Зеленский рассказал, как намерен закончить войну в Донбассе

"Следующая остановка — Берлин, где мы зафиксируем промежуточные успехи перемирия и двинемся дальше. Чтобы окончательно закрыть дело войны", — написал он в фейсбуке

Президент подчеркнул, что хочет пройти путь к миру прозрачно и открыто.

Зеленский назвал "нормандский формат" отправной точкой для прекращения конфликта и подчеркнул важность Минских соглашений для решения непростых вопросов.

Глава государства также рассказал о своем пребывании в зоне конфликта в Донбассе.

"За два дня проехал сто километров по линии соприкосновения", — написал он.

Зеленский также заявил о наличии шанса на мир в Донбассе.

"И одиннадцать дней молчания доказывают: если все делать правильно и упорно, то шанс обязательно будет. Это уже есть", — написал президент.