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Распространение нового коронавируса
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В России выявили 5212 новых случаев коронавируса
За минувшие сутки в России зафиксировали 5212 новых случаев коронавируса, 129 человек умерли, 6615 выписались из больниц, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T12:23
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коронавирус covid-19
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество

В России выявили 5212 новых случаев коронавируса

10:42 08.08.2020 (обновлено: 12:23 08.08.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАвтомобиль у приемного отделения госпиталя COVID-19
Автомобиль у приемного отделения госпиталя COVID-19
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Автомобиль у приемного отделения госпиталя COVID-19. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. За минувшие сутки в России зафиксировали 5212 новых случаев коронавируса, 129 человек умерли, 6615 выписались из больниц, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Новые случаи отмечены во всех 85 регионах. При этом у 1334 человек (25,6 процента) заболевание протекает без клинических проявлений.
Директор института ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, академик РАМН, профессор Александр Гинцбург
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Больше всего инфицированных за сутки выявили в Москве — 691 человек. В Свердловской области зафиксировали 178 случаев, в Подмосковье — 161, в Санкт-Петербурге — 155, в Ставропольском крае — 137, в Ростовской области — 129.
На Чукотке выявили один случай, в Севастополе и Ненецком автономном округе — по три.
Темпы прироста в целом по стране составили 0,6 процента, ниже всего они в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Подмосковье — 0,2 процента.
Общее число заболевших с начала эпидемии достигло 882 347. Умерли за все время 14 854 человека, вылечились — 690 207.
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, всего насчитывается почти 19 миллионов инфицированных, 709 тысяч из них умерли. Больше всего заболевших в США — 4,7 миллиона человек.
В десятку наиболее подверженных инфекции стран входят также Бразилия, Индия, Россия, ЮАР, Мексика, Перу, Чили, Колумбия и Иран.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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166132249
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