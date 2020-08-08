Японские СМИ: Россия и Китай нацелились на финансовый альянс

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Россия и Китай почти вдвое снизили использование доллара в двусторонних сделках, что может вылиться в создание "финансового альянса", пишет в статье для японского журнала Nikkei Asian Review американский политолог Дмитрий Саймс.
Он отмечает, что в 2015 году доля американской валюты в двусторонних сделках составляла около 90 процентов, а теперь снизилась до 46. При этом доля евро достигла исторического максимума в 30 процентов, а национальных валют — 24 процентов (это тоже новый максимум).
По мнению директора Института Дальнего Востока РАН Алексея Маслова, отказ от доллара в расчетах приближается к "прорывному моменту". "Сотрудничество между Россией и Китаем в финансовой сфере говорит нам о том, что они наконец-то находят условия для формирования нового альянса друг с другом. Многие ожидали, что страны заключат военный или торговый союз, однако сейчас все идет к тому, чтобы это был банковский и финансовый альянс, поскольку это может гарантировать независимость обеих стран", — сказал он изданию.
Истоки так называемой дедолларизации берут начало в 2014 году, когда Запад ввел против России санкции. А Китай вынудил подключиться к процессу президент Дональд Трамп, объявивший Пекину торговую войну, пишет автор статьи.
Процесс получил дополнительный импульс после того, как администрация Трампа ввела пошлины на китайские товары на несколько сотен миллиардов долларов. Теперь не только Москва, но и Пекин решил избавиться от долларовой зависимости, констатирует Саймс.
Ранее Россия и Китай договорились о доступе к валюте друг друга без необходимости покупать ее на рынке, а также заключили соглашение об использовании национальных валют при двусторонних расчетах. После этого российский Центробанк более чем наполовину сократил активы в долларах и приобрел четверть мировых запасов юаня.
По итогам прошлого года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 3,4 процента и составил рекордные 110,75 миллиарда долларов.
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