https://ria.ru/20200808/1575520858.html
В России выявили 5212 новых случаев коронавируса
За минувшие сутки в России зафиксировали 5212 новых случаев коронавируса, 129 человек умерли, 6615 выписались из больниц, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T10:42
2020-08-08T12:23
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. За минувшие сутки в России зафиксировали 5212 новых случаев коронавируса, 129 человек умерли, 6615 выписались из больниц, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Новые случаи отмечены во всех 85 регионах. При этом у 1334 человек (25,6 процента) заболевание протекает без клинических проявлений.
Больше всего инфицированных за сутки выявили в Москве
— 691 человек. В Свердловской области
зафиксировали 178 случаев, в Подмосковье
— 161, в Санкт-Петербурге
— 155, в Ставропольском крае
— 137, в Ростовской области
— 129.
На Чукотке
выявили один случай, в Севастополе
и Ненецком автономном округе — по три.
Темпы прироста в целом по стране составили 0,6 процента, ниже всего они в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Подмосковье — 0,2 процента.
Общее число заболевших с начала эпидемии достигло 882 347. Умерли за все время 14 854 человека, вылечились — 690 207.
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ
, всего насчитывается почти 19 миллионов инфицированных, 709 тысяч из них умерли. Больше всего заболевших в США — 4,7 миллиона человек.
В десятку наиболее подверженных инфекции стран входят также Бразилия, Индия, Россия, ЮАР, Мексика, Перу, Чили, Колумбия и Иран.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.