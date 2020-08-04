Самые красивые горные озера — между небом и скалами

В Киргизии, между хребтами Северного Тянь-Шаня, на высоте 1608 метров над уровнем моря есть не замерзающее зимой "горячее озеро" — Иссык-Куль.
Это главная местная туристическая достопримечательность. Гостей из разных стран привлекает целебный климат и многочисленные здравницы.
С озером связано множество легенд. По одной из них, на его северном берегу захоронены мощи апостола Матфея. По другой — под толщей воды скрывается затопленный средневековый город.
В Киргизии, между хребтами Северного Тянь-Шаня, на высоте 1608 метров над уровнем моря есть не замерзающее зимой "горячее озеро" — Иссык-Куль.
Это главная местная туристическая достопримечательность. Гостей из разных стран привлекает целебный климат и многочисленные здравницы.
С озером связано множество легенд. По одной из них, на его северном берегу захоронены мощи апостола Матфея. По другой — под толщей воды скрывается затопленный средневековый город.
На северо-востоке Алтайских гор — пресное Телецкое озеро, или "золотое". Так его назвали племена телесов, которых русские первопроходцы встретили тут четыре века назад.
Туристы могут покататься на теплоходе "Пионер Алтая", посетить водопады Корбу и Киште (высота каждого — 12 метров), живописные гроты, порыбачить.
На берегу, у села Яйлю стоит "пьяная" сосна — уникальное дерево, сильно пригнувшееся к земле. Ствол удерживают мощные корни, а ветки опустились к самой воде.
А еще тут находят отработавшие ступени ракет, запускаемых c Байконура.
На северо-востоке Алтайских гор — пресное Телецкое озеро, или "золотое". Так его назвали племена телесов, которых русские первопроходцы встретили тут четыре века назад.
Туристы могут покататься на теплоходе "Пионер Алтая", посетить водопады Корбу и Киште (высота каждого — 12 метров), живописные гроты, порыбачить.
На берегу, у села Яйлю стоит "пьяная" сосна — уникальное дерево, сильно пригнувшееся к земле. Ствол удерживают мощные корни, а ветки опустились к самой воде.
А еще тут находят отработавшие ступени ракет, запускаемых c Байконура.
Вулкан Келимуту на индонезийском острове Флорес последний раз извергался полвека назад. Его высота — более 1600 метров.
В кратере — три озера с разным оттенком воды. Цвет зависит от растворенных минералов и в течение нескольких лет меняется от черного до бирюзового, красно-коричневого или зеленого.
Водоем на западе вулкана называется Тиву-Ата-Мбупу ("озеро стариков"), другие два — Тиву-Нуа-Мури-Коох-Таи ("озеро мальчиков и девочек") и Тиву-Ата-Поло ("заколдованное озеро").
Жители деревни Мони, расположенной у подножия, верят в то, что души умерших уходят в эти озера, а изменение цвета воды означает, что они разгневаны. Отсюда можно взобраться на вулкан пешком за три часа либо доехать до вершины на микроавтобусе по очень извилистому серпантину.
Вулкан Келимуту на индонезийском острове Флорес последний раз извергался полвека назад. Его высота — более 1600 метров.
В кратере — три озера с разным оттенком воды. Цвет зависит от растворенных минералов и в течение нескольких лет меняется от черного до бирюзового, красно-коричневого или зеленого.
Водоем на западе вулкана называется Тиву-Ата-Мбупу ("озеро стариков"), другие два — Тиву-Нуа-Мури-Коох-Таи ("озеро мальчиков и девочек") и Тиву-Ата-Поло ("заколдованное озеро").
Жители деревни Мони, расположенной у подножия, верят в то, что души умерших уходят в эти озера, а изменение цвета воды означает, что они разгневаны. Отсюда можно взобраться на вулкан пешком за три часа либо доехать до вершины на микроавтобусе по очень извилистому серпантину.
Живописные хорватские Плитвицкие озера образовались из-за природных плотин: река Корана текла сквозь известняк и создала естественные барьеры. Верхнее озеро на 133 метра выше нижнего. Всего их около двух десятков.
Тут заповедник, в котором еще есть пещеры, 140 водопадов и 55 видов орхидей.
Живописные хорватские Плитвицкие озера образовались из-за природных плотин: река Корана текла сквозь известняк и создала естественные барьеры. Верхнее озеро на 133 метра выше нижнего. Всего их около двух десятков.
Тут заповедник, в котором еще есть пещеры, 140 водопадов и 55 видов орхидей.
