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В Сети появился редкий снимок Любови Успенской до пластических операций
В Сети появился редкий снимок российской певицы Любови Успенской, сделанный до ее пластических операций и "уколов красоты". Автор изображения – звездный... РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T00:34
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РИА Новости
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353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
новости культуры, шоу-бизнес, любовь успенская, знаменитости, звезды

В Сети появился редкий снимок Любови Успенской до пластических операций

00:34 08.08.2020
13492
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПевица Любовь Успенская
Певица Любовь Успенская
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. В Сети появился редкий снимок российской певицы Любови Успенской, сделанный до ее пластических операций и "уколов красоты". Автор изображения – звездный фотограф Роман Родин.

"Продолжаем наши исторические публикации. Одно из первых моих фото Любови в Кремле. Кажется, 1996 год. Люба сразу после своего выступления", – подписал снимок Родин.

В комментариях пользователи отметили, что звезда шансона выглядит на этом изображении естественно и натурально.
"Никак не узнала Успенскую на этой фотографии. Насколько изменилась артистка. Тогда была намного лучше", – считает marru1788.
"Какие скулы, какой стан. Не узнать", – присоединился к обсуждению dm.imago.
"Как было давно это. Не узнала своего кумира", – подчеркнула ann_sepia.
Недавно Любовь Успенская опубликовала в инстаграме видео, на котором появляется с сильно опухшим лицом. По мнению многих ее подписчиков, певица на этот раз явно переборщила с пластическими операциями или косметологическими процедурами.
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