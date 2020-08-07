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Зеленский рассказал, как намерен закончить войну в Донбассе
Президент Владимир Зеленский надеется разрешить конфликт в Донбассе после встречи лидеров "нормандской четверки" в Берлине. РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T23:01
ситуация в днр и лнр
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владимир зеленский
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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ситуация в днр и лнр, ситуация на украине, донбасс, владимир зеленский, украина, в мире

Зеленский рассказал, как намерен закончить войну в Донбассе

22:28 07.08.2020 (обновлено: 23:01 07.08.2020)
47783
CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Президент Владимир Зеленский надеется разрешить конфликт в Донбассе после встречи лидеров "нормандской четверки" в Берлине.
"Следующая остановка — Берлин, где мы зафиксируем промежуточные успехи перемирия и двинемся дальше. Чтобы окончательно закрыть дело войны", — написал он в фейсбуке.
Президент подчеркнул, что хочет пройти путь к миру прозрачно и открыто.
Зеленский назвал "нормандский формат" отправной точкой для прекращения конфликта и подчеркнул важность Минских соглашений для решения непростых вопросов.
Глава государства также рассказал о своем пребывании в зоне конфликта в Донбассе.
"За два дня проехал сто километров по линии соприкосновения", — написал он.
Зеленский также заявил о наличии шанса на мир в Донбассе.
"И одиннадцать дней молчания доказывают: если все делать правильно и упорно, то шанс обязательно будет. Это уже есть", — написал президент.
На днях контактная группа согласовала дополнительные меры по обеспечению перемирия в Донбассе. Они предусматривают запрет наступательных и диверсионных действий, ведение огня, в том числе снайперского, размещение вооружения в населенных пунктах, а также дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеДонбассВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Правильное решение одно - украинской армии поднять руки вверх и убраться из Донбасса!
7 августа, 22:41
Арсений Новиков
11910004
Для начала исполни то, что уже обещал, в Париже. Фиксатор, блин...
7 августа, 22:34
Oleg Remov Kerch
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