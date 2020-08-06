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"Что с лицом?": Любовь Успенская испугала поклонников внешним видом
В Сети обсуждают последнюю публикацию российской певицы Любови Успенской. В коротком ролике она шутит и пьет морс, но многих испугал внешний вид... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T13:29
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
знаменитости, звезды, шоу-бизнес, музыка, новости культуры, любовь успенская

"Что с лицом?": Любовь Успенская испугала поклонников внешним видом

12:00 06.08.2020 (обновлено: 13:29 06.08.2020)
12657
© Аккаунт Любви Успенской в InstagramСкриншот видео из Instagram Любви Успенской
Скриншот видео из Instagram Любви Успенской
© Аккаунт Любви Успенской в Instagram
МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. В Сети обсуждают последнюю публикацию российской певицы Любови Успенской. В коротком ролике она шутит и пьет морс, но многих испугал внешний вид исполнительницы.
По мнению большинства, "королева русского шансона" переборщила с пластическими операциями или уколами красоты.
"Господи, что с лицом-то?" – поинтересовалась tsilmanaleksandra.
"От Успенской только глаза остались. Что же вы делаете с собой? Зачем такие губы?" – поддержала elizavetakruckova75.
"Что-то сильно перекачала губы, вся даже опухла", – считает svetlanaasinina9192019.
"Любочка, мне страшно", – написала larisakhachatu.
"Красивая женщина, но зачем себя портить. Глаз не видно", – прокомментировала tatytaty777.
Певица пока никак не отреагировала на записи пользователей, тем более, что в соцсетях и так постоянно обсуждают ее внешность.
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