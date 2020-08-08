https://ria.ru/20200808/1575517840.html
СК возбудил новое дело из-за фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка"
Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело из-за публикации фотографии Гитлера на сайте шествия "Бессмертный полк", сообщила официальный... РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T08:07
2020-08-08T10:57
бессмертный полк
великая отечественная война (1941-1945)
следственный комитет россии (ск рф)
воронеж
происшествия
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https://ria.ru/20200725/1574911190.html
Владимир Воздроганов
Житель Воронежа видимо потомок полицая.
59
Махмуд Иванов
Воронеж после войны восстанавливать не хотели потому что разрушен был на 98%. Откуда там берутся такие животные?
22
19
воронеж
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Житель Воронежа подозревается в реабилитации нацизма. Съемка СК РФ
Главное следственное управление СК России совместно с оперативными службами продолжает выявлять лиц, разместивших в открытом доступе на сайте движения «Бессмертный полк России» в сети Интернет во время проведения акции, направленной на сохранение и увековечивание памяти о поколении Великой Отечественной войны
и ее участниках, боровшихся с фашистской Германией, фотографии лидеров Третьего рейха и предателей Родины. Подобные действия преследуют цель одобрения преступлений нацистского режима, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге. По данным следствия, житель города Воронежа Александр Хорошильцев не позднее 4 мая 2020 года с целью одобрения преступлений, определенных Международным военным трибуналом в Нюрнберге, разместил в открытом доступе на сайте «Банк памяти» в сети Интернет фотографию лидера Национал-социалистической немецкой рабочей партии Адольфа Гитлера для трансляции на сайте «Бессмертный полк России», подписав ее «Шикльгрубер Адольф Алоисович».
2020-08-08T08:07
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РИА Новости
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7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бессмертный полк, великая отечественная война (1941-1945), следственный комитет россии (ск рф), воронеж, происшествия