В нацпарке Банф в канадских Скалистых горах туристы посещают озеро Пейто, названное в честь его первооткрывателя — путешественника Билла Пейто.
Очертания водоема напоминают голову огромного волка. Вода отличается необычно ярким для северных широт "тропическим" цветом. Эта молочная бирюза — от взвеси из ледника, питающего Пейто.
В нацпарке Банф в канадских Скалистых горах туристы посещают озеро Пейто, названное в честь его первооткрывателя — путешественника Билла Пейто.
Очертания водоема напоминают голову огромного волка. Вода отличается необычно ярким для северных широт "тропическим" цветом. Эта молочная бирюза — от взвеси из ледника, питающего Пейто.
Еще одна водная туристическая достопримечательность — озеро Пеоэ в Чили, в Патагонских Андах, в нацпарке Торрес-дель-Пайне. Рядом — живописный водопад Salto Grande высотой 65 метров. На озере несколько островков, к которым проложены мостки. По водоему курсирует катер, на берегах — гостиницы и места для пикников.
В солнечную погоду озеро — как зеркало, в нем четко отражаются небо и горы. Если пасмурно, вода темнеет.
Еще одна водная туристическая достопримечательность — озеро Пеоэ в Чили, в Патагонских Андах, в нацпарке Торрес-дель-Пайне. Рядом — живописный водопад Salto Grande высотой 65 метров. На озере несколько островков, к которым проложены мостки. По водоему курсирует катер, на берегах — гостиницы и места для пикников.
В солнечную погоду озеро — как зеркало, в нем четко отражаются небо и горы. Если пасмурно, вода темнеет.
В Гималаях на высоте почти в пять тысяч метров над уровнем моря спряталось озеро Тиличо. Вода в него приходит с ледников Аннапурны, с декабря по май замерзает, да и летом там плавают небольшие айсберги.
Гулять по берегу небезопасно из-за риска схода лавин. Туристы все же посещают озеро, путешествуя по пешему маршруту "Трек вокруг Аннапурны". Из инфраструктуры — один чайный домик.
В Гималаях на высоте почти в пять тысяч метров над уровнем моря спряталось озеро Тиличо. Вода в него приходит с ледников Аннапурны, с декабря по май замерзает, да и летом там плавают небольшие айсберги.
Гулять по берегу небезопасно из-за риска схода лавин. Туристы все же посещают озеро, путешествуя по пешему маршруту "Трек вокруг Аннапурны". Из инфраструктуры — один чайный домик.
Индейские племена вашо, жившие когда-то на берегах озера Тахо в районе горного хребта Сьерра-Невада, называли его "суп из кузнечиков". Видимо, потому что в окрестностях водилось много этих насекомых. Сейчас в этом районе — несколько горнолыжных курортов.
Еще там есть остров Фаннетт. Его длина — всего 160 метров, а ширина — 80. Из построек — лишь руины чайного домика.
Индейские племена вашо, жившие когда-то на берегах озера Тахо в районе горного хребта Сьерра-Невада, называли его "суп из кузнечиков". Видимо, потому что в окрестностях водилось много этих насекомых. Сейчас в этом районе — несколько горнолыжных курортов.
Еще там есть остров Фаннетт. Его длина — всего 160 метров, а ширина — 80. Из построек — лишь руины чайного домика.
В Казахстане, в ущелье горного хребта Кунгей-Алатау, есть озеро Каинды с бирюзовой водой. Совсем молодое: образовалось в результате землетрясения в 1911 году.
А главная достопримечательность — ели, поднимающиеся прямо из воды. Они росли здесь и до стихийного бедствия.
"Затонувший лес" облюбовали дайверы, хотя температура воды — максимум шесть градусов.
В Казахстане, в ущелье горного хребта Кунгей-Алатау, есть озеро Каинды с бирюзовой водой. Совсем молодое: образовалось в результате землетрясения в 1911 году.
А главная достопримечательность — ели, поднимающиеся прямо из воды. Они росли здесь и до стихийного бедствия.
"Затонувший лес" облюбовали дайверы, хотя температура воды — максимум шесть градусов.
Австрийское озеро Грюнер-зее тоже популярно у дайверов. Под водой — затонувшие луга, мост и скамейки. Зимой все это оказывается на поверхности.
Австрийское озеро Грюнер-зее тоже популярно у дайверов. Под водой — затонувшие луга, мост и скамейки. Зимой все это оказывается на поверхности.