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Талибы опровергли сообщения о "сговоре" с Россией против США
В публикациях о "подкупе" Россией талибов нет ни слова правды, заявил в телефонном интервью РИА Новости официальный представитель политического офиса... РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T11:08
россия
афганистан
талибан
сша
в мире
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https://ria.ru/20200803/1575288835.html
https://ria.ru/20200803/1575223215.html
Талибы врать не будут,- они же боятся наказания Аллаха за враньё: сказали же прямо "русские? Какие русские!? Не, не видели и не сговаривались", значит так и есть.
33
Стоит поверить талибам.)))))Блин,зачем эта статья?)))
28
18
россия
афганистан
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564793608_0:122:3211:1928_1400x0_80_0_0_ab9e68e68cea8a811cbc0c1f83ad0edb.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, афганистан, талибан, сша, в мире

Талибы опровергли сообщения о "сговоре" с Россией против США

03:10 08.08.2020 (обновлено: 11:08 08.08.2020)
29867
© AP Photo / FileБоевики радикального движения "Талибан" в Афганистане
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
© AP Photo / File
Боевики радикального движения "Талибан" в Афганистане. Архивное фото
БЕЙРУТ, 8 авг — РИА Новости. В публикациях о "подкупе" Россией талибов нет ни слова правды, заявил в телефонном интервью РИА Новости официальный представитель политического офиса радикального движения "Талибан" Сухейль Шахин.
По его словам, противники мирного процесса хотят навредить ему и ставят палки в колеса.
Шахин подчеркнул, что "ошибочная и безосновательная информация" была передана кабульским департаментом национальной безопасности некоторым американским и европейским журналистам, чтобы "саботировать процесс мирного урегулирования".

"В этих публикациях нет ничего, что имеет отношение к реальности, это просто кампания против мирного процесса. И мы полностью отвергаем все эти заявления", — заявил он.

Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
3 августа, 09:56
Диписточник рассказал о реакции Москвы на заявления о связи с талибами
В конце июня газета New York Times опубликовала статью, в которой со ссылкой на неназванных представителей американских спецслужб утверждалось, что российская военная разведка якобы предлагала связанным с талибами боевикам вознаграждение за нападения на американских солдат в Афганистане. Никаких доказательств издание не привело.
В российском МИД статью назвали фальшивкой, а глава ведомства Сергей Лавров связал эти обвинения с внутриполитической борьбой перед выборами в Соединенных Штатах.
Президент Дональд Трамп, со своей стороны, назвал статью заказухой. По его словам, американская разведка не посчитала информацию New York Times заслуживающей доверия. В Пентагоне также заявили, что не располагают подтверждениями "сговора".
Читайте полный текст интервью Сухейля Шахина >>
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
3 августа, 08:00
Побег из ада: что талибы делали с пленными русскими летчиками
29818837305
Обсудить 18
РоссияАфганистанТалибанСШАВ мире
Популярные комментарии
Талибы врать не будут,- они же боятся наказания Аллаха за враньё: сказали же прямо "русские? Какие русские!? Не, не видели и не сговаривались", значит так и есть.
8 августа, 05:24
daniil.pirozhkov.1971
8301021
Стоит поверить талибам.)))))Блин,зачем эта статья?)))
8 августа, 04:29
Мятные Лапки
4410118
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