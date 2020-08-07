Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200807/1575505763.html
В Петербурге на старинном затонувшем судне нашли сотни бутылок
Специалисты центра подводных исследований (ЦПИ) Русского географического общества (РГО) обнаружили сотни бутылок на борту старинного затонувшего судна, которое, РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T19:10
русское географическое общество
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/151762/36/1517623658_0:213:4000:2463_1400x0_80_0_0_8082faeb8e072f01e22248e292fdd418.jpg
https://ria.ru/20200722/1574735627.html
https://ria.ru/20200526/1571968085.html
2
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/151762/36/1517623658_0:213:4000:2463_1400x0_80_0_0_8082faeb8e072f01e22248e292fdd418.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/151762/36/1517623658_217:0:3784:2675_1400x0_80_0_0_85d50923e90587bad4a1152b1000b8ad.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/151762/36/1517623658_663:0:3338:2675_1400x0_80_0_0_b2338455d48c363b33050400df8fecde.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
русское географическое общество, санкт-петербург

В Петербурге на старинном затонувшем судне нашли сотни бутылок

19:05 07.08.2020 (обновлено: 19:10 07.08.2020)
6978
© Depositphotos / agiampiccoloДайвер
Дайвер
© Depositphotos / agiampiccolo
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 авг – РИА Новости. Специалисты центра подводных исследований (ЦПИ) Русского географического общества (РГО) обнаружили сотни бутылок на борту старинного затонувшего судна, которое, предположительно, перевозило алкоголь в Петербург в XVIII веке, сообщает РГО.
В 2018 году моряки Балтийского флота случайно обнаружили на дне Финского залива недалеко от острова Мощный неизвестный деревянный объект. Годом позже подводники ЦПИ РГО по итогам его обследования убедились в том, что это старинный корабль, лежащий на глубине более 50 метров без мачт и брашпиля. По предположениям экспертов РГО, это голландский тьялк (грузовое парусное судно), который затонул в середине XVIII века.
Пляж в Бразилии
22 июля, 17:41
СМИ: на пляже в Бразилии нашли останки древнего корабля во время отлива
"Детальные исследования корабля стартовали в августе 2020 года. На борту судна водолазами был обнаружен интересный груз — сотни стеклянных бутылок: узких и широких, фабричного производства и ручной работы. Стекольная промышленность XVIII столетия представлена на корабле во всем своем многообразии", - говорится в сообщении на сайте РГО.
При этом содержимое большинства бутылок не сохранилось, и определить, какой напиток в них был, можно только по запаху и типу бутылок. Так, на нескольких видах бутылок сохранилось клеймо с маркировкой напитка, свидетельствующее о том, что в них мог храниться джин.
"Скорее всего, судно шло в Санкт-Петербург и везло на своем борту бутылки со спиртным. Но что именно было в бутылочках, сказать трудно, потому что сейчас там уже протухшая субстанция. В нескольких бутылочках чувствуется запах хвои, эвкалипта", - рассказал подводный археолог и реставратор ЦПИ РГО Роман Прохоров, слова которого приводятся в сообщении.
Как отмечается, исследователи ЦПИ РГО уже связались с сотрудниками Государственного Эрмитажа, в чьей коллекции не оказалось подобных сосудов. Точный возраст судна и маршрут его следования предстоит определить с помощью архивных материалов.
Фрагмент британского трансатлантического парохода Титаник на дне Атлантичского океана
26 мая, 03:22Культура
Суд разрешил поднять с затонувшего лайнера "Титаник" телеграф
7884521
Обсудить 2
Русское географическое обществоСанкт-Петербург
Рекомендуем
Рита Ора
Рита Ора снялась в крошечном бикини и восхитила фанатов
Автомобиль ВАЗ-2101
В Британии назвали главный российский автомобиль
Певица Наталья Ионова (Глюкоза) на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве
В Сети затравили Глюкозу за слова об "украинском Крыме"
Расстояние от Земли до Солнца
Японские ученые открыли внеземное происхождение многообразия жизни
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Познер оценил шансы Лукашенко выиграть выборы
Евгений Барсов
Сургутский депутат задекларировал 26 квартир и десять самолетов
Купюры евро
Жительница Австрии нашла у дороги мусорный пакет с 16 тысячами евро
Предвыборная агитация в Минске
Эксперт объяснил отказ российских артистов от выступления в Белоруссии
Актер Алексей Панин
Панин похвастался видом на жительство в Испании
Спасатели тушат расколовшийся после посадки пассажирский самолет в Индии
В Индии самолет развалился на части после неудачной посадки
Туристы загорают на пирсе в Анталье
В Ростуризме рассказали, что ждет отправляющихся в Турцию россиян
Прихожане на территории Среднеуральского женского монастыря
СМИ: на теле умершей в Среднеуральском монастыре девочки нашли травмы
Самолет Су-35С на Международном военно-техническом форуме Армия-2019
Российские Су-35 перехватили американский самолет над Охотским морем
Раздача еды на борту самолета
Назван способ бесплатно получить больше еды в самолете
Военные учения украинской армии в Донецкой области
Украинский журналист предложил атаковать Россию ядерным мусором
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:27Жительница Бейрута, исполнившая на рояле балладу, растрогала Сеть
07:27Полиция изучает видео, где рабочие душат медвежонка на Курилах
06:54Японские СМИ: Россия и Китай нацелились на финансовый альянс
06:35В Самаре загорелись десять жилых домов
06:21Названа безопасная доза пива в день
04:57У побережья Хабаровского края пропала яхта
04:31Водонаеву шокировала позиция адвоката Ефремова
04:05Назван максимально бодрящий летний кофе
04:03Сбербанк тестирует систему обнаружения людей в многоэтажках
04:01СМИ: на теле умершей в Среднеуральском монастыре девочки нашли травмы
03:40Джигурда назвал Крым "украинским"
03:26Трамп заявил, что Россия не хочет его переизбрания
03:22Дегтярев отрицает, что разрешил чиновникам полеты бизнес-классом
03:10Талибы опровергли сообщения о "сговоре" с Россией против США
02:39Эксперт рассказал, как распознать мошенника в частных объявлениях
02:32Дочь Успенской показала последствия серьезных травм
02:31Украинская блогерша погибла в ДТП в Таиланде
02:16Эксперт рассказал, как утихомирить слишком шумных соседей
02:05Автоэксперт рассказал, как правильно пользоваться климат-контролем
01:49Отец с сыном пострадали при стрельбе в Москве
Лента новостейМолния