Сухейль Шахин: в слухах о подкупе Россией талибов нет ни слова правды

Официальный представитель политического офиса движения "Талибан" Сухейль Шахин прокомментировал в интервью РИА Новости нашумевшую историю с обвинениями в том, что Россия будто бы пыталась нанимать талибов, чтобы те убивали американских военнослужащих в Афганистане, рассказал, поставляет ли Москва талибам вооружения и откуда они получают оружие на самом деле. Он также сообщил, как идет процесс реализации соглашения с США, когда можно ожидать полного вывода американских войск. Кроме этого, Шахин поделился своим видением перспектив мирного процесса в Афганистане, роли России в этом, высказал мнение о том, что мешает продвижению вперед.

— Ожидается, что в ходе заседания Лойя Джирги, которое началось 7 августа, будет обсуждаться вопрос об освобождении остающихся в плену талибов. Ждете ли вы каких-то решений по этому поводу и если стороны не договорятся, то означает ли это срыв сделки с США по выводу войск?

— Нынешняя так называемая Лойя Джирга созывается кабульской администрацией. С нашей точки зрения, она нелегитимна, а значит, и принимаемые в ходе встречи решения так же не имеют силы, они незаконны. Во-вторых, напомню, у нас есть соглашение (С США. — Прим. ред.), заключенное в Дохе. И согласно этому документу, пленные талибы должны быть освобождены. Там четко прописано: перед началом межафганских переговоров на свободу должны выйти пять тысяч пленных (Талибов. — Прим. ред.). Для этого не нужна Лойя Джирга. Она созывается только для того, чтобы создать препятствия для процесса освобождения заключенных. Дохийское соглашение — это подходящий механизм для урегулирования афганского вопроса.

— Если пленные не будут отпущены на свободу, как будет развиваться ситуация? Чего стоит ожидать?

— Если заключенных не освободят, то это будет означать, что администрация в Кабуле не хочет мирного урегулирования афганского вопроса, что они избрали военное решение. И это приведет к тому, что столкновения усилятся, а ответственность за это будет нести администрация в Кабуле.

— В США сейчас звучат обвинения, что Россия будто бы пыталась подкупать участников "Талибана", чтобы они убивали американских военнослужащих. Не могли бы вы прояснить ситуацию? Могло ли такое произойти в принципе?

— Хотел бы в первую очередь заявить, что эти заявления безосновательны. В них нет ни слова правды. А сами подобные публикации — это часть кампании, которую развернули противники мирного процесса в Афганистане. Они хотят навредить ему, ставят палки в колеса.

Эта ошибочная и безосновательная информация была передана кабульским департаментом национальной безопасности некоторым американским и европейским журналистам, чтобы саботировать процесс мирного урегулирования. В этих публикациях нет ничего, что имеет отношение к реальности, это просто кампания против мирного процесса. И мы полностью отвергаем все эти заявления.

— Контактировали ли с "Талибаном" американские спецслужбы для того, чтобы получить информацию по этому делу? Согласился ли "Талибан" на сотрудничество с ними в этом?

— Американская сторона не запрашивала нас об этом, потому что они знают, что это неправда, что это фейк. Сейчас у нас есть канал коммуникации военных, и если случаются какие-либо нарушения, мы информируем их (Американскую сторону. — Прим. ред.), направляем заявления, они поступают так же. Но по этой конкретной теме они нас не запрашивали.

— Россию также обвиняют в поставках вооружений движению "Талибан". Как бы вы могли прокомментировать эти утверждения? И если они не соответствуют действительности, то откуда талибам поступает оружие?

— Я отвергаю это утверждение, это неправда. Мы поддерживаем отношения с Российской Федерацией, но речь идет о политических отношениях. Наш политический офис (в Дохе. — Прим. ред.) поддерживает отношения как с Россией, так и с соседними странами и регионами. Но только на политическом уровне. Речь не идет о военных отношениях, и мы категорически отвергаем подобные соображения. Они также могут быть частью кампании по срыву мирного соглашения. Что касается имеющихся у нас вооружений, то у нас есть запасы оружия в Афганистане, и мы также закупаем оружие у кабульской администрации — у армии. Как-то появились сообщения, что у них пропали или были украдены сотни тысяч единиц оружия. Так это оружие купили у них мы. Что-то мы захватили (В ходе боев. — Прим. ред.). Так что у нас много боеприпасов. И все это получено от администрации Кабула.

