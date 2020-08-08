Талибы опровергли сообщения о "сговоре" с Россией против США

БЕЙРУТ, 8 авг — РИА Новости. В публикациях о "подкупе" Россией талибов нет ни слова правды, заявил в телефонном интервью РИА Новости официальный представитель политического офиса радикального движения "Талибан" Сухейль Шахин.
По его словам, противники мирного процесса хотят навредить ему и ставят палки в колеса.
Шахин подчеркнул, что "ошибочная и безосновательная информация" была передана кабульским департаментом национальной безопасности некоторым американским и европейским журналистам, чтобы "саботировать процесс мирного урегулирования".
"В этих публикациях нет ничего, что имеет отношение к реальности, это просто кампания против мирного процесса. И мы полностью отвергаем все эти заявления", — заявил он.
В конце июня газета New York Times опубликовала статью, в которой со ссылкой на неназванных представителей американских спецслужб утверждалось, что российская военная разведка якобы предлагала связанным с талибами боевикам вознаграждение за нападения на американских солдат в Афганистане. Никаких доказательств издание не привело.
В российском МИД статью назвали фальшивкой, а глава ведомства Сергей Лавров связал эти обвинения с внутриполитической борьбой перед выборами в Соединенных Штатах.
Президент Дональд Трамп, со своей стороны, назвал статью заказухой. По его словам, американская разведка не посчитала информацию New York Times заслуживающей доверия. В Пентагоне также заявили, что не располагают подтверждениями "сговора".
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