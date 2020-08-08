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Якутия и Тверская область закрепляют партнерство в патриотическом проекте
Презентация военно-патриотического лагеря имени Федора Охлопкова, построенного по инициативе Якутии, прошла в субботу в Ржевском районе Тверской области,... РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T18:14
республика саха (якутия)
республика саха (якутия)
андрей ищенко
тверская область
ржевский район
общество
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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республика саха (якутия), андрей ищенко, тверская область, ржевский район, общество

Якутия и Тверская область закрепляют партнерство в патриотическом проекте

18:14 08.08.2020
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© Fotolia / YuliМост через Волгу в Твери
Мост через Волгу в Твери
© Fotolia / Yuli
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Презентация военно-патриотического лагеря имени Федора Охлопкова, построенного по инициативе Якутии, прошла в субботу в Ржевском районе Тверской области, сообщает постпредство РС(Я) при президенте РФ.
Уроженец Якутии, Герой Советского Союза Федор Охлопков вошел в историю Великой Отечественной войны как легендарный "снайпер без промаха".
Лагерь площадью 3 гектара может стать частью сети туристических маршрутов Всероссийской военно-патриотической программы "Дороги Победы. Путешествия для школьников", местом дислокации поисковых отрядов и обучения поисковой работе молодёжи из Якутии, Тверской области и других регионов.
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Сейчас завершен первый этап строительства. Построен Дом офицеров, обустроены тренировочный плац, место под палаточный городок, смонтировано оборудование водоснабжения и канализации. На втором этапе будут построены три казармы для размещения по 80 человек, медпункт, столовая. Также планируется возведение музея с актовым залом и гостиницы.
Строительство ведет благотворительный фонд "Добро", вклад в реализацию идеи внесла Якутская топливно-энергетическая компания.
Как отметили в постпредстве, строительство лагеря – еще один этап в многолетнем сотрудничестве Якутии и Тверской области. В 1941-1943 годах на Ржевской земле сражались с немецко-фашистскими захватчиками около двух тысяч якутян, в память о которых в 1994 году по инициативе Якутии в деревне Филькино был построен мемориал всероссийского значения, а в 2005 году рядом был возведен храм–часовня святого Николая Чудотворца.
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"Я уверен, есть силы и желание у старшего поколения, и у молодого, которое нас сегодня здесь радует на открытии нашего военно-патриотического лагеря, сделать все, чтобы итоги той Великой Победы никогда никем не ставились под сомнение и становились основой наших будущих великих побед. Этот военно-патриотический лагерь — идея, возникшая у людей, и мы ее поддержали. Ни одного бюджетного рубля не потрачено, все построено на инвестиции граждан и предприятий Якутии. Сегодня в лагерь приехали молодые люди с новгородской земли и Якутии, наша молодежь — это основа будущего якутского отряда, который будет действовать на постоянной основе", - сказал на презентации первый вице-премьер правительства Якутии, постоянный представитель республики при президенте РФ Андрей Федотов.
На презентации также состоялось подписание протокола совместных действий по реализации соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном, культурном и ином сотрудничестве на 2020-2024 годы между правительствами двух регионов.
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"Лагерь, который сегодня открыт, сохраняет ребро жесткости между поколениями, чтобы можно было передать память о героических поступках нашим предков другим поколениям. И прекрасно видеть здесь эти молодые лица ребят, которые готовы восстанавливать детали подвига каждого участника войны. Что же касается соглашения, то за его сухими формулировками - многие конкретные действия. Тверская область готова предоставить возможность жителям Якутии проводить здесь летнее время, мы обсудили строительство совместного круглогодичного лагеря отдыха, собственно, и в военно-патриотическом лагере дети тоже будут отдыхать с пользой", - приводятся в сообщении слова зампредседателя правительства Тверской области Андрея Ищенко.
Участники мероприятия также посетили мемориал в память воинов-якутян, павших в боях под Ржевом, помянули героев в храме-часовне Николая Чудотворца, возложили цветы к открытому в конце июня мемориалу Советскому солдату.
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Республика Саха (Якутия)Республика Саха (Якутия)Андрей ИщенкоТверская областьРжевский районОбщество
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