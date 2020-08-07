https://ria.ru/20200807/1575514389.html
Украинское СМИ объяснило, почему у Киева мало шансов вернуть Донбасс
Чем дольше Киев не может закончить гражданский конфликт на юго-востоке страны, тем больший образ врага в лице Украины создается у жителей Донбасса, пишет... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T23:48
2020-08-08T00:03
ситуация в днр и лнр
ситуация на украине
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донбасс
владимир зеленский
украина
в мире
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https://ria.ru/20200807/1575512382.html
https://ria.ru/20200728/1575009730.html
Фёдор Сергеев
Детям из ДНР и ЛНР повезло, что им не придётся перед началом уроков выть щеневмерлу. Поэтому в их детском психологическом статусе - хочется надеяться - не произойдут необратимые и нежелательные изменения.
37
Виталик Р
Донбасс это Россия!
37
6
донбасс
украина
РИА Новости
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ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, ситуация на украине, лнр, днр, донбасс, владимир зеленский, украина, в мире
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости
. Чем дольше Киев не может закончить гражданский конфликт на юго-востоке страны, тем больший образ врага в лице Украины
создается у жителей Донбасса
, пишет "Апостроф"
.
Как отмечается в материале, осенью 2020 года в ДНР
и ЛНР
в школу пойдут дети, родившиеся в 2014 году сразу после начала войны. Они будут расти с мыслями о зловещей Украине и ВСУ
, которые убивают жителей Донбасса. Так же думают и подростки, у которых школьные годы пришлись на разгар конфликта.
По мнению журналистов портала, таким образом между самопровозглашенными республиками и остальной Украиной опускается "железный занавес".
"Первый срок полномочий Владимира Зеленского
истекает в 2024 году. И в этом же году в Донбассе будут заканчивать школу ребятишки, пришедшие туда параллельно с началом войны. "Запрограммированное" поколение вступит во взрослую жизнь", — говорится в статье.
Как считают авторы, именно по завершении первого срока Зеленского подойдет к концу время, "отпущенное Украине на мирную реинтеграцию Донбасса".
"И тогда, если ничто не изменит существующий ход событий, Украина неизбежно встанет перед выбором: или навсегда отпустить оккупированные территории, или же их завоевать", — предполагают журналисты.
По их мнению, до этого времени Киеву вряд ли удастся достичь больших успехов в урегулировании конфликта. Даже после последних дополнительных мер по обеспечению перемирия в регионе продолжаются перестрелки, указывают они. Украинское руководство не устраивают и Минские соглашения, так как они предполагают проведение местных выборов до установления контроля над границей.
"В такой ситуации у нас остается все меньше времени для любого варианта мирной реинтеграции — как в рамках существующих договоренностей, так и в случае их возможной модернизации", — заключают авторы.
На днях контактная группа согласовала дополнительные меры по обеспечению перемирия в Донбассе. Они предусматривают запрет наступательных и диверсионных действий, ведение огня, в том числе снайперского, размещение вооружения в населенных пунктах, а также дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня.
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9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения