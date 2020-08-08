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Фанаты Бритни Спирс обнаружили новые сигналы о помощи на ее странице
Поклонники Бритни Спирс снова стали беспокоиться за ее благополучие после того, как певица разместила несколько публикаций, на которых, по их мнению, она подает РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T22:47
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости культуры, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, бритни спирс

Фанаты Бритни Спирс обнаружили новые сигналы о помощи на ее странице

22:47 08.08.2020
12073
© AP Photo / Invision/Matt SaylesБритни Спирс на MTV Video Music Awards в Лос-Анджелесе, США
Бритни Спирс на MTV Video Music Awards в Лос-Анджелесе, США
© AP Photo / Invision/Matt Sayles
МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Поклонники Бритни Спирс снова стали беспокоиться за ее благополучие после того, как певица разместила несколько публикаций, на которых, по их мнению, она подает тайные знаки о помощи.
Так, на одной из фотографий исполнительница позирует в кроп-топе желтого цвета. Ранее некоторые пользователи писали в комментариях, что если ей нужна помощь - пусть выложит что-то в этом оттенке.
"Желтый – мой любимый цвет", – подписала снимок Спирс.
"Мы слышим тебя, Бритни", – обратилась к певице indiana_mama.
"Желтый – это код", – считает shaydasfit.
"Она опять в желтой блузке", – подчеркнула kpgillespie76.
После этого Бритни Спирс опубликовала еще один пост. На этот раз баннер был ярко-желтого цвета, на котором написаны все значения этого оттенка. Таким образом поп-звезда постаралась объяснить, почему любит именно желтый.
Однако фанаты продолжили выдвигать конспирологические теории: "Это и есть знак, который мы ждали?", "Она посылает нам сигналы", "Мы тебя слышим", "В этом списке ничего не говорится о свободе", "Это похоже на сигнал бедствия".
Несмотря на тысячи подобных комментариев, Бритни Спирс ни на один из них не отреагировала, поэтому неясно: действительно ли она находится в опасности, или это всего лишь хайп. Некоторые пользователи предположили, что певица даже не ведет свой Instagram.
Подобные разговоры возникли после того, как отец Бритни, Джеймс Спирс, стал ее опекуном в 2008 году. Тогда он получил право контролировать и вести все дела дочери, в том числе финансовые.
Обеспокоенные поклонники организовали в Сети движение #FreeBritney. Под этим хэштегом можно найти тысячи публикаций со словами поддержки и вопросами о том, все ли в порядке у американской звезды.
Бритни Спирс на MTV Video Music Awards в Лос-Анджелесе, США
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