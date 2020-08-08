"Чудовищные условия". Дегтярев поручил расселить бараки в Тырме

"Аварийный жилой фонд, это просто ужасно. Я был в поселке Тырма, в Новом Ургале, сейчас в Чегдомыне. Вопрос копился десятилетиями, деньги не тратились, люди живут в чудовищных условиях. Дал поручение нашему министерству ЖКХ и Минстрою готовить документы для того, чтобы направить в федеральное министерства строительства и ЖКХ, дабы начать получение федеральных средств на расселение", - сообщил Дегтярев в Instagram

Он отметил, что за 4-5 лет этот вопрос должны решить.

По данным краевого правительства, в Тырме 33 барака, построенных более 80 лет назад, износ фонда достиг почти 100%. Однако в них до сих пор живут люди.

Дегтярев во время поездки также выяснил, что в Верхнебуреинский район продукты доставляют только в почтовых вагонах, "то есть летом мороженое тает, скоропортящиеся продукты портятся, а зимой напитки замерзают. Это неприемлемо". "Я обратился по прямой связи к начальнику Дальневосточной железной дороги организовать грузопассажирские поезда, это позволит составы формировать таким образом, чтобы продукты доставлялись в нормальных условиях, чтобы посылки доставлялись в нормальных условиях. Уверен, железнодорожники пойдут нам навстречу", - сообщил Дегтярев.