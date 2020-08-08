https://ria.ru/20200808/1575523992.html
Мощный камнепад в Дагестане попал на видео
В Цунтинском районе Дагестана во время строительства автомобильной дороги произошел сильный камнепад, сообщает канал "ГТРК Ставрополье". РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T12:49
2020-08-08T12:49
республика дагестан
цунтинский район
происшествия
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1
цунтинский район
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, республика дагестан, цунтинский район, происшествия