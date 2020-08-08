В Бейруте при столкновениях пострадали 109 человек

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Почти 110 человек пострадали во время столкновений между демонстрантами и силовиками в Бейруте, заявил ливанский Красный крест.
Ранее сообщалось о 58 пострадавших.
"Двадцать два раненых были доставлены в ближайшие больницы. 87 пострадавшим оказывают помощь на месте", - говорится в сообщении в Twitter.
#Beirut Protest: 22 people have been transported to nearby hospitals. 87 people are being treated at the scene. pic.twitter.com/InpnjiIxC9— Lebanese Red Cross (@RedCrossLebanon) August 8, 2020
Тысячи людей вышли на антиправительственный митинг с требованиями отставки правительства и реформ. Группы людей массово забрасывают полицейских камнями и петардами. В ответ летят десятки гранат со слезоточивым газом. Машины Красного креста и Гражданской обороны работают на месте столкновений у здания парламента в Бейруте.