Якутия и Тверская область закрепляют партнерство в патриотическом проекте

Сейчас завершен первый этап строительства. Построен Дом офицеров, обустроены тренировочный плац, место под палаточный городок, смонтировано оборудование водоснабжения и канализации. На втором этапе будут построены три казармы для размещения по 80 человек, медпункт, столовая. Также планируется возведение музея с актовым залом и гостиницы.

"Я уверен, есть силы и желание у старшего поколения, и у молодого, которое нас сегодня здесь радует на открытии нашего военно-патриотического лагеря, сделать все, чтобы итоги той Великой Победы никогда никем не ставились под сомнение и становились основой наших будущих великих побед. Этот военно-патриотический лагерь — идея, возникшая у людей, и мы ее поддержали. Ни одного бюджетного рубля не потрачено, все построено на инвестиции граждан и предприятий Якутии. Сегодня в лагерь приехали молодые люди с новгородской земли и Якутии, наша молодежь — это основа будущего якутского отряда, который будет действовать на постоянной основе", - сказал на презентации первый вице-премьер правительства Якутии, постоянный представитель республики при президенте РФ Андрей Федотов.