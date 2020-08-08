В Самаре загорелись десять жилых домов

© Фото : ГУМЧС России по Самарской области Пожар, затронувший 10 жилых домов в Железнодорожном районе Самары

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Пожар охватил десять частных домов в Пожар охватил десять частных домов в Самаре , общая площадь возгорания составила 1,3 тысячи квадратных метров, сообщили в МЧС России.

Первым вспыхнул жилой дом и надворные постройки на улице Железноводская в Железнодорожном районе. Площадь возгорания изначально составила 250 квадратных метров, однако через полчаса она удвоилась, огонь из-за плотной застройки перекинулся на другие дома.

Пожару присвоили третью повышенную категорию сложности. Для его ликвидации привлечены 91 человек, 29 единиц техники. Ведется наращивание группировки, ситуация находится под контролем.

"Погибших и пострадавших нет, эвакуация не проводилась", — отметили в МЧС.

По данным ГУМЧС по региону, в 10.27 (9.27 мск) была объявлена ликвидация открытого горения, тушение пожара осложнил взрыв газового баллона, который перелетел через несколько домов, из-за чего образовался еще один очаг пожара. По информации ведомства, погибших и пострадавших нет, эвакуация не проводилась.

"В школе № 134 администрацией Железнодорожного района развернут пункт временного размещения для жителей домов, пострадавших от пожара. Пока разместили двух человек, еще пять человек находятся на стадии принятия решения", - говорится в сообщении пресс-службы администрации города.

Всего, по информации мэрии Самары, в 10 частных домах прописано 46 человек. По данным прокуратуры региона, в настоящее время решается вопрос о выделении гражданам, лишившимся крова, жилья в маневренном фонде.