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Туризм
https://ria.ru/20200804/1575297428.html
Самые красивые горные озера — между небом и скалами
В горах можно не только погулять по извилистым тропам, заняться скалолазанием и рассмотреть окрестности с высоты птичьего полета, но и искупаться. На вершинах,... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T08:00
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
озера, куда поехать, фото - туризм, канада, хорватия, чили, киргизия, россия, гималаи, непал, республика алтай, австрия, сша, индонезия, казахстан, фото, туризм

Самые красивые горные озера — между небом и скалами

08:00 04.08.2020
3949
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости, Мария Селиванова. В горах можно не только погулять по извилистым тропам, заняться скалолазанием и рассмотреть окрестности с высоты птичьего полета, но и искупаться. На вершинах, в разломах скал, кратерах вулканов есть необычные и удивительные по красоте водоемы. Где искать "горячее озеро", мосты под водой, 55 видов орхидей и "пьяную" сосну — в фотоленте РИА Новости.
© Фото : Роскосмос/Иван Вагнер

В Киргизии, между хребтами Северного Тянь-Шаня, на высоте 1608 метров над уровнем моря есть не замерзающее зимой "горячее озеро" — Иссык-Куль.

Это главная местная туристическая достопримечательность. Гостей из разных стран привлекает целебный климат и многочисленные здравницы.

С озером связано множество легенд. По одной из них, на его северном берегу захоронены мощи апостола Матфея. По другой — под толщей воды скрывается затопленный средневековый город.

Озеро Иссык-Куль и окружающие его хребты Северного Тянь-Шаня, Киргизия
1 из 10

В Киргизии, между хребтами Северного Тянь-Шаня, на высоте 1608 метров над уровнем моря есть не замерзающее зимой "горячее озеро" — Иссык-Куль.

Это главная местная туристическая достопримечательность. Гостей из разных стран привлекает целебный климат и многочисленные здравницы.

С озером связано множество легенд. По одной из них, на его северном берегу захоронены мощи апостола Матфея. По другой — под толщей воды скрывается затопленный средневековый город.

© Фото : Роскосмос/Иван Вагнер
© Фото : Pixabay/samsonov

На северо-востоке Алтайских гор — пресное Телецкое озеро, или "золотое". Так его назвали племена телесов, которых русские первопроходцы встретили тут четыре века назад.

Туристы могут покататься на теплоходе "Пионер Алтая", посетить водопады Корбу и Киште (высота каждого — 12 метров), живописные гроты, порыбачить.

На берегу, у села Яйлю стоит "пьяная" сосна — уникальное дерево, сильно пригнувшееся к земле. Ствол удерживают мощные корни, а ветки опустились к самой воде.

А еще тут находят отработавшие ступени ракет, запускаемых c Байконура.

Телецкое озеро в Алтайском природном биосферном заповеднике Республики Алтай
2 из 10

На северо-востоке Алтайских гор — пресное Телецкое озеро, или "золотое". Так его назвали племена телесов, которых русские первопроходцы встретили тут четыре века назад.

Туристы могут покататься на теплоходе "Пионер Алтая", посетить водопады Корбу и Киште (высота каждого — 12 метров), живописные гроты, порыбачить.

На берегу, у села Яйлю стоит "пьяная" сосна — уникальное дерево, сильно пригнувшееся к земле. Ствол удерживают мощные корни, а ветки опустились к самой воде.

А еще тут находят отработавшие ступени ракет, запускаемых c Байконура.

© Фото : Pixabay/samsonov
CC BY 2.0 / Michael Day / Kelimutu Eastern Crater

Вулкан Келимуту на индонезийском острове Флорес последний раз извергался полвека назад. Его высота — более 1600 метров.

В кратере — три озера с разным оттенком воды. Цвет зависит от растворенных минералов и в течение нескольких лет меняется от черного до бирюзового, красно-коричневого или зеленого.

Водоем на западе вулкана называется Тиву-Ата-Мбупу ("озеро стариков"), другие два — Тиву-Нуа-Мури-Коох-Таи ("озеро мальчиков и девочек") и Тиву-Ата-Поло ("заколдованное озеро").

