Стипендия и премия имени экономиста Юрия Яременко учреждены в Забайкалье

ЧИТА, 8 авг – РИА Новости. Стипендия и премия имени академика Юрия Яременко учреждены в Забайкальском крае, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Согласно постановлению правительства Забайкалья, для талантливых студентов направлений "Экономика" и "Государственное и муниципальное управление" размер ежемесячной стипендии составит 12 тысяч рублей. Жители региона, внесшие за год наибольший вклад в развитие края, могут претендовать на премию в размере 100, 200 и 300 тысяч рублей.
Конкурсы соискателей стипендий и премий будут проводиться министерствами экономического развития и образования, науки и молодежной политики региона.
Комиссию, которая будет определять лауреатов премии, возглавит губернатор Забайкальского края Александр Осипов.
Юрий Васильевич Ярёменко (1935-1996) родился в Чите. Советский и российский учёный-экономист, академик РАН, крупнейший специалист в сфере межотраслевого моделирования и макроструктурного анализа. Был заместителем академика-секретаря Отделения экономики РАН, директором Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, советником по экономике президента СССР.