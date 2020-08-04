Самые красивые горные озера — между небом и скалами

В Киргизии, между хребтами Северного Тянь-Шаня, на высоте 1608 метров над уровнем моря есть не замерзающее зимой "горячее озеро" — Иссык-Куль.

Это главная местная туристическая достопримечательность. Гостей из разных стран привлекает целебный климат и многочисленные здравницы.

С озером связано множество легенд. По одной из них, на его северном берегу захоронены мощи апостола Матфея. По другой — под толщей воды скрывается затопленный средневековый город.