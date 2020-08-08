В Сети появился редкий снимок Любови Успенской до пластических операций

МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. В Сети появился редкий снимок российской певицы Любови Успенской, сделанный до ее пластических операций и "уколов красоты". Автор изображения – звездный фотограф Роман Родин.

"Продолжаем наши исторические публикации. Одно из первых моих фото Любови в Кремле. Кажется, 1996 год. Люба сразу после своего выступления", – подписал снимок Родин.

В комментариях пользователи отметили, что звезда шансона выглядит на этом изображении естественно и натурально.

"Никак не узнала Успенскую на этой фотографии. Насколько изменилась артистка. Тогда была намного лучше", – считает marru1788.

"Какие скулы, какой стан. Не узнать", – присоединился к обсуждению dm.imago.

"Как было давно это. Не узнала своего кумира", – подчеркнула ann_sepia.