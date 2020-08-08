Японские СМИ: Россия и Китай нацелились на финансовый альянс

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Россия и Россия и Китай почти вдвое снизили использование доллара в двусторонних сделках, что может вылиться в создание "финансового альянса", пишет в статье для японского журнала Nikkei Asian Review американский политолог Дмитрий Саймс.

Он отмечает, что в 2015 году доля американской валюты в двусторонних сделках составляла около 90 процентов, а теперь снизилась до 46. При этом доля евро достигла исторического максимума в 30 процентов, а национальных валют — 24 процентов (это тоже новый максимум).

По мнению директора Института Дальнего Востока РАН Алексея Маслова, отказ от доллара в расчетах приближается к "прорывному моменту". "Сотрудничество между Россией и Китаем в финансовой сфере говорит нам о том, что они наконец-то находят условия для формирования нового альянса друг с другом. Многие ожидали, что страны заключат военный или торговый союз, однако сейчас все идет к тому, чтобы это был банковский и финансовый альянс, поскольку это может гарантировать независимость обеих стран", — сказал он изданию.

Истоки так называемой дедолларизации берут начало в 2014 году, когда Запад ввел против России санкции. А Китай вынудил подключиться к процессу президент Дональд Трамп , объявивший Пекину торговую войну, пишет автор статьи.

Процесс получил дополнительный импульс после того, как администрация Трампа ввела пошлины на китайские товары на несколько сотен миллиардов долларов. Теперь не только Москва , но и Пекин решил избавиться от долларовой зависимости, констатирует Саймс.

Ранее Россия и Китай договорились о доступе к валюте друг друга без необходимости покупать ее на рынке, а также заключили соглашение об использовании национальных валют при двусторонних расчетах. После этого российский Центробанк более чем наполовину сократил активы в долларах и приобрел четверть мировых запасов юаня.

По итогам прошлого года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 3,4 процента и составил рекордные 110,75 миллиарда долларов.