Дегтярев отрицает, что разрешил чиновникам полеты бизнес-классом

"С удивлением узнал, что некоторые СМИ обсуждают несуществующее решение про перелеты хабаровских чиновников бизнес-классом. Напоминаю, мной 5 августа подписано постановление 333-пр. Там черным по белому написано: экономкласс. Смотри пункт 3.2.2. Не верьте фейкам. Будьте внимательны", - сообщил Дегтярев в своем телеграмм-канале в субботу.

Как следует из постановления, на которое ссылается врио главы региона, затраты по проезду к месту служебной командировки и обратно чиновникам возмещаются в размере фактических расходов, но не выше стоимости проезда: в поездах - в вагоне повышенной комфортности, отнесенном к вагонам экономического класса; воздушным транспортом - по тарифу экономического класса; морским и речным транспортом - в четырехместной каюте.