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СК возбудил новое дело из-за фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка"
Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело из-за публикации фотографии Гитлера на сайте шествия "Бессмертный полк", сообщила официальный... РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T10:57
бессмертный полк
великая отечественная война (1941-1945)
следственный комитет россии (ск рф)
воронеж
происшествия
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Житель Воронежа видимо потомок полицая.
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Воронеж после войны восстанавливать не хотели потому что разрушен был на 98%. Откуда там берутся такие животные?
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воронеж
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
Житель Воронежа подозревается в реабилитации нацизма. Съемка СК РФ
Главное следственное управление СК России совместно с оперативными службами продолжает выявлять лиц, разместивших в открытом доступе на сайте движения «Бессмертный полк России» в сети Интернет во время проведения акции, направленной на сохранение и увековечивание памяти о поколении Великой Отечественной войны и ее участниках, боровшихся с фашистской Германией, фотографии лидеров Третьего рейха и предателей Родины. Подобные действия преследуют цель одобрения преступлений нацистского режима, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге. По данным следствия, житель города Воронежа Александр Хорошильцев не позднее 4 мая 2020 года с целью одобрения преступлений, определенных Международным военным трибуналом в Нюрнберге, разместил в открытом доступе на сайте «Банк памяти» в сети Интернет фотографию лидера Национал-социалистической немецкой рабочей партии Адольфа Гитлера для трансляции на сайте «Бессмертный полк России», подписав ее «Шикльгрубер Адольф Алоисович».
2020-08-08T08:07
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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бессмертный полк, великая отечественная война (1941-1945), следственный комитет россии (ск рф), воронеж, происшествия

СК возбудил новое дело из-за фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка"

08:07 08.08.2020 (обновлено: 10:57 08.08.2020)
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело из-за публикации фотографии Гитлера на сайте шествия "Бессмертный полк", сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Фигурантом дела о реабилитации нацизма стал житель Воронежа Александр Хорошильцев. Он загрузил на сайт "Банк памяти" фото Гитлера и подписал его "Шикльгрубер Адольф Алоисович". Следователи допросили его и изъяли у него электронные носители информации.
В этом году шествие "Бессмертного полка" прошло в онлайн-режиме из-за пандемии коронавируса. Среди фотографий ветеранов обнаружились снимки нацистских преступников — Гитлера, рейхсфюрера СС Гиммлера, предателя Родины Андрея Власова и других. По крайней мере один из этих снимков показали в прямом эфире на сайте шествия — руководителя гестапо Генриха Мюллера с подписью "Геннадий Михайловский".
Как выяснило следствие, снимки загружали несколько десятков человек, в основном иностранцы. В СК считают, что они преследовали цель "одобрения преступлений нацистского режима, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге". Против участвовавших в этом российских граждан — жителей Перми, Самары, Казани, Ульяновска, Волгограда, Тулы и некоторых других городов — возбудили уголовные дела.
Обыски и допросы фигурантов уголовных дел о реабилитации нацизма. Кадры СК РФ
25 июля, 15:23
СК показал видео допросов по делу о фото нацистов на "Бессмертном полку"
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Бессмертный полкВеликая Отечественная война (1941-1945)Следственный комитет России (СК РФ)ВоронежПроисшествия
Популярные комментарии
Житель Воронежа видимо потомок полицая.
8 августа, 08:59
Владимир Воздроганов
5500004
Воронеж после войны восстанавливать не хотели потому что разрушен был на 98%. Откуда там берутся такие животные?
8 августа, 09:37
Махмуд Иванов
1900003
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