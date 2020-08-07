Украинский журналист предложил атаковать Россию ядерным мусором

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Украина может разработать ракетные комплексы с ядерными отходами для использования в случае угрозы со стороны России или других государств, заявил журналист Максим Кухар в эфире канала UkrLife

Он описал четыре способа, с помощью которых, по его мнению, Киев сможет защититься от противников, "если начнется война".

Как утверждает Кухар, к тому времени "ослабнет" контроль за вооружениями, и Украина сможет ввести в строй около 500 старых советских ракет, которые укомплектует ядерными отходами.

"Этот будет тот ударный ядерный кулак, который будет сдерживать врага от дальнейшего наступления на нас или представлять какую-то угрозу при других геополитических комбинациях. <…> У нас есть технологии создания старых атомных ракет. У нас есть горы ядерных отходов", — сказал журналист.

По его словам, шансы реализации такого сценария "растут изо дня в день".

Второй способ подразумевает создание до десяти тысяч крылатых ракет ближней и средней дальности, продолжил Кухар. Он заявил, что у Украины есть такое оружие и его количество необходимо наращивать.

"Если их выпустить в сторону какой-то страны штук 500 или полторы тысячи, то страна эта отправляется прямо в Средние века. Когда разрушаются все мосты, все электростанции и вся инфраструктура, то ни о какой войне не может быть и речи", — считает собеседник телеканала.

Такой сценарий обойдется Киеву в несколько десятков миллиардов долларов, указал Кухар.

"Никакая Россия на нас не нападет, потому что у президента (Владимира) Зеленского будет кнопка, которая отправляет всю Россию в Средние века", — отметил журналист.

Третьим направлением в победе над противником он назвал усиление армии, которое позволит Киеву "вести простую войну и отстаивать свои интересы": забрать свои земли и сдерживать врага на границе.

Последний способ предполагает присоединение Украины к различным коалициям антироссийской направленности.

Кухар не в первый раз делает подобные заявления. Так, прошлым летом он призвал ввести украинские войска в Россию. Журналист предложил в срочном порядке подтянуть к границам несколько лучших бригад, чтобы затем они могли войти на территорию соседнего государства.