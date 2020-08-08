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В Бейруте при столкновениях пострадали 109 человек
Почти 110 человек пострадали во время столкновений между демонстрантами и силовиками в Бейруте, заявил ливанский Красный крест. РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T19:50
протесты в бейруте
бейрут
ливан
в мире
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
протесты в бейруте, бейрут, ливан, в мире

В Бейруте при столкновениях пострадали 109 человек

18:04 08.08.2020 (обновлено: 19:50 08.08.2020)
11411
© РИА НовостиВ центре Бейрута у здания парламента начались столкновения демонстрантов и полиции
В центре Бейрута у здания парламента начались столкновения демонстрантов и полиции
© РИА Новости
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Почти 110 человек пострадали во время столкновений между демонстрантами и силовиками в Бейруте, заявил ливанский Красный крест.
Ранее сообщалось о 58 пострадавших.
"Двадцать два раненых были доставлены в ближайшие больницы. 87 пострадавшим оказывают помощь на месте", - говорится в сообщении в Twitter.
Тысячи людей вышли на антиправительственный митинг с требованиями отставки правительства и реформ. Группы людей массово забрасывают полицейских камнями и петардами. В ответ летят десятки гранат со слезоточивым газом. Машины Красного креста и Гражданской обороны работают на месте столкновений у здания парламента в Бейруте.
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