— Если говорить о политических отношениях между "Талибаном" и российской стороной — на каком уровне эти отношения? Когда были в последний раз? Какие вопросы обсуждаются?

— У нас есть отношения с министерством иностранных дел РФ. Оно открыто, у нас были встречи, это отражается в соцсетях. Мы также встречались и проводили переговоры в Москве, это было открыто для медиа. Так что наши отношения открыты, об этом всем известно. У нас такие отношения.

— Есть ли у движения "Талибан" данные о советских военнослужащих, которые находятся в Афганистане или Пакистане со времен войны 1980-х годов?

— У нас нет такой информации, мы не знаем. Может, и есть, а может, и нет — где-нибудь в сельской местности. У нас нет официальной информации об их местонахождении.

— В чем вы видите роль России в афганском урегулировании?

— Я считаю, что роль России в этом вопросе очень важна. Она и в прошлом играла важную роль, когда приняла в Москве межафганскую встречу, мы были там впервые.

— Возможно ли повторение московской встречи по Афганистану?

— Да. Сначала, как и договаривались, будут межафганские переговоры в Дохе. А после них две стороны – мы и представители Кабула – обсудят и решат, где проводить следующий раунд межафганских переговоров. Одним из возможных мест могла бы быть и Россия, Москва.

— В июне МИД Ирана заявил о готовности предоставить площадку для переговоров по Афганистану. Что думает об этом движение "Талибан"? Были ли контакты на эту тему с иранской стороной?

— Да, у нас есть контакты со всеми соседними странами, включая Иран, потому что у нас длинная граница с Ираном. Там находятся сотни тысяч афганских беженцев, так что мы ведем диалог с Ираном, мы обсуждали мирное решение этого вопроса и продолжим обсуждение и в будущем. Тегеран проявляет волю к решению афганского вопроса, это приветствуется.

— Как, по вашему мнению, идет реализация соглашения между "Талибаном" и США? Выполняют ли американская сторона и Кабул свои обязательства в полном объеме? Если нет, не рассматриваете ли вы возможность выхода из соглашения? В каком случае это произойдет?

— Тут есть два аспекта. Во-первых, мы договорились с американцами, что они выведут войска из Афганистана в течение 14 месяцев. Мы взяли на себя обязательства, что мы предоставим безопасный проход для вывода войск из страны. Мы также согласились, что мы не позволим ни одному из своих членов использовать территорию Афганистана против США и их союзников из других стран. Второй аспект — межафганские переговоры. Мы ждем их начала, но, к сожалению, пока администрация Кабула создает препятствия для этого. Даже недавний созыв Лойя Джирги. Вся эта тактика затягивания делает невозможным начало переговоров. Но, согласно договоренности, американцы должны вывести войска в течение 14 месяцев. Так что мы привержены обязательству предоставить им безопасный проход, а они обязались уйти за 14 месяцев.

— Прогнозируете ли вы, что реализация сделки с США по выводу войск будет завершена до президентских выборов в ноябре?

— Да, это может случиться. Если они выведут войска до этого, я думаю, это хорошо для них. Потому что у афганского вопроса нет военного решения. Мы будем приветствовать их участие в восстановлении Афганистана, реабилитации страны. Мы приветствуем их роль в гражданских вопросах. Но они должны завершить свою военную задачу как можно раньше. Если они выведут войска раньше выборов, мы оценим и поприветствуем это.

— Два дня назад прошли переговоры муллы Барадара, главы политического офиса, и госсекретаря США Майка Помпео? Что обсуждали? К каким договоренностям пришли?

— Да, я присутствовал на встрече. Помпео и Барадар обсуждали освобождение оставшихся пленных, а также начало межафганских переговоров. Эти два вопроса, политические вопросы.

