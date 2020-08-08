Стипендия и премия имени экономиста Юрия Яременко учреждены в Забайкалье

Согласно постановлению правительства Забайкалья, для талантливых студентов направлений "Экономика" и "Государственное и муниципальное управление" размер ежемесячной стипендии составит 12 тысяч рублей. Жители региона, внесшие за год наибольший вклад в развитие края, могут претендовать на премию в размере 100, 200 и 300 тысяч рублей.