Жители деревни Мони, расположенной у подножия, верят в то, что души умерших уходят в эти озера, а изменение цвета воды означает, что они разгневаны. Отсюда можно взобраться на вулкан пешком за три часа либо доехать до вершины на микроавтобусе по очень извилистому серпантину.

Вулкан Келимуту с тремя кратерными озерами в Индонезии
3 из 10

Вулкан Келимуту на индонезийском острове Флорес последний раз извергался полвека назад. Его высота — более 1600 метров.

В кратере — три озера с разным оттенком воды. Цвет зависит от растворенных минералов и в течение нескольких лет меняется от черного до бирюзового, красно-коричневого или зеленого.

Водоем на западе вулкана называется Тиву-Ата-Мбупу ("озеро стариков"), другие два — Тиву-Нуа-Мури-Коох-Таи ("озеро мальчиков и девочек") и Тиву-Ата-Поло ("заколдованное озеро").

Жители деревни Мони, расположенной у подножия, верят в то, что души умерших уходят в эти озера, а изменение цвета воды означает, что они разгневаны. Отсюда можно взобраться на вулкан пешком за три часа либо доехать до вершины на микроавтобусе по очень извилистому серпантину.

CC BY 2.0 / Michael Day / Kelimutu Eastern Crater
CC BY 2.0 / Pablo BM / Plitvice Lakes National Park

Живописные хорватские Плитвицкие озера образовались из-за природных плотин: река Корана текла сквозь известняк и создала естественные барьеры. Верхнее озеро на 133 метра выше нижнего. Всего их около двух десятков.

Тут заповедник, в котором еще есть пещеры, 140 водопадов и 55 видов орхидей.

Национальный парк Плитвицкие озера в Хорватии
4 из 10

Живописные хорватские Плитвицкие озера образовались из-за природных плотин: река Корана текла сквозь известняк и создала естественные барьеры. Верхнее озеро на 133 метра выше нижнего. Всего их около двух десятков.

Тут заповедник, в котором еще есть пещеры, 140 водопадов и 55 видов орхидей.

CC BY 2.0 / Pablo BM / Plitvice Lakes National Park
CC BY-SA 2.0 / ER Bauer / Peyto Lake / Canada

В нацпарке Банф в канадских Скалистых горах туристы посещают озеро Пейто, названное в честь его первооткрывателя — путешественника Билла Пейто.

Очертания водоема напоминают голову огромного волка. Вода отличается необычно ярким для северных широт "тропическим" цветом. Эта молочная бирюза — от взвеси из ледника, питающего Пейто.

Озеро Пейто в Национальном парке Банф в Канадских Скалистых горах
5 из 10

В нацпарке Банф в канадских Скалистых горах туристы посещают озеро Пейто, названное в честь его первооткрывателя — путешественника Билла Пейто.

Очертания водоема напоминают голову огромного волка. Вода отличается необычно ярким для северных широт "тропическим" цветом. Эта молочная бирюза — от взвеси из ледника, питающего Пейто.

CC BY-SA 2.0 / ER Bauer / Peyto Lake / Canada
CC BY-SA 2.0 / Liam Quinn / Lake Pehoe

Еще одна водная туристическая достопримечательность — озеро Пеоэ в Чили, в Патагонских Андах, в нацпарке Торрес-дель-Пайне. Рядом — живописный водопад Salto Grande высотой 65 метров. На озере несколько островков, к которым проложены мостки. По водоему курсирует катер, на берегах — гостиницы и места для пикников.

В солнечную погоду озеро — как зеркало, в нем четко отражаются небо и горы. Если пасмурно, вода темнеет.

Озеро Пеоэ в национальном парке Торрес-дель-Пайне на юге Чили
6 из 10

Еще одна водная туристическая достопримечательность — озеро Пеоэ в Чили, в Патагонских Андах, в нацпарке Торрес-дель-Пайне. Рядом — живописный водопад Salto Grande высотой 65 метров. На озере несколько островков, к которым проложены мостки. По водоему курсирует катер, на берегах — гостиницы и места для пикников.

