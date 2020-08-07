https://ria.ru/20200807/1575503324.html
Доходы губернатора Петербурга в 2019 году уменьшились в полтора раза
Декларированный годовой доход губернатора Петербурга Александра Беглова в 2019 году составил 3,861 миллиона рублей, что более чем в полтора раза меньше его... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T18:21
2020-08-07T18:21
александр беглов
санкт-петербург
общество
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3
санкт-петербург
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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александр беглов, санкт-петербург, общество
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 авг - РИА Новости.
Декларированный годовой доход губернатора Петербурга Александра Беглова
в 2019 году составил 3,861 миллиона рублей, что более чем в полтора раза меньше его дохода за 2018 год, следует из декларации на сайте городской администрации.
"Беглов Александр Дмитриевич… Общая сумма декларированного годового дохода за 2019 год 3,861 миллиона рублей", - указывается в декларации.
Как сообщалось, декларированный годовой доход Беглова в 2018 году составлял 6,131 миллион рублей.
Годовой доход супруги Беглова в 2019 году составил 10,158 миллиона рублей против 4,447 миллиона рублей годом ранее.
Согласно декларации, в собственности губернатора Петербурга нет автомобилей, его супруге принадлежит Mercedes-Benz E300. Беглов на правах собственности владеет двумя земельными участками площадью около 1,5 тысячи квадратных метров каждый, а также половиной доли в разрушенном жилом доме площадью около 120 квадратных метров. Также в собственности губернатора находится квартира площадью около 150 квадратных метров.
Аналогичные данные об имуществе были представлены в декларации Беглова за 2018 год.