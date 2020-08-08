В "Талибане" рассказали, где берут оружие

БЕЙРУТ, 8 авг - РИА Новости. Талибы поддерживают с Россией и с другими странами региона только политические контакты, военных связей нет, а оружие движение получает в том числе от афганской армии, заявил в телефонном интервью РИА Новости официальный представитель политического офиса движения Талибы поддерживают с Россией и с другими странами региона только политические контакты, военных связей нет, а оружие движение получает в том числе от афганской армии, заявил в телефонном интервью РИА Новости официальный представитель политического офиса движения Сухейль Шахин

"Наш политический офис (в Дохе - ред.) поддерживает отношения как с Россией, так и с соседними странами и региона. Но только на политическом уровне. Речь не идет о военных отношениях, и мы категорически отвергаем подобные соображения (об обратном - ред.). Они также могут быть частью кампании по срыву мирного соглашения", - сказал Шахин.

Также официальный представитель талибов высоко оценил роль России в межафганском урегулировании.

"Я считаю, что роль России в этом вопросе очень важна. Она и в прошлом играла важную роль, когда приняла в Москве межафганскую встречу, мы были там впервые", - сказал Шахин.

"Что касается имеющихся у нас вооружений, то у нас есть запасы оружия в Афганистане , и мы также закупаем оружие у кабульской администрации - у армии. Как-то появились сообщения, что у них пропали или были украдены сотни тысяч единиц оружия. Так это оружие купили у них мы. Что-то мы захватили (в ходе боев - ред.). Так что у нас много боеприпасов. И все это получено от администрации Кабула", - пояснил он.

США талибы установили канал военной связи для обмена данными, заявил представитель " Талибана ".

"Сейчас у нас есть канал коммуникации военных, и, если случаются какие-либо нарушения, мы информируем их (американскую сторону), направляем заявления, они поступают так же", - сказал Шахин.