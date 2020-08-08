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Мощный камнепад в Дагестане попал на видео
В Цунтинском районе Дагестана во время строительства автомобильной дороги произошел сильный камнепад, сообщает канал "ГТРК Ставрополье". РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T12:49
республика дагестан
цунтинский район
происшествия
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цунтинский район
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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видео, республика дагестан, цунтинский район, происшествия

Мощный камнепад в Дагестане попал на видео

12:49 08.08.2020
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. В Цунтинском районе Дагестана во время строительства автомобильной дороги произошел сильный камнепад, сообщает канал "ГТРК Ставрополье".
Очевидцы сняли случившееся на видео. На кадрах видно, как камни падают с вершины горы, после чего поднимается густое облако пыли. Люди в панике убегают на безопасное расстояние.
По последним данным, никто не пострадал. Сейчас дорогу расчищают от камней и обломков.
5218013
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Республика ДагестанЦунтинский районПроисшествия
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