досках на побережье Брач.
Там же, а еще на Рабе и на полуострове Истрии — прекрасные песчаные пляжи.
В эту страну едут и те, кто хочет провести отпуск на яхте, паруснике или катамаране. "На небольшом судне в компании своих и без лишних контактов шанс подхватить вирус минимален", — объясняет Елена Чурчич.
Виктория Молодова добавляет — в последнее время популярны короткие круизы продолжительностью в три-пять дней на небольших деревянных корабликах вдоль побережья.
В эту страну едут и те, кто хочет провести отпуск на яхте, паруснике или катамаране. "На небольшом судне в компании своих и без лишних контактов шанс подхватить вирус минимален", — объясняет Елена Чурчич.
Виктория Молодова добавляет — в последнее время популярны короткие круизы продолжительностью в три-пять дней на небольших деревянных корабликах вдоль побережья.
"В Загребе — столице Хорватии — туристов мало, чувствуются антивирусные ограничения. К тому же в марте город сильно пострадал от землетрясения", — напоминает Елена Чурчич. Так что гости в основном направляются на побережье и в другие крупные города. Так, в Пуле можно увидеть древнеримский амфитеатр, в Дубровнике — живописный Старый город.
"В Загребе — столице Хорватии — туристов мало, чувствуются антивирусные ограничения. К тому же в марте город сильно пострадал от землетрясения", — напоминает Елена Чурчич. Так что гости в основном направляются на побережье и в другие крупные города. Так, в Пуле можно увидеть древнеримский амфитеатр, в Дубровнике — живописный Старый город.
В маленькой Хорватии десять национальных парков. Самый известный — Плитвицкие озера, где есть 92 водопада и 16 горных водоемов. Заповедник — под защитой ЮНЕСКО.
В маленькой Хорватии десять национальных парков. Самый известный — Плитвицкие озера, где есть 92 водопада и 16 горных водоемов. Заповедник — под защитой ЮНЕСКО.
Страна делится на континентальную и морскую части, рассказывает Елена Чурчич. Кухня прибрежной зоны славится рыбными блюдами — дорадо, осьминогом, устрицами. В континентальной стоит пробовать мясо, сырокопчености, вино, ракию — самогон из сливы, яблок, винограда.
Вина отличные везде: в Истрии — из итальянских сортов, на юге — из греческих, в центральной части — из белых ягод.
В стране много оливковых рощ, из плодов хорваты делают вкусное масло.
Страна делится на континентальную и морскую части, рассказывает Елена Чурчич. Кухня прибрежной зоны славится рыбными блюдами — дорадо, осьминогом, устрицами. В континентальной стоит пробовать мясо, сырокопчености, вино, ракию — самогон из сливы, яблок, винограда.
Вина отличные везде: в Истрии — из итальянских сортов, на юге — из греческих, в центральной части — из белых ягод.
В стране много оливковых рощ, из плодов хорваты делают вкусное масло.
Лаванда — традиционный сувенир из Хорватии. Также туристы везут домой вино, оливковое масло, сыры, пршут — копченый свиной окорок, перечисляет Елена Чурчич.
А еще — кружева, галстуки (здесь —родина этого аксессуара) или красные шестинские зонты — часть народного костюма, которую изготавливают в деревне Шестине.
Лаванда — традиционный сувенир из Хорватии. Также туристы везут домой вино, оливковое масло, сыры, пршут — копченый свиной окорок, перечисляет Елена Чурчич.
А еще — кружева, галстуки (здесь —родина этого аксессуара) или красные шестинские зонты — часть народного костюма, которую изготавливают в деревне Шестине.