https://ria.ru/20200808/1575523629.html
"Чудовищные условия". Дегтярев поручил расселить бараки в Тырме
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев, который в субботу находится с рабочей поездкой в Верхнебуреинском районе, поручил подготовить документы на... РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T12:35
2020-08-08T12:35
михаил дегтярев
верхнебуреинский район
хабаровский край
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/08/1575523435_9:0:583:323_1400x0_80_0_0_bac6ed4a25d596e9eb7ac0ddcd2cb397.png
https://ria.ru/20200807/1575499216.html
https://ria.ru/20200806/1575453065.html
elya.velichutina
Сейчас набегут "защитники" Фургала. Им все равно как при нем жили в крае. Главное для них "а где свобода?" и "Фургала мы выбирали". До этого о нем не слышали 99% "кадровых протестунов" со всей России.
13
Игорь
Одни ходят туда сюда без дела и кричат, другие работают.
10
6
верхнебуреинский район
хабаровский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/08/1575523435_9:0:583:323_1400x0_80_0_0_bac6ed4a25d596e9eb7ac0ddcd2cb397.png
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/08/1575523435_81:0:512:323_1400x0_80_0_0_57a8ba23632fed1fac55ba303cf0d6bd.png
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/08/1575523435_135:0:458:323_1400x0_80_0_0_82abf6c2a4552d6d3a001630ca37ab15.png
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил дегтярев, верхнебуреинский район, хабаровский край, общество
ХАБАРОВСК, 8 авг – РИА Новости.
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев
, который в субботу находится с рабочей поездкой в Верхнебуреинском районе
, поручил подготовить документы на расселение аварийных домов в поселке Тырма, условия проживания в которых назвал "чудовищными".
"Аварийный жилой фонд, это просто ужасно. Я был в поселке Тырма, в Новом Ургале, сейчас в Чегдомыне. Вопрос копился десятилетиями, деньги не тратились, люди живут в чудовищных условиях. Дал поручение нашему министерству ЖКХ и Минстрою готовить документы для того, чтобы направить в федеральное министерства строительства и ЖКХ, дабы начать получение федеральных средств на расселение", - сообщил Дегтярев в Instagram
.
Он отметил, что за 4-5 лет этот вопрос должны решить.
По данным краевого правительства, в Тырме 33 барака, построенных более 80 лет назад, износ фонда достиг почти 100%. Однако в них до сих пор живут люди.
Дегтярев во время поездки также выяснил, что в Верхнебуреинский район продукты доставляют только в почтовых вагонах, "то есть летом мороженое тает, скоропортящиеся продукты портятся, а зимой напитки замерзают. Это неприемлемо". "Я обратился по прямой связи к начальнику Дальневосточной железной дороги организовать грузопассажирские поезда, это позволит составы формировать таким образом, чтобы продукты доставлялись в нормальных условиях, чтобы посылки доставлялись в нормальных условиях. Уверен, железнодорожники пойдут нам навстречу", - сообщил Дегтярев.
Он также отметил, что в субботу планирует посетить крупнейшее в районе предприятие "Ургалуголь" и пообщаться с работниками.