Кубань решит проблемы с водой в Геленджике за счет федеральных средств

Отмечается, что остается острой проблема с водоснабжением на побережье. "Система практически выработала свой ресурс. Проектная производительность Троицкого группового водопровода - 200 тысяч кубометров в сутки, но сегодня максимальная мощность не более 140 тысяч кубометров. При этом за последние 5 лет произошел значительный рост потребления воды. Только в Геленджике - на 60%, в целом по краю - на 11%. Растет и поток туристов на курорты. Десять лет назад край принимал порядка 11 миллионов отдыхающих, сейчас не менее 17 миллионов", - уточняют краевые власти.