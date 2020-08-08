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В "Талибане" рассказали, где берут оружие
Талибы поддерживают с Россией и с другими странами региона только политические контакты, военных связей нет, а оружие движение получает в том числе от афганской РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T11:09
афганистан
талибан
сша
в мире
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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афганистан, талибан, сша, в мире

В "Талибане" рассказали, где берут оружие

09:39 08.08.2020 (обновлено: 11:09 08.08.2020)
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© AP Photo / Rahmat GulБоевики радикального движения "Талибан" в Афганистане
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
© AP Photo / Rahmat Gul
Боевики радикального движения "Талибан" в Афганистане. Архивное фото
БЕЙРУТ, 8 авг - РИА Новости. Талибы поддерживают с Россией и с другими странами региона только политические контакты, военных связей нет, а оружие движение получает в том числе от афганской армии, заявил в телефонном интервью РИА Новости официальный представитель политического офиса движения Сухейль Шахин.
"Наш политический офис (в Дохе - ред.) поддерживает отношения как с Россией, так и с соседними странами и региона. Но только на политическом уровне. Речь не идет о военных отношениях, и мы категорически отвергаем подобные соображения (об обратном - ред.). Они также могут быть частью кампании по срыву мирного соглашения", - сказал Шахин.
Также официальный представитель талибов высоко оценил роль России в межафганском урегулировании.
"Я считаю, что роль России в этом вопросе очень важна. Она и в прошлом играла важную роль, когда приняла в Москве межафганскую встречу, мы были там впервые", - сказал Шахин.
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
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"Что касается имеющихся у нас вооружений, то у нас есть запасы оружия в Афганистане, и мы также закупаем оружие у кабульской администрации - у армии. Как-то появились сообщения, что у них пропали или были украдены сотни тысяч единиц оружия. Так это оружие купили у них мы. Что-то мы захватили (в ходе боев - ред.). Так что у нас много боеприпасов. И все это получено от администрации Кабула", - пояснил он.
С США талибы установили канал военной связи для обмена данными, заявил представитель "Талибана".
"Сейчас у нас есть канал коммуникации военных, и, если случаются какие-либо нарушения, мы информируем их (американскую сторону), направляем заявления, они поступают так же", - сказал Шахин.
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В конце февраля 2020 года на церемонии в Катаре США и радикальное афганское движение "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после завершения сделки по обмену пленными. К середине июля американские военные покинули пять баз в Афганистане в рамках этого соглашения. Госсекретарь США Майк Помпео в начале августа призвал всеафганский совет старейшин (Лойя Джирга) освободить заключенных талибов и тем самым снять препятствие к внутриафганским переговорам.
Читайте полный текст интервью Сухейля Шахина >>
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АфганистанТалибанСШАВ мире
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