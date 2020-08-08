https://ria.ru/20200808/1575497337.html
В Сети появился редкий снимок Любови Успенской до пластических операций
В Сети появился редкий снимок российской певицы Любови Успенской, сделанный до ее пластических операций и "уколов красоты". Автор изображения – звездный... РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T00:34
2020-08-08T00:34
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РИА Новости
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ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/151714/71/1517147150_0:0:3239:1822_1400x0_80_0_0_ed64d79124d27b89eb8df523aff71c94.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, шоу-бизнес, любовь успенская, знаменитости, звезды
МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. В Сети появился редкий снимок российской певицы Любови Успенской, сделанный до ее пластических операций и "уколов красоты". Автор изображения – звездный фотограф Роман Родин.
"Продолжаем наши исторические публикации. Одно из первых моих фото Любови в Кремле. Кажется, 1996 год. Люба сразу после своего выступления", – подписал снимок Родин.
В комментариях пользователи отметили, что звезда шансона выглядит на этом изображении естественно и натурально.
"Никак не узнала Успенскую на этой фотографии. Насколько изменилась артистка. Тогда была намного лучше", – считает marru1788.
"Какие скулы, какой стан. Не узнать", – присоединился к обсуждению dm.imago.
"Как было давно это. Не узнала своего кумира", – подчеркнула ann_sepia.
Недавно Любовь Успенская опубликовала
в инстаграме видео, на котором появляется с сильно опухшим лицом. По мнению многих ее подписчиков, певица на этот раз явно переборщила с пластическими операциями или косметологическими процедурами.