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"Чудовищные условия". Дегтярев поручил расселить бараки в Тырме
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев, который в субботу находится с рабочей поездкой в Верхнебуреинском районе, поручил подготовить документы на... РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T12:35
михаил дегтярев
верхнебуреинский район
хабаровский край
общество
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https://ria.ru/20200806/1575453065.html
Сейчас набегут "защитники" Фургала. Им все равно как при нем жили в крае. Главное для них "а где свобода?" и "Фургала мы выбирали". До этого о нем не слышали 99% "кадровых протестунов" со всей России.
13
Одни ходят туда сюда без дела и кричат, другие работают.
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верхнебуреинский район
хабаровский край
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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михаил дегтярев, верхнебуреинский район, хабаровский край, общество

"Чудовищные условия". Дегтярев поручил расселить бараки в Тырме

12:35 08.08.2020
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ХАБАРОВСК, 8 авг – РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев, который в субботу находится с рабочей поездкой в Верхнебуреинском районе, поручил подготовить документы на расселение аварийных домов в поселке Тырма, условия проживания в которых назвал "чудовищными".
"Аварийный жилой фонд, это просто ужасно. Я был в поселке Тырма, в Новом Ургале, сейчас в Чегдомыне. Вопрос копился десятилетиями, деньги не тратились, люди живут в чудовищных условиях. Дал поручение нашему министерству ЖКХ и Минстрою готовить документы для того, чтобы направить в федеральное министерства строительства и ЖКХ, дабы начать получение федеральных средств на расселение", - сообщил Дегтярев в Instagram.
Он отметил, что за 4-5 лет этот вопрос должны решить.
По данным краевого правительства, в Тырме 33 барака, построенных более 80 лет назад, износ фонда достиг почти 100%. Однако в них до сих пор живут люди.
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
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Дегтярев во время поездки также выяснил, что в Верхнебуреинский район продукты доставляют только в почтовых вагонах, "то есть летом мороженое тает, скоропортящиеся продукты портятся, а зимой напитки замерзают. Это неприемлемо". "Я обратился по прямой связи к начальнику Дальневосточной железной дороги организовать грузопассажирские поезда, это позволит составы формировать таким образом, чтобы продукты доставлялись в нормальных условиях, чтобы посылки доставлялись в нормальных условиях. Уверен, железнодорожники пойдут нам навстречу", - сообщил Дегтярев.
Он также отметил, что в субботу планирует посетить крупнейшее в районе предприятие "Ургалуголь" и пообщаться с работниками.
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Михаил ДегтяревВерхнебуреинский районХабаровский крайОбщество
Популярные комментарии
Сейчас набегут "защитники" Фургала. Им все равно как при нем жили в крае. Главное для них "а где свобода?" и "Фургала мы выбирали". До этого о нем не слышали 99% "кадровых протестунов" со всей России.
8 августа, 12:50
elya.velichutina
1100002
Одни ходят туда сюда без дела и кричат, другие работают.
8 августа, 13:06
ИИгорь
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