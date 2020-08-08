Фанаты Бритни Спирс обнаружили новые сигналы о помощи на ее странице

МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Поклонники Бритни Спирс снова стали беспокоиться за ее благополучие после того, как певица разместила несколько публикаций, на которых, по их мнению, она подает тайные знаки о помощи.

Так, на одной из фотографий исполнительница позирует в кроп-топе желтого цвета. Ранее некоторые пользователи писали в комментариях, что если ей нужна помощь - пусть выложит что-то в этом оттенке.

"Желтый – мой любимый цвет", – подписала снимок Спирс.

"Мы слышим тебя, Бритни", – обратилась к певице indiana_mama.

"Желтый – это код", – считает shaydasfit.

"Она опять в желтой блузке", – подчеркнула kpgillespie76.

После этого Бритни Спирс опубликовала еще один пост. На этот раз баннер был ярко-желтого цвета, на котором написаны все значения этого оттенка. Таким образом поп-звезда постаралась объяснить, почему любит именно желтый.

Однако фанаты продолжили выдвигать конспирологические теории: "Это и есть знак, который мы ждали?", "Она посылает нам сигналы", "Мы тебя слышим", "В этом списке ничего не говорится о свободе", "Это похоже на сигнал бедствия".

Несмотря на тысячи подобных комментариев, Бритни Спирс ни на один из них не отреагировала, поэтому неясно: действительно ли она находится в опасности, или это всего лишь хайп. Некоторые пользователи предположили, что певица даже не ведет свой Instagram.

Подобные разговоры возникли после того, как отец Бритни, Джеймс Спирс, стал ее опекуном в 2008 году. Тогда он получил право контролировать и вести все дела дочери, в том числе финансовые.