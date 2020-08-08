Дегтярев отрицает, что разрешил чиновникам полеты бизнес-классом

ХАБАРОВСК, 8 авг - РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев опроверг информацию некоторых СМИ о том, что он разрешил чиновникам летать бизнес-классом в командировки.
Ранее появились сообщения, что Дегтярев в своем Instagram заявил, что хабаровские министры должны чаще летать в Москву в командировки, чтобы отстаивать интересы региона. В связи с этим он предложил жителям высказать мнение о том, "сколько миллиардов рублей должен привлечь министр или зампред правительства края, чтобы мы компенсировали ему перелет бизнес-классом?". Его предшественник Сергей Фургал запретил чиновникам летать в командировки бизнес-классом за счет бюджета региона.
"С удивлением узнал, что некоторые СМИ обсуждают несуществующее решение про перелеты хабаровских чиновников бизнес-классом. Напоминаю, мной 5 августа подписано постановление 333-пр. Там черным по белому написано: экономкласс. Смотри пункт 3.2.2. Не верьте фейкам. Будьте внимательны", - сообщил Дегтярев в своем телеграмм-канале в субботу.
Как следует из постановления, на которое ссылается врио главы региона, затраты по проезду к месту служебной командировки и обратно чиновникам возмещаются в размере фактических расходов, но не выше стоимости проезда: в поездах - в вагоне повышенной комфортности, отнесенном к вагонам экономического класса; воздушным транспортом - по тарифу экономического класса; морским и речным транспортом - в четырехместной каюте.
Вместе с тем на портале правовой информации края 7 августа размещен проект постановления "О внесении изменений в отдельные постановления губернатора Хабаровского края" от 9 сентября 2005 г. No 197 (проект принимался еще при губернаторе Викторе Ишаеве), где вносятся изменения в порядок командирования членов правительства Хабаровского края. Проект размещен для прохождения экспертизы.
В частности, пункт 4 предыдущего постановления предлагается изложить в следующей редакции: "Расходы по проезду на территории Российской Федерации к месту командирования и обратно к постоянному месту их деятельности возмещаются членам правительства Хабаровского края по фактическим затратам, подтвержденным проездными документами, но не выше стоимости проезда: воздушным транспортом - по тарифу бизнес-класса; морским и речным транспортом - по тарифам, устанавливаемым перевозчиком, но не выше стоимости проезда в каюте "люкс" с комплексным обслуживанием пассажиров; железнодорожным транспортом - в вагоне повышенной комфортности, отнесенном к вагонам бизнес-класса".
В пресс-службе правительства края журналистам сообщили, что "это не согласованный ни с кем документ". "Выясняем, кто подготовил и разместил на портале этот проект", - сказали в пресс-службе.