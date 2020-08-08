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Забайкальский край
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Стипендия и премия имени экономиста Юрия Яременко учреждены в Забайкалье
Стипендия и премия имени академика Юрия Яременко учреждены в Забайкальском крае, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T20:51
забайкальский край
александр осипов
российская академия наук
забайкальский край
общество
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александр осипов, российская академия наук, забайкальский край, общество

Стипендия и премия имени экономиста Юрия Яременко учреждены в Забайкалье

20:51 08.08.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкВид города Читы с воздуха
Вид города Читы с воздуха
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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ЧИТА, 8 авг – РИА Новости. Стипендия и премия имени академика Юрия Яременко учреждены в Забайкальском крае, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Согласно постановлению правительства Забайкалья, для талантливых студентов направлений "Экономика" и "Государственное и муниципальное управление" размер ежемесячной стипендии составит 12 тысяч рублей. Жители региона, внесшие за год наибольший вклад в развитие края, могут претендовать на премию в размере 100, 200 и 300 тысяч рублей.
Конкурсы соискателей стипендий и премий будут проводиться министерствами экономического развития и образования, науки и молодежной политики региона.
Комиссию, которая будет определять лауреатов премии, возглавит губернатор Забайкальского края Александр Осипов.
Юрий Васильевич Ярёменко (1935-1996) родился в Чите. Советский и российский учёный-экономист, академик РАН, крупнейший специалист в сфере межотраслевого моделирования и макроструктурного анализа. Был заместителем академика-секретаря Отделения экономики РАН, директором Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, советником по экономике президента СССР.
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