— Недавние отчеты аналитических организаций, действующих под эгидой ООН, указывают на высокую вероятность начала в предстоящие месяцы масштабного наступления бойцов "Талибана", аналогичная информация поступает и из различных афганских провинций. Можете ли вы опровергнуть такие планы? Это правда?

— Нет, это неправда. Это ложная информация, распространяемая департаментом национальной безопасности Кабула. Пока мы не начинали никаких наступлений на провинциальные города, на Кабул и не пытались захватить их. В прошлом у нас были масштабные наступления на провинциальные города и Кабул, но после заключения соглашения — нет. Каждый год мы объявляем о весеннем наступлении, но в этом году мы этого не сделали. Так что мы проявляем сдержанность, чтобы дать американцам возможность уйти из Афганистана и дать шанс мирному решению афганского вопроса. Мы этому привержены.

— Обмен заключенными многими расценивается как важнейший шаг для начала межафганского мирного процесса. Что тормозит обмен заключенными и когда, по вашим данным, должен завершиться этот процесс?

— По мирному соглашению, Кабул должен освободить пять тысяч заключенных, а мы – одну тысячу заключенных представителей администрации Кабула. Мы уже освободили более тысячи – 1005 пленных представителей администрации. Этот процесс был завершен накануне праздника Эйд аль-Адха. Но администрация в Кабуле с самого начала предпочитает затягивать процесс, прикрываться отговорками. И пока они освободили 4450 заключенных. А по остальным они созвали Лойю Джиргу, хотя в этом нет необходимости. Так что препятствия в действиях кабульской администрации, затягивании процесса с их стороны. Надеемся, это закончится и все начнут честно участвовать в мирном процессе.

— Какой процент территории страны сегодня находится под контролем "Талибана"?

— Под нашим контролем около 70% сельской местности. У нас там работают все органы власти, включая департаменты образования, военные, гражданского развития, сельскохозяйственные и департаменты восстановления. Все они работают на контролируемых нами территориях. Наша система там работает.

— Как вы оцениваете выполнение нынешнего соглашения о прекращении огня?

— Прекращение огня — это один из вопросов на повестке дня межафганских переговоров. Когда они начнутся, среди других тем, таких как будущее политическое устройство Афганистана и прочее, будет обсуждаться и постоянное прекращение огня, которое принесет в нашу страну устойчивый мир.

— Кем для "Талибана" сейчас являются группировки ИГ* и "Аль-Каида"*?

— У нас есть обязательство, соглашение, что мы не позволим никому, ни под каким именем использовать территорию Афганистана для действий против США или любой другой страны. Это наше обязательство, наше послание всему миру.

— Скептики обеспокоены тем, что после интеграции талибов в афганское общество страна может откатиться назад в ряде областей, в том числе в вопросе прав человека?

— Это все пропаганда. Нарушения прав человека имеют место на территории, контролируемой кабульской администрацией. Это тысячи случаев, тогда как на подконтрольных нам территориях их нет. Ноль! Мы привержены тому, чтобы предотвращать нарушения прав человека в любой форме, как это предписывает ислам и его нормы. Это касается в том числе права на образование — оно едино как для мужчин, так и женщин. Мы привержены праву женщин на работу, особенно женщин, носящих хиджаб. Мы привержены их праву на образование и работу. Афганцы на подконтрольной нам территории обладают всеми правами, проблем нет. А на территориях, контролируемых Кабулом, там царит коррупция, там нарушают права человека, и это могут подтвердить данные международных организаций. Так что обвинения в наш адрес это все лишь пропаганда: у нас с этим проблем нет, мы привержены правам человека.

— Может ли "Талибан" в ближайшее время интегрироваться в афганское общество и стать официально частью власти в стране?

— После запуска межафганских переговоров стороны приступят к обсуждению дорожной карты по будущему политического устройства. Как и говорится в мирном соглашении, это будет новое исламское правление с участием всего афганского народа. Оно будет инклюзивным, с участием всех афганцев, никто не будет обделен. Так что смысла в присоединении к нынешнему правительству нет, оно – результат вторжения.

Мы стремимся к независимости страны, нам нужно новое правительство, которое станет символом этой независимости. И все эти вопросы будут обсуждаться в ходе межафганских переговоров.