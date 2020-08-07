https://ria.ru/20200807/1575512382.html
Зеленский рассказал, как намерен закончить войну в Донбассе
Президент Владимир Зеленский надеется разрешить конфликт в Донбассе после встречи лидеров "нормандской четверки" в Берлине. РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T22:28
2020-08-07T23:01
ситуация в днр и лнр
ситуация на украине
донбасс
владимир зеленский
украина
в мире
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https://ria.ru/20200728/1575070884.html
Арсений Новиков
Правильное решение одно - украинской армии поднять руки вверх и убраться из Донбасса!
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Oleg Remov Kerch
Для начала исполни то, что уже обещал, в Париже. Фиксатор, блин...
120
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донбасс
украина
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, ситуация на украине, донбасс, владимир зеленский, украина, в мире
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости.
Президент Владимир Зеленский
надеется разрешить конфликт в Донбассе
после встречи лидеров "нормандской четверки" в Берлине
.
"Следующая остановка — Берлин, где мы зафиксируем промежуточные успехи перемирия и двинемся дальше. Чтобы окончательно закрыть дело войны", — написал он в фейсбуке
.
Президент подчеркнул, что хочет пройти путь к миру прозрачно и открыто.
Зеленский назвал "нормандский формат" отправной точкой для прекращения конфликта и подчеркнул важность Минских соглашений для решения непростых вопросов.
Глава государства также рассказал о своем пребывании в зоне конфликта в Донбассе.
"За два дня проехал сто километров по линии соприкосновения", — написал он.
Зеленский также заявил о наличии шанса на мир в Донбассе.
"И одиннадцать дней молчания доказывают: если все делать правильно и упорно, то шанс обязательно будет. Это уже есть", — написал президент.
На днях контактная группа согласовала дополнительные меры по обеспечению перемирия в Донбассе
. Они предусматривают запрет наступательных и диверсионных действий, ведение огня, в том числе снайперского, размещение вооружения в населенных пунктах, а также дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня.