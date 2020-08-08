СК запретил Фургалу свидания с Жириновским и депутатами Госдумы

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. ЛДПР получила ответы Минюста, ФСИНа и Следственного комитета по вопросу свиданий с бывшим губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом (ЛДПР), который содержится в СИЗО; Минюст и ФСИН ссылаются на полномочия СК в данном вопросе, СК отказался разрешить свидания Фургалу с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским и депутатами думской фракции.

Ранее Жириновский написал в своем Telegram-канале , что его и других депутатов не пускают для свидания с Фургалом в СИЗО "Лефортово". ЛДПР направила обращения в соответствующие ведомства с просьбой разрешить свидания с заключённым под стражу Фургалом.

Текст ответов ведомств опубликован в Telegram-канале думской фракции ЛДПР. В ответах Минюста и ФСИНа отмечается, что согласно статье 7 федерального закона "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" депутаты Госдумы имеют право без специального разрешения посещать следственные изоляторы для осуществления контроля в пределах своей компетенции.

При этом в ответах всех трех ведомств уточняется, что согласно статье 18 этого же закона, свидания с родственниками и иными лицами предоставляются подозреваемым и обвиняемым только на основании письменного разрешения лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело.

"Вместе с тем, поскольку в настоящее время с участием Фургала С. И. проводятся следственные действия, вы и указанные вами лица не являетесь участниками уголовного судопроизводства, в целях исключения разглашения тайны следствия оснований к предоставлению свидания не имеется", - говорится в ответе Юрия Буртового, старшего следователя по особо важным делам при председателе СК, которому было поручено дело Фургала.

"Мы неоднократно обращались в Следственный комитет, ФСИН и Минюст по поводу допуска наших депутатов, в том числе лидера партии Владимира Жириновского, к арестованному и находящемуся в СИЗО "Лефортово" экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. Однако пока нам упорно отказывают. Мы продолжим требовать законной встречи с ним!" - заявила думская фракция ЛДПР в своём Telegram-канале, комментируя ответы ведомств.

Ранее Жириновский написал в своём Telegram-канале, что считает нарушением то, что Фургалу не дают встретиться с однопартийцами, депутатами Госдумы.