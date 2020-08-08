Кравчук назвал способы добиться полного прекращения огня в Донбассе

КИЕВ, 8 авг – РИА Новости. Глава делегации Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу в Минске, первый президент Украины Леонид Кравчук назвал четыре способа добиться полного прекращения огня в Донбассе, среди которых переговоры, дискуссии, компромиссы и уступки.
Кравчук возглавил делегацию Киева на переговорах контактной группы по Донбассу в Минске, заменив Леонида Кучму.
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"Мы видим, что это надо сделать через переговоры - раз, через дискуссии - два, через компромиссы - три и через соответствующие уступки, которые могут быть допущены только в одном случае - когда это будет и с той, и с другой стороны", - сказал он в эфире Obozrevatel TV, отвечая на вопрос, как достичь прекращения огня на Донбассе.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.