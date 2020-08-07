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Кубань решит проблемы с водой в Геленджике за счет федеральных средств
Краснодарский край привлечет федеральные средства для решения проблем водоснабжения Геленджика, сообщает администрация региона. РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T17:37
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вениамин кондратьев
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вениамин кондратьев, геленджик, краснодарский край, общество, экономика

Кубань решит проблемы с водой в Геленджике за счет федеральных средств

17:37 07.08.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВид на Тонкий мыс в Геленджике
Вид на Тонкий мыс в Геленджике
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
КРАСНОДАР, 7 авг - РИА Новости. Краснодарский край привлечет федеральные средства для решения проблем водоснабжения Геленджика, сообщает администрация региона.
"Губернатор края Вениамин Кондратьев обратился к министру строительства и ЖКХ России Владимиру Якушеву о содействии в решении вопроса по водоснабжению в ходе совещания в Геленджике", - пояснили в ведомстве.
По словам главы региона, в настоящий момент завершается строительство водозабора и водопроводных сетей в Анапе, новых водопроводов в Армавире и Успенском районе. "В этом году начнем реконструировать центральное водоснабжение в Белореченском районе, Горячем Ключе и Новокубанске. К 2025 году по нацпроекту будет построено 12 водоочистных сооружений и 5 водопроводов. Это улучшит качество водоснабжения для 115 тысяч жителей края в 14 муниципалитетах", - приводятся в сообщении слова главы региона.
Отмечается, что остается острой проблема с водоснабжением на побережье. "Система практически выработала свой ресурс. Проектная производительность Троицкого группового водопровода - 200 тысяч кубометров в сутки, но сегодня максимальная мощность не более 140 тысяч кубометров. При этом за последние 5 лет произошел значительный рост потребления воды. Только в Геленджике - на 60%, в целом по краю - на 11%. Растет и поток туристов на курорты. Десять лет назад край принимал порядка 11 миллионов отдыхающих, сейчас не менее 17 миллионов", - уточняют краевые власти.
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Отмечается, что износ Троицкого водопровода превышает 80%. Как отметил губернатор, выходом из ситуации может стать строительство третьей нитки Троицкого группового водопровода протяженностью 90 километров - от станицы Троицкой до Геленджика или возведение нового водозабора на реке Пшада с магистральным водопроводом.
"Мы получим бесперебойное водоснабжение Геленджика и семи ближайших населенных пунктов, а также Новороссийска. Но вопрос в проектном решении и финансировании. Прошу поддержать край в реализации этих проектов", - цитирует ведомство губернатора.

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