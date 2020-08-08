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Дегтярев отрицает, что разрешил чиновникам полеты бизнес-классом
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев опроверг информацию некоторых СМИ о том, что он разрешил чиновникам летать бизнес-классом в командировки. РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T06:10
сергей фургал
михаил дегтярев
хабаровский край
общество
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Точно- точно. Лично слышал как он отдавал распоряжение до места назначения "тащиться с сумой на плечах". Или в крайнем случае добираться на Ладе- Калине.
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хабаровский край
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
сергей фургал, михаил дегтярев, хабаровский край, общество

Дегтярев отрицает, что разрешил чиновникам полеты бизнес-классом

03:22 08.08.2020 (обновлено: 06:10 08.08.2020)
17406
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВрио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
ХАБАРОВСК, 8 авг - РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев опроверг информацию некоторых СМИ о том, что он разрешил чиновникам летать бизнес-классом в командировки.
Ранее появились сообщения, что Дегтярев в своем Instagram заявил, что хабаровские министры должны чаще летать в Москву в командировки, чтобы отстаивать интересы региона. В связи с этим он предложил жителям высказать мнение о том, "сколько миллиардов рублей должен привлечь министр или зампред правительства края, чтобы мы компенсировали ему перелет бизнес-классом?". Его предшественник Сергей Фургал запретил чиновникам летать в командировки бизнес-классом за счет бюджета региона.
"С удивлением узнал, что некоторые СМИ обсуждают несуществующее решение про перелеты хабаровских чиновников бизнес-классом. Напоминаю, мной 5 августа подписано постановление 333-пр. Там черным по белому написано: экономкласс. Смотри пункт 3.2.2. Не верьте фейкам. Будьте внимательны", - сообщил Дегтярев в своем телеграмм-канале в субботу.
Как следует из постановления, на которое ссылается врио главы региона, затраты по проезду к месту служебной командировки и обратно чиновникам возмещаются в размере фактических расходов, но не выше стоимости проезда: в поездах - в вагоне повышенной комфортности, отнесенном к вагонам экономического класса; воздушным транспортом - по тарифу экономического класса; морским и речным транспортом - в четырехместной каюте.
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
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Вместе с тем на портале правовой информации края 7 августа размещен проект постановления "О внесении изменений в отдельные постановления губернатора Хабаровского края" от 9 сентября 2005 г. No 197 (проект принимался еще при губернаторе Викторе Ишаеве), где вносятся изменения в порядок командирования членов правительства Хабаровского края. Проект размещен для прохождения экспертизы.
В частности, пункт 4 предыдущего постановления предлагается изложить в следующей редакции: "Расходы по проезду на территории Российской Федерации к месту командирования и обратно к постоянному месту их деятельности возмещаются членам правительства Хабаровского края по фактическим затратам, подтвержденным проездными документами, но не выше стоимости проезда: воздушным транспортом - по тарифу бизнес-класса; морским и речным транспортом - по тарифам, устанавливаемым перевозчиком, но не выше стоимости проезда в каюте "люкс" с комплексным обслуживанием пассажиров; железнодорожным транспортом - в вагоне повышенной комфортности, отнесенном к вагонам бизнес-класса".
В пресс-службе правительства края журналистам сообщили, что "это не согласованный ни с кем документ". "Выясняем, кто подготовил и разместил на портале этот проект", - сказали в пресс-службе.
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Сергей ФургалМихаил ДегтяревХабаровский крайОбщество
Популярные комментарии
Точно- точно. Лично слышал как он отдавал распоряжение до места назначения "тащиться с сумой на плечах". Или в крайнем случае добираться на Ладе- Калине.
8 августа, 05:25
прпавел рябышев
160006
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