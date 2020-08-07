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Украинское СМИ объяснило, почему у Киева мало шансов вернуть Донбасс
Чем дольше Киев не может закончить гражданский конфликт на юго-востоке страны, тем больший образ врага в лице Украины создается у жителей Донбасса, пишет... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-08T00:03
ситуация в днр и лнр
ситуация на украине
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днр
донбасс
владимир зеленский
украина
в мире
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Детям из ДНР и ЛНР повезло, что им не придётся перед началом уроков выть щеневмерлу. Поэтому в их детском психологическом статусе - хочется надеяться - не произойдут необратимые и нежелательные изменения.
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Донбасс это Россия!
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донбасс
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РИА Новости
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353
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/136697/60/1366976061_0:318:3076:2048_1400x0_80_0_0_cccb7cfbc9d4e3428e3a6a7f22136c26.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация в днр и лнр, ситуация на украине, лнр, днр, донбасс, владимир зеленский, украина, в мире

Украинское СМИ объяснило, почему у Киева мало шансов вернуть Донбасс

23:48 07.08.2020 (обновлено: 00:03 08.08.2020)
4951
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОтвод вооружений калибром менее 100 мм начался в ЛНР
Отвод вооружений калибром менее 100 мм начался в ЛНР
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Чем дольше Киев не может закончить гражданский конфликт на юго-востоке страны, тем больший образ врага в лице Украины создается у жителей Донбасса, пишет "Апостроф".
Как отмечается в материале, осенью 2020 года в ДНР и ЛНР в школу пойдут дети, родившиеся в 2014 году сразу после начала войны. Они будут расти с мыслями о зловещей Украине и ВСУ, которые убивают жителей Донбасса. Так же думают и подростки, у которых школьные годы пришлись на разгар конфликта.
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Зеленский рассказал, как намерен закончить войну в Донбассе
По мнению журналистов портала, таким образом между самопровозглашенными республиками и остальной Украиной опускается "железный занавес".
"Первый срок полномочий Владимира Зеленского истекает в 2024 году. И в этом же году в Донбассе будут заканчивать школу ребятишки, пришедшие туда параллельно с началом войны. "Запрограммированное" поколение вступит во взрослую жизнь", — говорится в статье.
Как считают авторы, именно по завершении первого срока Зеленского подойдет к концу время, "отпущенное Украине на мирную реинтеграцию Донбасса".
"И тогда, если ничто не изменит существующий ход событий, Украина неизбежно встанет перед выбором: или навсегда отпустить оккупированные территории, или же их завоевать", — предполагают журналисты.
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По их мнению, до этого времени Киеву вряд ли удастся достичь больших успехов в урегулировании конфликта. Даже после последних дополнительных мер по обеспечению перемирия в регионе продолжаются перестрелки, указывают они. Украинское руководство не устраивают и Минские соглашения, так как они предполагают проведение местных выборов до установления контроля над границей.
"В такой ситуации у нас остается все меньше времени для любого варианта мирной реинтеграции — как в рамках существующих договоренностей, так и в случае их возможной модернизации", — заключают авторы.
На днях контактная группа согласовала дополнительные меры по обеспечению перемирия в Донбассе. Они предусматривают запрет наступательных и диверсионных действий, ведение огня, в том числе снайперского, размещение вооружения в населенных пунктах, а также дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня.
Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ >>
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
14722005
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Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеЛНРДНРДонбассВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Детям из ДНР и ЛНР повезло, что им не придётся перед началом уроков выть щеневмерлу. Поэтому в их детском психологическом статусе - хочется надеяться - не произойдут необратимые и нежелательные изменения.
8 августа, 00:03
Фёдор Сергеев
3600000
Донбасс это Россия!
8 августа, 00:14
ВРВиталик Р
3600000
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