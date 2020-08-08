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СК запретил Фургалу свидания с Жириновским и депутатами Госдумы
ЛДПР получила ответы Минюста, ФСИНа и Следственного комитета по вопросу свиданий с бывшим губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом (ЛДПР), который... РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T15:36
уголовное дело сергея фургала
россия
сергей фургал
лдпр
владимир жириновский
хабаровск
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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уголовное дело сергея фургала, россия, сергей фургал, лдпр, владимир жириновский, хабаровск, происшествия

СК запретил Фургалу свидания с Жириновским и депутатами Госдумы

15:27 08.08.2020 (обновлено: 15:36 08.08.2020)
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Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. ЛДПР получила ответы Минюста, ФСИНа и Следственного комитета по вопросу свиданий с бывшим губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом (ЛДПР), который содержится в СИЗО; Минюст и ФСИН ссылаются на полномочия СК в данном вопросе, СК отказался разрешить свидания Фургалу с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским и депутатами думской фракции.
Ранее Жириновский написал в своем Telegram-канале, что его и других депутатов не пускают для свидания с Фургалом в СИЗО "Лефортово". ЛДПР направила обращения в соответствующие ведомства с просьбой разрешить свидания с заключённым под стражу Фургалом.
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Текст ответов ведомств опубликован в Telegram-канале думской фракции ЛДПР. В ответах Минюста и ФСИНа отмечается, что согласно статье 7 федерального закона "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" депутаты Госдумы имеют право без специального разрешения посещать следственные изоляторы для осуществления контроля в пределах своей компетенции.
При этом в ответах всех трех ведомств уточняется, что согласно статье 18 этого же закона, свидания с родственниками и иными лицами предоставляются подозреваемым и обвиняемым только на основании письменного разрешения лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело.
"Вместе с тем, поскольку в настоящее время с участием Фургала С. И. проводятся следственные действия, вы и указанные вами лица не являетесь участниками уголовного судопроизводства, в целях исключения разглашения тайны следствия оснований к предоставлению свидания не имеется", - говорится в ответе Юрия Буртового, старшего следователя по особо важным делам при председателе СК, которому было поручено дело Фургала.
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"Мы неоднократно обращались в Следственный комитет, ФСИН и Минюст по поводу допуска наших депутатов, в том числе лидера партии Владимира Жириновского, к арестованному и находящемуся в СИЗО "Лефортово" экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. Однако пока нам упорно отказывают. Мы продолжим требовать законной встречи с ним!" - заявила думская фракция ЛДПР в своём Telegram-канале, комментируя ответы ведомств.
Ранее Жириновский написал в своём Telegram-канале, что считает нарушением то, что Фургалу не дают встретиться с однопартийцами, депутатами Госдумы.
Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает. Несанкционированные митинги проходят в Хабаровске с 11 июля после задержания и ареста Фургала. Президент России Владимир Путин 20 июля отправил его в отставку в связи с утратой доверия. Врио главы региона назначен Михаил Дегтярев.
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Уголовное дело Сергея ФургалаРоссияСергей ФургалЛДПРВладимир ЖириновскийХабаровскПроисшествия
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Дмитрий М.
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