СК возбудил новое дело из-за фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка"

Как выяснило следствие, снимки загружали несколько десятков человек, в основном иностранцы. В СК считают, что они преследовали цель "одобрения преступлений нацистского режима, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге". Против участвовавших в этом российских граждан — жителей Перми, Самары, Казани, Ульяновска, Волгограда, Тулы и некоторых других городов — возбудили уголовные дела.