Захарова объяснила, почему Киев "не понимает" Минские соглашения

"У них же новая сейчас история. У них же теперь и президент, и представитель в контактной группе что сказали? Спустя пять лет после выработки минских договоренностей <… > они знаете что сказали? "А мы не понимаем, что там написано". Так всегда бывает, когда пять лет реализовываешь, а потом говоришь: "Что-то я не понимаю, что там написано. Было бы неплохо, если бы нам заново объяснили", — сказала она на всероссийском образовательном форуме "Территория смыслов 2020".