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Украинский журналист предложил атаковать Россию ядерным мусором
Украина может разработать ракетные комплексы с ядерными отходами для использования в случае угрозы со стороны России или других государств, заявил журналист... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-08T00:02
россия
ситуация на украине
украина
в мире
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74
Из Амстердама в Усть-Лугу следует судно «Михаил Дудин» с 600 тонн токсичных радиоактивных отходов процесса обогащения урана. В Россию судно должно прибыть утром 11 августа. Груз был отправлен по железной дороге с немецкого уранового предприятия в Гронау 3 августа, часть контейнеров отправили на грузовиках. Greenpeace подчеркивает, что в России уже накоплено около 1 млн тонн урановых хвостов, которые не только радиоактивны, но и токсичны. «Планов по использованию такого их количества нет, а практика контрактов до 2009 года демонстрирует, что вторичные отходы после дообогащения урановых хвостов из-за рубежа оставались в России».
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россия
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РИА Новости
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60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/152372/28/1523722828_0:50:960:590_1400x0_80_0_0_fe80d9643e0fd654357cb65430c3a476.jpg
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РИА Новости
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60
россия, ситуация на украине, украина, в мире

Украинский журналист предложил атаковать Россию ядерным мусором

22:18 07.08.2020 (обновлено: 00:02 08.08.2020)
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CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Олег Проценко / Военные учения украинской армии в Донецкой области
Военные учения украинской армии в Донецкой области
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Олег Проценко /
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Украина может разработать ракетные комплексы с ядерными отходами для использования в случае угрозы со стороны России или других государств, заявил журналист Максим Кухар в эфире канала UkrLife.
Он описал четыре способа, с помощью которых, по его мнению, Киев сможет защититься от противников, "если начнется война".
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Как утверждает Кухар, к тому времени "ослабнет" контроль за вооружениями, и Украина сможет ввести в строй около 500 старых советских ракет, которые укомплектует ядерными отходами.
"Этот будет тот ударный ядерный кулак, который будет сдерживать врага от дальнейшего наступления на нас или представлять какую-то угрозу при других геополитических комбинациях. <…> У нас есть технологии создания старых атомных ракет. У нас есть горы ядерных отходов", — сказал журналист.
По его словам, шансы реализации такого сценария "растут изо дня в день".
Второй способ подразумевает создание до десяти тысяч крылатых ракет ближней и средней дальности, продолжил Кухар. Он заявил, что у Украины есть такое оружие и его количество необходимо наращивать.
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"Если их выпустить в сторону какой-то страны штук 500 или полторы тысячи, то страна эта отправляется прямо в Средние века. Когда разрушаются все мосты, все электростанции и вся инфраструктура, то ни о какой войне не может быть и речи", — считает собеседник телеканала.
Такой сценарий обойдется Киеву в несколько десятков миллиардов долларов, указал Кухар.
"Никакая Россия на нас не нападет, потому что у президента (Владимира) Зеленского будет кнопка, которая отправляет всю Россию в Средние века", — отметил журналист.
Третьим направлением в победе над противником он назвал усиление армии, которое позволит Киеву "вести простую войну и отстаивать свои интересы": забрать свои земли и сдерживать врага на границе.
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Последний способ предполагает присоединение Украины к различным коалициям антироссийской направленности.
Кухар не в первый раз делает подобные заявления. Так, прошлым летом он призвал ввести украинские войска в Россию. Журналист предложил в срочном порядке подтянуть к границам несколько лучших бригад, чтобы затем они могли войти на территорию соседнего государства.
После распада СССР Киев унаследовал значительный ядерный арсенал. В 1994 году Украина, Россия, США и Британия подписали Будапештский меморандум, который служил международным соглашением о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. В соответствии с договором, ядерный арсенал на территории Украины был ликвидирован.
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7 августа, 22:36
Von Stirliz
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Из Амстердама в Усть-Лугу следует судно «Михаил Дудин» с 600 тонн токсичных радиоактивных отходов процесса обогащения урана. В Россию судно должно прибыть утром 11 августа. Груз был отправлен по железной дороге с немецкого уранового предприятия в Гронау 3 августа, часть контейнеров отправили на грузовиках. Greenpeace подчеркивает, что в России уже накоплено около 1 млн тонн урановых хвостов, которые не только радиоактивны, но и токсичны. «Планов по использованию такого их количества нет, а практика контрактов до 2009 года демонстрирует, что вторичные отходы после дообогащения урановых хвостов из-за рубежа оставались в России».
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ВПВацлав Петров
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