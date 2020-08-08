Назван максимально бодрящий летний кофе

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Максимальную бодрость в жаркое время года можно извлечь из особой разновидности кофе – нитро кофе. Чем он отличается от классического варианта и почему не всем можно его пить, рассказала в интервью Максимальную бодрость в жаркое время года можно извлечь из особой разновидности кофе – нитро кофе. Чем он отличается от классического варианта и почему не всем можно его пить, рассказала в интервью радио Sputnik кофейный блогер Ольга Игнатьева.

Нитро кофе – это разновидность кофе с добавлением азота. Для его приготовления используют крепкий кофе холодного заваривания, который насыщается инертным газом с помощью оборудования, которое используется в пивной промышленности. Это делается, чтобы улучшить вкусовые характеристики напитка и придать ему особую текстуру, свойственную разливному пиву, рассказала Ольга Игнатьева.

"Что делает азот с кофе? Он насыщает его мелкими пузырьками, которые создают бархатистую текстуру. Мы получаем вместо обычного черного кофе напиток, который внешне немного напоминает темное разливное пиво. Когда его разливают в стаканы, то у него появляется небольшая "лавина" внутри стакана. Еще азот придает напитку сладость и сливочность, из-за чего его довольно приятно пить. Также этот напиток подается охлажденным, поскольку для его насыщения азотом используют охлаждающую установку из пивной промышленности", – объяснила радио Sputnik блогер.

Нитро кофе можно считать одной из наиболее бодрящих разновидностей этого популярного напитка. Подобная крепость дает неповторимое ощущение, но и накладывает ряд ограничений на то, кому и когда его можно употреблять.

"Единственный минус такого напитка – это очень высокая концентрация кофеина. Если выпить 200 миллилитров нитро кофе, то это очень сильно подействует на нервную систему. Содержание кофеина в этом напитке очень высокое. Вечером его пить не стоит, вы не заснете. Утром пить можно, но я бы рекомендовала ограничиться небольшой порцией этого напитка. Если тебя потряхивает от кофеина, то это не очень комфортное состояние", – рассказала Ольга Игнатьева в интервью радио Sputnik.