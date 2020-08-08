В России выявили 5212 новых случаев коронавируса

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. За минувшие сутки в России зафиксировали 5212 новых случаев коронавируса, 129 человек умерли, 6615 выписались из больниц, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Новые случаи отмечены во всех 85 регионах. При этом у 1334 человек (25,6 процента) заболевание протекает без клинических проявлений.

На Чукотке выявили один случай, в Севастополе и Ненецком автономном округе — по три.

Темпы прироста в целом по стране составили 0,6 процента, ниже всего они в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Подмосковье — 0,2 процента.

Общее число заболевших с начала эпидемии достигло 882 347. Умерли за все время 14 854 человека, вылечились — 690 207.

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ , всего насчитывается почти 19 миллионов инфицированных, 709 тысяч из них умерли. Больше всего заболевших в США — 4,7 миллиона человек.

В десятку наиболее подверженных инфекции стран входят также Бразилия, Индия, Россия, ЮАР, Мексика, Перу, Чили, Колумбия и Иран.