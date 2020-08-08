https://ria.ru/20200808/1575517052.html
В Самаре загорелись десять жилых домов
Пожар охватил десять частных домов в Самаре, общая площадь возгорания составила 1,3 тысячи квадратных метров, сообщили в МЧС России. РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T06:35
2020-08-08T11:35
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
самара
происшествия
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самара
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), самара, происшествия
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости.
Пожар охватил десять частных домов в Самаре
, общая площадь возгорания составила 1,3 тысячи квадратных метров, сообщили в МЧС
России.
Первым вспыхнул жилой дом и надворные постройки на улице Железноводская в Железнодорожном районе. Площадь возгорания изначально составила 250 квадратных метров, однако через полчаса она удвоилась, огонь из-за плотной застройки перекинулся на другие дома.
Пожару присвоили третью повышенную категорию сложности. Для его ликвидации привлечены 91 человек, 29 единиц техники. Ведется наращивание группировки, ситуация находится под контролем.
"Погибших и пострадавших нет, эвакуация не проводилась", — отметили в МЧС.
По данным ГУМЧС по региону, в 10.27 (9.27 мск) была объявлена ликвидация открытого горения, тушение пожара осложнил взрыв газового баллона, который перелетел через несколько домов, из-за чего образовался еще один очаг пожара. По информации ведомства, погибших и пострадавших нет, эвакуация не проводилась.
"В школе № 134 администрацией Железнодорожного района развернут пункт временного размещения для жителей домов, пострадавших от пожара. Пока разместили двух человек, еще пять человек находятся на стадии принятия решения", - говорится в сообщении пресс-службы администрации города.
Всего, по информации мэрии Самары, в 10 частных домах прописано 46 человек. По данным прокуратуры региона, в настоящее время решается вопрос о выделении гражданам, лишившимся крова, жилья в маневренном фонде.
По предварительной информации ГУМЧС по Самарской области, пожар произошел из-за аварийного режима работы электропроводки в одном из домов.