"Что с лицом?": Любовь Успенская испугала поклонников внешним видом

МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. В Сети обсуждают последнюю публикацию российской певицы Любови Успенской. В коротком ролике она шутит и пьет морс, но многих испугал внешний вид исполнительницы.

По мнению большинства, "королева русского шансона" переборщила с пластическими операциями или уколами красоты.

"Господи, что с лицом-то?" – поинтересовалась tsilmanaleksandra.

"От Успенской только глаза остались. Что же вы делаете с собой? Зачем такие губы?" – поддержала elizavetakruckova75.

"Что-то сильно перекачала губы, вся даже опухла", – считает svetlanaasinina9192019.

"Любочка, мне страшно", – написала larisakhachatu.

"Красивая женщина, но зачем себя портить. Глаз не видно", – прокомментировала tatytaty777.