Страна тысячи островов. Хорватия готовится к приему туристов из России

Хорватия примет туристов из России со справкой об отрицательном тесте на коронавирус. Ее необходимо получить не раньше, чем за 48 часов до прибытия. Иначе отдыхающих ждет двухнедельный карантин.

Гости должны показать туристический ваучер, а те, кто оплатил апартаменты, — договор об аренде жилья.