В солнечную погоду озеро — как зеркало, в нем четко отражаются небо и горы. Если пасмурно, вода темнеет.

CC BY-SA 2.0 / Liam Quinn / Lake Pehoe
CC BY-SA 4.0 / Solundir / Lake Tilicho panorama

В Гималаях на высоте почти в пять тысяч метров над уровнем моря спряталось озеро Тиличо. Вода в него приходит с ледников Аннапурны, с декабря по май замерзает, да и летом там плавают небольшие айсберги.

Гулять по берегу небезопасно из-за риска схода лавин. Туристы все же посещают озеро, путешествуя по пешему маршруту "Трек вокруг Аннапурны". Из инфраструктуры — один чайный домик.

Озеро Тиличо в Непале
7 из 10

В Гималаях на высоте почти в пять тысяч метров над уровнем моря спряталось озеро Тиличо. Вода в него приходит с ледников Аннапурны, с декабря по май замерзает, да и летом там плавают небольшие айсберги.

Гулять по берегу небезопасно из-за риска схода лавин. Туристы все же посещают озеро, путешествуя по пешему маршруту "Трек вокруг Аннапурны". Из инфраструктуры — один чайный домик.

CC BY-SA 4.0 / Solundir / Lake Tilicho panorama
© Фото : Pixabay/12019

Индейские племена вашо, жившие когда-то на берегах озера Тахо в районе горного хребта Сьерра-Невада, называли его "суп из кузнечиков". Видимо, потому что в окрестностях водилось много этих насекомых. Сейчас в этом районе — несколько горнолыжных курортов.

Еще там есть остров Фаннетт. Его длина — всего 160 метров, а ширина — 80. Из построек — лишь руины чайного домика.

Озеро Тахо в районе горного хребта Сьерра-Невада, США
8 из 10

Индейские племена вашо, жившие когда-то на берегах озера Тахо в районе горного хребта Сьерра-Невада, называли его "суп из кузнечиков". Видимо, потому что в окрестностях водилось много этих насекомых. Сейчас в этом районе — несколько горнолыжных курортов.

Еще там есть остров Фаннетт. Его длина — всего 160 метров, а ширина — 80. Из построек — лишь руины чайного домика.

© Фото : Pixabay/12019
© Depositphotos / kefirm

В Казахстане, в ущелье горного хребта Кунгей-Алатау, есть озеро Каинды с бирюзовой водой. Совсем молодое: образовалось в результате землетрясения в 1911 году.

А главная достопримечательность — ели, поднимающиеся прямо из воды. Они росли здесь и до стихийного бедствия.

"Затонувший лес" облюбовали дайверы, хотя температура воды — максимум шесть градусов.

Озеро Каинды в ущелий Кунгей Алатау, Казахстан
9 из 10

В Казахстане, в ущелье горного хребта Кунгей-Алатау, есть озеро Каинды с бирюзовой водой. Совсем молодое: образовалось в результате землетрясения в 1911 году.

А главная достопримечательность — ели, поднимающиеся прямо из воды. Они росли здесь и до стихийного бедствия.

"Затонувший лес" облюбовали дайверы, хотя температура воды — максимум шесть градусов.

© Depositphotos / kefirm
CC BY 2.0 / Michi Hofb. / Grüner See

Австрийское озеро Грюнер-зее тоже популярно у дайверов. Под водой — затонувшие луга, мост и скамейки. Зимой все это оказывается на поверхности.

Озеро Грюнер-Зе в австрийской федеральной земле Штирии
10 из 10

Австрийское озеро Грюнер-зее тоже популярно у дайверов. Под водой — затонувшие луга, мост и скамейки. Зимой все это оказывается на поверхности.

CC BY 2.0 / Michi Hofb. / Grüner See
7115005
Туризмозеракуда поехатьФото - ТуризмКанадаХорватияЧилиКиргизияРоссияГималаиНепалРеспублика АлтайАвстрияСШАИндонезияКазахстанТуризм
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