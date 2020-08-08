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Японские СМИ: Россия и Китай нацелились на финансовый альянс
Россия и Китай почти вдвое снизили использование доллара в двусторонних сделках, что может вылиться в создание "финансового альянса", пишет в статье для... РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T12:58
россия
китай
сша
экономика
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https://ria.ru/20200615/1572924580.html
https://ria.ru/20200609/1572650285.html
Классно будет если в один прекрасный день доллар прекратит своё существование, а у кого то все сбережения в баксах. ))))
63
Хана постепенно приходит америкосам . Теперь приходится ждать от них всяких пакостей, вплоть до войны.. Нет ничего хуже раненого зверя. )
52
10
россия
китай
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/156091/58/1560915876_0:242:2781:1806_1400x0_80_0_0_7df10044b7b537f629cd5156a2f2921e.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, китай, сша, экономика

Японские СМИ: Россия и Китай нацелились на финансовый альянс

06:54 08.08.2020 (обновлено: 12:58 08.08.2020)
21020
© POOL / Перейти в фотобанкПредседатель КНР Си Цзиньпин перед встречей с президентом России Владимиром Путиным
Председатель КНР Си Цзиньпин перед встречей с президентом России Владимиром Путиным
© POOL
Перейти в фотобанк
Председатель КНР Си Цзиньпин перед встречей с президентом России Владимиром Путиным. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Россия и Китай почти вдвое снизили использование доллара в двусторонних сделках, что может вылиться в создание "финансового альянса", пишет в статье для японского журнала Nikkei Asian Review американский политолог Дмитрий Саймс.
Он отмечает, что в 2015 году доля американской валюты в двусторонних сделках составляла около 90 процентов, а теперь снизилась до 46. При этом доля евро достигла исторического максимума в 30 процентов, а национальных валют — 24 процентов (это тоже новый максимум).
По мнению директора Института Дальнего Востока РАН Алексея Маслова, отказ от доллара в расчетах приближается к "прорывному моменту". "Сотрудничество между Россией и Китаем в финансовой сфере говорит нам о том, что они наконец-то находят условия для формирования нового альянса друг с другом. Многие ожидали, что страны заключат военный или торговый союз, однако сейчас все идет к тому, чтобы это был банковский и финансовый альянс, поскольку это может гарантировать независимость обеих стран", — сказал он изданию.
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Истоки так называемой дедолларизации берут начало в 2014 году, когда Запад ввел против России санкции. А Китай вынудил подключиться к процессу президент Дональд Трамп, объявивший Пекину торговую войну, пишет автор статьи.
Процесс получил дополнительный импульс после того, как администрация Трампа ввела пошлины на китайские товары на несколько сотен миллиардов долларов. Теперь не только Москва, но и Пекин решил избавиться от долларовой зависимости, констатирует Саймс.
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По итогам прошлого года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 3,4 процента и составил рекордные 110,75 миллиарда долларов.
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48416100710
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РоссияКитайСШАЭкономика
Популярные комментарии
Классно будет если в один прекрасный день доллар прекратит своё существование, а у кого то все сбережения в баксах. ))))
8 августа, 08:21
iil.1964
5244002
Хана постепенно приходит америкосам . Теперь приходится ждать от них всяких пакостей, вплоть до войны.. Нет ничего хуже раненого зверя. )
8 августа, 08:47
kkraicher
4223004
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