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Захарова объяснила, почему Киев "не понимает" Минские соглашения
Заявления Киева о непонимании Минских соглашений свидетельствуют о нежелании Украины решать проблему Донбасса, заявила официальный представитель российского МИД РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T16:45
минские соглашения
ситуация в днр и лнр
ситуация на украине
мария захарова
донбасс
украина
в мире
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донбасс
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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минские соглашения, ситуация в днр и лнр, ситуация на украине, мария захарова, донбасс, украина, в мире

Захарова объяснила, почему Киев "не понимает" Минские соглашения

16:20 08.08.2020 (обновлено: 16:45 08.08.2020)
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© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные в зоне конфликта на востоке Украины
Украинские военные в зоне конфликта на востоке Украины
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные в зоне конфликта на востоке Украины. Архивное фото
СОЛНЕЧНОГОРСК, 8 авг — РИА Новости. Заявления Киева о непонимании Минских соглашений свидетельствуют о нежелании Украины решать проблему Донбасса, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
"У них же новая сейчас история. У них же теперь и президент, и представитель в контактной группе что сказали? Спустя пять лет после выработки минских договоренностей <… > они знаете что сказали? "А мы не понимаем, что там написано". Так всегда бывает, когда пять лет реализовываешь, а потом говоришь: "Что-то я не понимаю, что там написано. Было бы неплохо, если бы нам заново объяснили", — сказала она на всероссийском образовательном форуме "Территория смыслов 2020".
По мнению Захаровой, это говорит о том, что Киев не хочет решать этот вопрос.
"Мы, как страна, участвовавшая в выработке минских договоренностей, свою часть дороги прошли и готовы идти дальше", — подчеркнула представитель МИД.
Власти Украины с апреля 2014 года ведут военную операцию против самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, заявивших о независимости после госпереворота в Киеве. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы в Минске, но и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Минские соглашения предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако этот план до сих пор не выполнен, а украинские политики постоянно затягивают его реализацию. Российская позиция заключается в том, чтобы строго следовать Минским соглашениям, которые были подписаны всеми сторонами, в том числе представителями Киева, Донецка и Луганска, и утверждены Совбезом ООН.
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Минские соглашенияСитуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеМария ЗахароваДонбассУкраинаВ мире
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8 августа, 16:32
Владимир Михайлович Дзювин
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Налогоплательщики, рабочие и пенсионеры России сами выбрали на референдуме Президента, которому они дверяют и которому дали право рещать что и как. И он решает. И подавляющее большинство россиян довольны и поддерживают его.
8 августа, 17:20
IVIvan Vdulin
2230003
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